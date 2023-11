22 noiembrie, ziua în care a fost asasinat John F. Kennedy. Misterul continuă să planeze asupra morții sale și după 60 de ani VIDEO

La 22 noiembrie 1963, John F. Kennedy a fost ucis în timp ce efectua un tur al orașului într-o mașină decapotabilă prin Dallas. Tot într-o zi de 22 noiembrie a murit Jack London.

1884: s-a născut Alexandru Rusu, episcop greco-catolic și mitropolit al Bisericii Române Unite cu Roma

Alexandru Rusu a fost episcop al nou înființatei Episcopii Greco-Catolice a Maramureșului. În 1946 a fost ales mitropolit al Bisericii Române Unite cu Roma, nerecunoscut ca atare de Guvernul Petru Groza.

Alexandru Rusu a fost unul din liderii rezistenței antisovietice din România comunistă, arestat și exterminat în detenție.

La 28 octombrie 1948 a fost arestat şi dus pe rând la Dragoslavele, Mănăstirea Căldăruşani, apoi Sighetul Marmaţiei. Supravieţuieşte acestui Penitenciar şi astfel a fost mutat la Curtea de Argeş, apoi izolat la Mănăstirea Cocoş. În 1957 Tribunalul Militar l-a condamnat la 25 de ani muncă silnică pentru instigare şi înaltă trădare, ajungând la Gherla.

În primăvara anului 1963 s-a îmbolnăvit grav, la 9 mai acelaşi an trecând la cele veşnice. A fost înmormântat în Cimitirul deţinuţilor din Gherla, fără nici un oficiu religios.

A fost beatificat de Papa Francisc în anul 2019.

1916: a murit Jack London, scriitor american

Cunoscut mai ales pentru celebrul roman „Colţ alb”, Jack London a avut o viaţă plină de aventuri. Acesta a început să lucreze încă de la vârsta de zece ani când vindea ziare în stradă. A mai lucrat de asemenea, într-o fabrică de conserve şi a spălat geamuri.

La vârsta de 16 ani, London era un adevărat aventurier: s-a alăturat unor răufamaţi, devenind un pirat al stridiilor. Acesta fura de la fermele de stridii din golful San Francisco pentru a le vinde într-o piaţă din Oakland. Aventura a durat până când barca sa, Razzle-Dazzle, a fost avariată.

În 1893, viitorul scriitor devine marinar pe un vas de vânătoare de foci care ajunge până pe coastele Japoniei. În urma acestei experienţe va scrie prima lui povestire, „Taifun în largul coastei Japoniei”.

1956: Jocurile Olimpice de Vară de la la Melbourne

Ediția din anul 1956 s-a desfășurat la Melbourne, Australia. România a obținut 13 medalii (5 aur, 3 argint, 5 bronz).

Românii au fost revelaţia probelor de kaiac-canoe. Vechea supremaţie a canadienilor, cehilor şi americanilor a fost trecută în umbră de concurenţii români. Trei dintre cele patru medalii de aur decernate la aceasta disciplină au revenit sportivii români.

Leon Rotman a devenit eroul acestor întreceri. Învingător în ambele probe individuale, Leon Rotman a atins o altă performanţă importantă: este primul român care a urcat de două ori pe cea mai înaltă treaptă a podiumului în cadrul aceleiaşi ediţii. La rândul lor, Alexe Dumitru şi Simion Ismailciuc s-au impus în proba de C2 1.000 m, cucerind medalia de aur după o competiţie acerbă cu echipajele sovietic şi ungar. Locul patru, ocupat de kaiaciştii Mircea Anastasescu şi Stavru Teodorov în proba de 1.000 m, a completat excelenta evoluţie a sportivilor români.

Întrecerile de box s-au încheiat cu succes pentru componenţii delegaţiei noastre: patru boxeri prezenţi - patru medalii obţinute. Deşi era accidentat încă de la debutul turneului, Nicolae Linca (categoria 67 kg) şi-a depăşit clar toţi adversarii, obţinând primul titlu de campion olimpic pentru România în această disciplină. Printre învinşii săi, cotaţi iniţial ca principali favoriţi, s-au numărat campionul european Nicholas Gargano (Anglia) şi puternicul irlandez Frederick Tiedt. Mircea Dobrescu (categoria 51 kg) şi Gheorghe Negrea (categoria 81 kg) au câştigat câte o medalie de argint, iar Constantin Dumitrescu (categoria 63,5 kg) a ajuns şi el până în semifinale, obţinând bronzul.

Similar ediţiei de la Helsinki, tirul a adus delegaţiei României satisfacţii deosebite. Cei mai valoroşi trăgători la această ediţie s-au dovedit sovieticii, finlandezii şi românii. Proba de pistol viteză a fost dominată de doi concurenţi români: Ştefan Petrescu a cucerit aurul olimpic, iar Gheorghe Lichiardopol a obţinut medalia de bronz.

