A murit Robert Fürtös, istoric la Memorialul Sighet. Avea doar 47 de ani

Vestea morţii sale i-a îndurerat pe toţi cei care l-au cunoscut. „Ieri am primit o veste teribilă. Bunul meu prieten, ROBERT FURTOS, născut în anul 1974, un om de o calitate morală şi profesională remarcabilă, profund respectat de semeni, istoric-muzeograf la Memorialul Victimelor Comunismului şi al Rezistenţei din Sighet, a ales să părăsească pentru totdeauna această lume pe fondul unei grele suferinţe provocate de o boală nemiloasă. Am colaborat profesional începând din anul 2006, fiindu-ne întotdeauna alături cu sufletul şi fapta ori de câte ori am avut nevoie unul de celălalt, sau când misiunile de cercetare ori de altă natură ne-au dus de-a lungul anilor la Sighet. În urma lui rămâne un gol irecuperabil, o familie îndurerată, soţia Andreea împreună cei patru copii, şi foarte multe cunoştinţe şi prieteni care nu îl vor uita niciodată. Dumnezeu să-l ierte şi să-l aibă pentru totdeauna în paza sa!“, a scris istoricul Gheorghe Petrov.

La rândul său, Constantin Buchet, preşedintele Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii a scris: „Îmi pare tare rău de colegul nostru, Robert Furtos de la Sighet. Aflasem recent -într-o discuţie despre colegii formaţi la Cluj şi volumul Adrianei Bobeş dedicat sistemului concentraţionar- de chinuitoarea sa experienţă.

Nu îl văzusem de ani buni,atunci când într-o mică bibliotecă instituţională discutam împreună cu Virgil Ţârău despre proiecte, cărţi,gânduri de mai bine.

Îl ştiam la Sighet,la Memorial,lângă Dl.,,Ghiţă"

Bârlea,modest,cumpătat,aşezat în analizele sale.

Nu a epatat niciodată cu travaliul muncii sale de arhivă sau pasiunea sa pentru istoria orală.

Comunitatea istorică din ţara noastră,Sighetul cultural şi Maramureşul nostru au pierdut un om bun... Drum lin...

Dumnezeu să îl odihnească în pace pe Robert!“

Studii:

1989-1993 - Liceul Teoretic ,,Simion Bărnuţiu” Şimleu – Silvaniei, judeţul Sălaj, profil Filologie - Istorie;

1993-1997 - Facultatea de Istorie şi Filosofie, secţia Istorie, Universitatea Babeş-Bolyai Cluj - Napoca, specializarea istorie contemporană;

1998 – 1999 - Masterat în Istorie contemporană şi relaţii internaţionale, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj – Napoca;

2002 -2003 - Program de pregătire în Muzeologie generală, specialitatea Istorie -Memorialistică , Centrul de Pregătire Profesională în Cultură, Bucureşti;

Activitatea profesională:

iulie 1999 – muzeograf şef în cadrul Muzeului din cadrul Memorialului Victimelor Comunismului şi

al Rezistenţei Sighet

iulie 1999 – prezent: muzeograf, Memorialul Victimelor Comunismului şi al Rezistenţei Sighet

mai – decembrie 2006 – expert, Comisia Prezidenţială pentru Analiza Dictaturii Comuniste în România

Activitate în cadrul Memorialului

Colaborare la realizarea unor săli din cadrul muzeului:

Sala 5: Geografia şi cronologia spaţiului concentraţionar

Sala 6: România închisorilor

Sala 8: Alegerile din 1946

Sala 50: Piteşti: „Reeducarea” prin tortură

Sala 74: Rezistenţa în Maramureş

Sala 83: Revoluţia din Ungaria (1956)

Prezentarea muzeului sau realizarea de ghidaje tematice diverselor grupuri de vizitatori ai Memorialului

Colaborare la introducerea informaţiilor în baza de date „Recensământul populaţiei concentraţionare din România în anii 1945-1989”

Realizarea unor interviuri de istorie orală pentru Arhiva CISAC;

Participare la unele dezbateri, simpozioane şi Şcoala de Vară de la Sighet;

Campanii de istorie orală privind următoarele teme de cercetare :

• Colectivizarea agriculturii în Maramureş

• Fenomenul concentraţionar în România

• Rezistenţa armată anticomunistă în munţi

Domenii de interes:

Instaurarea regimului comunist în România, cu accent pe următoarele aspecte:

– sistemul concentraţionar

– ierarhi ai Bisericii Greco- Catolice în atenţia Securităţii

– structuri judeţene ale partidului comunist

– colectivizarea agriculturii în Maramureş

Cărţi şi ediţii:

• Sistemul penitenciar din România comunistă. Cazul închisorilor din Transilvania, Editura Mega, Cluj Napoca, în curs de apariţie (coautor alături de Virgiliu Ţârău, Ioan Ciupea, Andrea Dobeş, Mihai Croitor).

• Făgăraş. Închisoarea poliţiştilor, vol I-III, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2007 (coautor alături de Ioan Ciupea, Virgiliu Ţârău, Florentin Olteanu, Andrea Dobeş, Cosmin Budeancă).

• Raport Final al Comisiei Prezidenţiale pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România (coautor), Bucureşti, Humanitas, 2007

Cărţi şi ediţii publicate la Fundaţia Academia Civică:

• Colectivizarea în Maramureş. Mărturii de istorie orală, coordonator alături de Gheorghe Mihai Bârlea (2009).

• Alegerile parlamentare din 19 noiembrie 1946. De la memoria colectivă la cercetarea istorică, coordonator alături de Gheorghe Mihai Bârlea (2007).

• Colectivizarea în Maramureş. Contribuţii documentare (1949-1962), editor alături de Andrea Dobeş, Gheorghe Mihai Bârlea (2004).

