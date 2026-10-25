Cât câștigă românii față de restul Europei. Diferența uriașă dintre salariul minim din România și cel din Vest

Salariile minime din Europa continuă să reflecte diferențele economice dintre state și nivelul de trai al angajaților, cu discrepanțe importante între țările din vestul continentului și cele din est. În 2026, comparația dintre statele europene readuce în atenție poziția României în raport cu celelalte economii europene, dar și diferențele dintre veniturile nominale și puterea reală de cumpărare a populației.

Salariile diferă enorm în Europa Foto: Shutterstock

Diferențele dintre salariile minime din Uniunea Europeană rămân semnificative în 2026, pe fondul decalajelor economice și al costurilor de trai diferite de la o țară la alta. La 1 iulie, salariul minim brut lunar varia de la 620 de euro în Bulgaria la 2.771 de euro în Luxemburg. România se afla în jumătatea inferioară a clasamentului exprimat în euro, însă comparația se schimbă atunci când sunt luate în calcul prețurile și puterea de cumpărare.

Europa de Vest, în fruntea clasamentului

Luxemburg ocupă primul loc în clasamentul salariilor minime brute lunare din Uniunea Europeană, cu 2.771 de euro. Urmează Irlanda, Germania, Țările de Jos și Belgia, toate cu salarii minime de peste 2.200 de euro pe lună.

Franța se află pe locul al șaselea, cu 1.867 de euro, fiind urmată de Slovenia și Spania. Aceste diferențe reflectă particularitățile economiilor naționale, dar și modul în care fiecare stat stabilește salariul minim.

Nivelurile salariale mai ridicate nu înseamnă automat și o putere de cumpărare proporțional mai mare. În țările în care locuințele, serviciile și alte cheltuieli curente sunt mai scumpe, o parte mai mare din venit este destinată acoperirii costurilor de bază.

Diferențe importante între vestul și estul Europei

În general, statele din vestul și nordul Europei au economii mai productive și venituri nominale mai ridicate. În numeroase țări din Europa Centrală și de Est, salariile minime sunt mai mici, deși în ultimii ani au existat majorări importante.

România se află pe locul al 20-lea dintre cele 22 de state membre care au un salariu minim național, în clasamentul exprimat în euro. Este depășită de majoritatea statelor membre din vestul continentului, dar și de mai multe țări din Europa Centrală și de Est.

Diferențele salariale sunt influențate de productivitatea muncii, structura economiei, investiții, legislația națională și mecanismele de negociere a salariilor. Prin urmare, nivelul salariului minim nu poate fi explicat printr-un singur indicator economic.

Puterea de cumpărare schimbă perspectiva

Compararea salariilor în euro oferă o imagine a veniturilor nominale, dar nu arată în întregime ce își pot permite angajații în fiecare țară. Prețurile bunurilor și serviciilor diferă considerabil în interiorul Uniunii Europene.

Pentru a face o comparație mai relevantă, Eurostat folosește standardul puterii de cumpărare, cunoscut sub abrevierea PPS. Acesta ajustează valorile în funcție de diferențele de preț dintre țări.

În această comparație, ordinea se modifică. Germania ajunge pe primul loc, înaintea Luxemburgului, iar România înregistrează o poziție mai bună decât în clasamentul exprimat în euro. Acest lucru nu înseamnă că salariile nominale sunt egale, ci că diferențele de preț influențează valoarea reală a veniturilor.

PPS rămâne însă un indicator comparativ, nu o măsură perfectă a nivelului de trai al fiecărui angajat. Cheltuielile individuale, situația locativă, taxele și accesul la servicii publice pot modifica semnificativ bugetul unei gospodării.

România, între majorări salariale și decalaje economice

Salariul minim din România a crescut în ultimul deceniu, însă țara continuă să se situeze în partea de jos a clasamentului european exprimat în euro. Diferența față de economiile cu venituri ridicate rămâne importantă, chiar dacă nivelul prețurilor este, în multe cazuri, mai redus decât în vestul continentului.

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Majorarea salariului minim poate contribui la creșterea veniturilor gospodăriilor și la susținerea consumului. Efectul asupra nivelului de trai depinde însă și de inflație, de costurile locuirii și de evoluția celorlalte cheltuieli.

Pentru angajatori, creșterea costurilor salariale poate însemna presiuni suplimentare, mai ales în sectoarele cu marje reduse și productivitate scăzută. Pe termen lung, investițiile, modernizarea tehnologică, educația și creșterea valorii adăugate sunt importante pentru susținerea unor salarii mai mari.

De ce nu toate statele UE apar în clasament

La 1 iulie 2026, 22 dintre cele 27 de state membre ale Uniunii Europene aveau un salariu minim național. În celelalte cinci (Danemarca, Italia, Austria, Finlanda și Suedia) nu există un prag salarial minim unic stabilit la nivel național, comparabil cu cel din celelalte state.

În aceste țări, salariile minime sunt stabilite în principal prin contracte și acorduri colective, în funcție de sector și de condițiile de muncă. Absența unui salariu minim național unic nu înseamnă că angajații nu beneficiază de protecție salarială.

Directiva europeană privind salariile minime adecvate urmărește îmbunătățirea protecției lucrătorilor și încurajarea negocierilor colective. Ea nu impune însă un salariu minim unic pentru toate statele membre, deoarece sistemele de stabilire a salariilor diferă de la o țară la alta.

Clasamentul salariilor minime brute din UE în 2026

Datele Eurostat pentru 1 iulie 2026 prezintă salariile minime naționale brute lunare, exprimate în euro. Valorile sunt înainte de impozite și contribuții sociale datorate de angajat.

Luxemburg – 2.771 euro Irlanda – 2.391 euro Germania – 2.343 euro Țările de Jos – 2.338 euro Belgia – 2.234 euro Franța – 1.867 euro Slovenia – 1.482 euro Spania – 1.425 euro Lituania – 1.153 euro Polonia – 1.119 euro Cipru – 1.088 euro Grecia – 1.073 euro Portugalia – 1.073 euro Croația – 1.050 euro Malta – 994 euro Estonia – 946 euro Cehia – 923 euro Slovacia – 915 euro Ungaria – 906 euro România – 825 euro Letonia – 780 euro Bulgaria – 620 euro

Clasamentul include cele 22 de state membre ale UE care au un salariu minim național. Danemarca, Italia, Austria, Finlanda și Suedia nu sunt incluse, deoarece nu au un salariu minim național unic, nivelurile minime fiind stabilite în principal prin acorduri colective.

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