În unica probă feminină a scrimei, de floretă, românca Olga Orban Szabo, în vârstă de 18 ani, a trecut de cele mai bune floretiste ale lumii, însă a pierdut în finală în faţa britanicei Gillian Sheen, conform volumului „România la Jocurile Olimpice“.

1963: asasinarea președintelui american, John F. Kennedy, în Dallas, Texas

John F. Kennedy, a fost ucis în timp ce efectua un tur al orașului într-o mașină decapotabilă prin Dallas.

John F. Kennedy s-a născut la 29 mai 1917, în Brookline, statul Massachusetts. A fost cel de-al 35-lea preşedinte al SUA în perioada 1961-1963.

Cariera sa politică a început cu succes, în 1946, în Congres, continuată ulterior în Senat, în 1952. Încununarea parcursului său politic avea să aibă loc în chiar epicentrul puterii politice americane, la Casa Albă. Mandatul său de preşedinte al SUA a fost caracterizat de crize ale războiului rece, precum criza rachetelor cubaneze, războiul din Vietnam şi alte momente de tensiune dintre cele două superputeri care s-au manifestat cu predilecţie în anii 1961-1963, dar şi de dispute politice interne pe anumite dosare sensibile pentru eşichierul politico-social al Americii.

Mandatul său în fruntea Americii avea să se încheie tragic la 22 noiembrie 1963, la Dallas, Texas, când a fost împuşcat. Vestea morţii unuia dintre cei mai populari preşedinţi ai Americii a fost recepţionată ca un şoc uriaş pe mapamond şi a proiectat un grad şi mai mare de recunoaştere în planul public pentru familia Kennedy. Până astăzi, istoricii continuă să-l considere drept cel mai cunoscut preşedinte din întreaga istorie a Statelor Unite.

La data de 22 noiembrie 1963, o mașină decapotabilă în care se aflau președintele Kennedy, Prima Doamnă Jackie Kennedy și guvernatorul Texasului, John Connally Jr. și soția sa, trecea prin Dealy Plaza din Dallas, când s-a auzit o serie de împușcături.

Kennedy a fost împușcat în cap și în gât, iar Connally a fost lovit în spate. Amândoi au fost transportați de urgență la spitalul Parkland Memorial din apropiere, unde președintele a fost declarat mort. Guvernatorul a scăpat cu viață.

În raportul întocmit de Comisia Warren, în urma unei anchete desfășurate de guvern, Lee Harvey Oswald a fost identificat ca fiind singurul autor al asasinatului. Probele balistic au contribuit la confirmarea concluziei. La scurt timp după asasinat, Oswald a fost împușcat și ucis în timp ce se afla în custodia poliției.

În același timp, s-a ajuns la concluzia că un singur glonț a trecut prin Kennedy și apoi l-a lovit pe Connally, care l-a rănit cumva și în spate, piept, încheietura mâinii și coapsa. Concluzia a devenit cunoscută sub numele de „teoria glonțului unic" sau „teoria glonțului magic".

Asasinarea popularului preşedinte american, pe 22 noiembrie 1963, la Dallas, Texas, a dat naştere la numeroase teorii ale conspiraţiei, alimentate de sute de cărţi şi filme precum "JFK" (1991) al lui Oliver Stone.

Ele resping concluziile aşa-numitei "Comisii Warren", care a stabilit în 1964 că Lee Harvey Oswald, un fost puşcaş marin care a trăit în Uniunea Sovietică, a acţionat singur în asasinarea preşedintelui Kennedy. El a fost ucis două zile mai târziu.

Unii cred că Oswald a fost folosit de Cuba sau de URSS. Alţii sunt de părere că asasinarea a fost ordonată de opoziţia cubaneză anti-Castro cu sprijinul serviciilor secrete americane şi al FBI, sau de către opozanţi ai lui JFK din Statele Unite.

1967: s-a născut Boris Becker, tenisman german

Boris Franz Becker este un fost jucător profesionist de tenis din Germania. A câștigat 49 de turnee la simplu și 6 Grand-Slam, medaliat cu aurul olimpic și cel mai tânăr câștigător al turneului de la Wimbledon.

1984: s-a născut Scarlett Johansson, actriță americană

Scarlett Ingrid Johansson este o actriță americană de film. S-a remarcat prin rolul ei din filmul „The Horse Whisperer“ (1998), regizat de Robert Redford, devenind una dintre cele mai solicitate tinere actrițe de la Hollywood, după criticile favorabile primite pentru rolurile din Ghost World, Lost in Translation (care a rulat în România sub titlul de Rătăciți printre cuvinte) și Girl with a Pearl Earring.

Aceste ultime două filme i-au adus nominalizări la premiul Globul de Aur în anul 2003.