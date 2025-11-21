22 noiembrie: Zi neagră pentru SUA. Președintele John F. Kennedy a fost asasinat în Dallas

Pe 22 noiembrie, în 1963, fostul președinte american John F. Kennedy a fost asasinat în Dallas. În aceeași zi, în 1939, a murit una dintre cele mai mari actrițe române de teatru, Agatha Bârsescu.

1806: Începe un nou război ruso–turc desfășurat pe teritoriul Moldovei și Țării Românești

Războiul ruso-turc din 1806–1812 a fost un conflict armat din lunga serie de războaie dintre Imperiile Rus și Otoman.

Conflictul a izbucnit în contextul războaielor napoleoniene, după ce sultanul otoman, sprijinit de Franța, i-a detronat pe domnitorul Munteniei Constantin Ipsilanti și pe cel al Moldovei Alexandru Moruzi, considerați rusofili.

Rușii au trimis 40.000 de soldați în Principatele Dunărene pentru a-și proteja frontierele sudice, iar turcii au blocat navele rusești prin strâmtori și au declarat război.

În 1807–1810, după semnarea păcii de la Tilsit, țarul Alexandru I a folosit armistițiul cu turcii pentru a transfera trupe în Basarabia și a reluat ostilitățile. Sub comanda lui Bagration, rușii au ocupat Dobrogea și au asediat Silistra, dar s-au retras din cauza unei armate turcești de sprijin.

În 1810, frații Kamenski au obținut victorii la Pazardjik și Ruse, dar au eșuat la Șumla și Silistra. După moartea lui Kamenski, Mihail Kutuzov a acționat precaut și s-a retras spre nord.

Pe 28 mai 1812, Kutuzov a semnat Pacea de la București, prin care Imperiul Otoman ceda Basarabia. Tratatul a fost aprobat de țarul Alexandru I pe 11 iunie 1812, cu doar o zi înainte de declanșarea invadării Rusiei de către armatele napoleoniene.

1939: Moare Agatha Bârsescu, actriță română de teatru

Agatha Bârsescu a fost una dintre cele mai mari actriţe române ale secolului trecut, considerată de unii critici drept cea mai mare tragediană din istoria teatrului românesc. Agatha s-a născut pe 9 septembrie 1857, la București.

Şi-a petrecut primii ani ai copilăriei la Râmnicu Vâlcea, iar la 8 ani a fost trimisă la studiu la un pension din Sibiu. Aici a învăţat limba germană, limba în care avea să joace pe marile scene ale Europei.

Şi-a continuat studiile la pensionul „Ursulien Kloster” şi a revenit în ţară pentru a se înscrie la Conservatorul de artă dramatică din Bucureşti. Părinţii nu au fost de acord cu decizia tinerei şi şi-au dorit să o îndepărteze de cariera de actriţă la care visa aceasta.

În paralel cu studiile la conservator s-a angajat la Teatrul Naţional. În 1881 a fost admisă la Şcoala Dramatică din cadrul Conservatorului de la Viena. Debutul care i-a adus un succes fulminant l-a cunoscut la doar 17 ani.

După succesul de la debut, pentru Agatha Bârsescu a urmat o carieră de 50 de ani. La Viena a devenit preferata Curţii Imperiale şi la majoritatea spectacolelor sale de succes însuşi împăratul Frantz Josef venea să o aplaude.

S-a întors în România în 1925 şi s-a stabilit la Iaşi. După ce a cunoscut succesul pe scenele celor mai importante teatre din Europa s-a întors în ţară pentru a fi profesoară. A predat vreme de 15 ani la Conservatorul de Artă Dramatică din Iaşi.

Agatha Bârsescu s-a stins din viață pe 22 noiembrie 1939, la București.

1963: Fostul președinte american John F. Kennedy este asasinat în Dallas

John F. Kennedy s-a născut la 29 mai 1917, în Brookline, statul Massachusetts. A fost cel de-al 35-lea preşedinte al SUA în perioada 1961-1963.

Kennedy a fost la șefia SUA în perioada de vârf a Războiului Rece, iar majoritatea politicii sale externe a vizat relațiile cu Uniunea Sovietică și Cuba. Membru al Partidului Democrat, Kennedy a reprezentat statul Massachusetts în ambele camere ale Congresului Statelor Unite înainte de a deveni președinte.

Mandatul său în fruntea Americii avea să se încheie tragic la 22 noiembrie 1963, la Dallas, Texas, când a fost împuşcat. Vestea morţii unuia dintre cei mai populari preşedinţi ai Americii a fost recepţionată ca un şoc uriaş pe mapamond şi a proiectat un grad şi mai mare de recunoaştere în planul public pentru familia Kennedy. Până astăzi, istoricii continuă să-l considere drept cel mai cunoscut preşedinte din întreaga istorie a Statelor Unite.

