Cum arată apartamentele în „Wings“, blocul în formă de aripi din Cluj-Napoca. Cât costă un penthouse cu două niveluri şi grădină FOTO

Complexul Wings are 228 de apartamente grupate pe 14 niveluri. FOTO: Remus Florescu

„Clujul poate să arate o arhitectură care să iasă din sfera de influenţă a proiectelor tip de locuinţe colective! Pas cu pas!”, a scris, pe Facebook, arhitectul şef al Consiliului Judeţean Cluj la o postare în care a pus mai multe fotografii cu clădirea în formă de aripi. El a menţionat-o pe arhitecta Gabriela Gal pentru curajul de a propune o formă inedită a complexului imobiliar.

Cele două blocuri, cu 14 niveluri, în formă de aripi au 228 de apartamente şi 276 de locuri de parcare, grupate pe trei niveluri subterane. Fiecare loc de parcare are puterea electrică instalată necesară încărcării maşinilor electrice, o premieră absolută în peisajul imobiliar clujean, spun dezvoltatorii complexului. În plus, au fost amenajate 236 de spaţii dedicate parcării bicicletelor.





Wings este primul ansamblu rezidenţial din România dublu certificat EDGE şi GREEN HOMES de către Banca Mondiala şi România Green Building Council. Clădirea este cu peste 20% mai eficientă comparativ cu clădirile standard la consumurile de energie şi apă. Unităţile sanitare au debit redus de apă, iluminat led inteligent, monitorizarea continuă şi evaluarea performanţelor de sustenabilitate a locuinţelor şi infrastructură pentru sortarea deşeurilor la sursă.





Ansamblul are şi o grădină urbană organizată după principii de permacultură, cu flori, plante aromatice, legume, arbuşti decorativi şi o zona plantată cu arbuşti fructiferi (zmeur, mur etc), pivniţe urbane şi o staţie de compost.



Preţ mediu 2.000 de euro pe metru pătrat nefinisat, fără TVA





Preţul mediu este de 1.800 - 2.000 de euro pe metru pătrat semifinisat, fără TVA ,au susţinut reprezentanţii dezvoltatorului. Un apartament cu o cameră, de 40 de metri pătraţi, începe la circa 80.000 de euro şi un un penthouse pe două niveluri, de 150 de metri pătraţi, care la are şi terasă pe acoperiş, unde poate fi amenajată grădină sau instalată o piscină, costă în jur de 300.000 de euro.





Pentru finisare şi mobilare de nivel mediu se mai adaugă circa 500 de euro pe metru pătrat. Astfel, un penthouse finisat şi mobilat de 150 de metri pătraţi ar junge în jurul sumei de 400.000 de euro. Există apartamente de o cameră, două şi trei camere. Apartamentele s-au vândut în proporţie de 90%, majoritatea semifinisate, arată dezvoltatorul.





“Este un proiect în care am adunat toată expertiza pe care o deţinem ca să deschidem o fereastră spre viitor. Am pornit acest proiect acum 5 ani, cu o echipă tânără de proiectanţi şi arhitecţi din România şi sunt foarte entuziasmat de rezultatul muncii noastre! Am reuşit imposibilul!”, a declarat Bob Dorin, CEO Studium Green, dezvoltatorul proiectului. Investiţia în complex s-a ridicat la 18 milioane de euro, conform reprezentanţilor dezvoltatorului.

Sens giratoriu de 2 milioane de euro

Pe lângă forma inedită, complexul imobiliar a intrat în atenţia publică pentru faptul că investitorul - Dorin Bob - va realiza un sens giratoriu de peste 2 milioane de euro pentru a asigura accesul locatarilor celor 228 de apartamente din complexul imobiliar.





Consilierul local George Trif a făcut publică informaţia: „Ca să înţelegem de ce sunt imobiliarele atât de scumpe în Cluj-Napoca e suficient să ne uităm la cum se face cel mai nou sens giratoriu de pe domeniul public, pe str. Frunzişului: 212 piloni foraţi (confirmat de dezvoltator); 100.000 de tone excavate, Pasaj pietonal subteran; 2 milioane de euro cost estimat. E considerat cel mai scump sens giratoriu din Cluj! Deşi e o lucrare de infrastructură pe domeniul public, costul şi realizarea lui e suportată integral de investorul privat, care realizează blocurile din zonă”





Reprezentanii dezvoltatorului au susţinut că preţul sensului giratoriu nu se va reflecta în costurile apartamentelor aflate la vânzare.