La data de 22 noiembrie 1963, o mașină decapotabilă în care se aflau președintele Kennedy, Prima Doamnă Jackie Kennedy și guvernatorul Texasului, John Connally Jr. și soția sa, trecea prin Dealy Plaza din Dallas, când s-a auzit o serie de împușcături.

Kennedy a fost împușcat în cap și în gât, iar Connally a fost lovit în spate. Amândoi au fost transportați de urgență la spitalul Parkland Memorial din apropiere, unde președintele a fost declarat mort.

1975: Juan Carlos a fost încoronat rege al Spaniei după moartea lui Francisco Franco

Juan Carlos s-a născut la Roma în 1938, pe fondul exilului familiei sale și al sângerosului Război Civil spaniol, care a dus la ascensiunea lui Franco la putere.

Pregătit de temutul dictator pentru a-l înlocui, copilăria și adolescența lui Juan Carlos au fost «îngrozitoare», potrivit biografului său britanic, profesorul Paul Preston. Fostul monarh a ajuns la conducerea statului spaniol în 1975, după moartea dictatorului Franco, care îl desemnase ca succesor al său.

El a fost suveranul revenirii la democraţie, jucând un rol important în consolidarea acesteia, în special contribuind la dejucarea tentativei de lovitură de stat militară din 23 februarie 1981.

Popularitatea sa s-a prăbuşit însă după scandaluri personale, printre care cel puţin o relaţie extraconjugală, şi dezvăluiri despre stilul său de viaţă fastuos în Spania începând din 2012.

1984: S-a născut Scarlett Johansson, actriță americană

Scarlett Ingrid Johansson s-a născut pe 22 noiembrie 1984 în Manhattan, New York City, New York. Mama sa, Melanie Sloan, provine dintr-o familie evreiască din Bronx, iar tatăl său, Karsten Johansson, este un arhitect danez născut la Copenhaga, scrie IMDb.

Johansson a început să joace încă din copilărie, după ce mama sa a început să o ducă la audiții. A debutat profesional la opt ani în producția off-Broadway „Sophistry” alături de Ethan Hawke, la Playwrights Horizons din New York. A susținut audiții pentru reclame, dar fiind foarte afectată de respingeri, mama ei a început să o limiteze la încercările pentru filme.

După apariții în roluri mici în „Fall” (1997) și „Home Alone 3” (1997), Johansson a atras atenția publicului în „The Horse Whisperer” (1998), regizat de Robert Redford, jucând rolul adolescentei traumatizate Grace MacLean.

În 2003, a fost nominalizată la două Globuri de Aur: pentru drama „Girl with a Pearl Earring” și pentru comedia „Lost in Translation”, care i-a adus recenzii elogioase și Premiul pentru cea mai bună actriță la Festivalul de Film de la Veneția.

Ulterior, a apărut în „He's Just Not That Into You” (2009), „Iron Man 2” (2010), „We Bought a Zoo” (2011) și în „Hitchcock” (2012). A jucat rolul Black Widow în filmele „Avengers Assemble” (2012), „Captain America: The Winter Soldier” (2014), „Avengers: Age of Ultron” (2015), „Captain America: Civil War” (2016), „Avengers: Infinity War” (2018), „Avengers: Endgame” (2019) și „Black Widow” (2021), și a fost protagonista filmului „Lucy” (2014). Alte roluri principale includ „Ghost in the Shell” (2017) și „Rough Night” (2017).

Scarlett a fost logodită cu actorul canadian Ryan Reynolds în mai 2008 și s-au căsătorit în septembrie. Cuplul a anunțat separarea în 2010 și divorțul un an mai târziu.

În ianuarie 2017 au anunțat separarea și au divorțat în septembrie. Au o fiică, Rose Dorothy Dauriac (n. 2014).

S-a căsătorit cu Colin Jost în octombrie 2020 și au un fiu.

2009: Au loc primul tur al alegerilor prezidențiale din România și referendumul pentru Parlamentul unicameral

Alegerile prezidențiale din România din anul 2009 au avut loc la expirarea mandatului celui de-al patrulea președinte al țării, Traian Băsescu.

Acesta a depus jurământul la data de 20 decembrie 2004 și deținea, potrivit Constituției, un mandat de 5 ani. Acestea au fost primele alegeri prezidențiale din România care au avut loc separat de alegerile legislative, primele alegeri prezidențiale care s-au desfășurat odată cu un referendum și primele alegeri prezidențiale din România după aderarea la Uniunea Europeană.

Primul tur de scrutin a avut loc pe data de 22 noiembrie, iar turul doi, pe 6 decembrie.

În al doilea tur de scrutin s-au calificat candidatul PSD Mircea Geoană și președintele în exercițiu Traian Băsescu, ultimul câștigând un nou mandat cu 50,33% din voturi.