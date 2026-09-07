8 septembrie: Ziua în care Londra a fost lovită pentru prima dată de o rachetă germană în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial

Pe 8 septembrie, în 1944, Londra este pentru prima dată lovită de rachete germane. Tot pe 8 septembrie, în 2022, a murit regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii, după o domnie de peste 70 de ani.

Un bombardier german survolând deasupra Londrei Foto: Wikipedia

1495: A început domnia lui Radu cel Mare în Țara Românească

Născut în 1467, în Transilvania, Radu cel Mare a fost domn al Țării Românești din septembrie 1495 până în aprilie 1508.

Radu cel Mare Foto: Wikipedia

A domnit împreună cu tatăl său începând din 1492 și l-a succedat după 8 septembrie 1495.

Domnia sa s-a remarcat printr-o perioadă de pace și relativă prosperitate. A avut relații diplomatice bune cu Imperiul Otoman, Ungaria, sașii transilvăneni și Moldova, contribuind inclusiv la pacea dintre Imperiul Otoman și Regatul Ungariei din 1503.

A sprijinit puternic viața religioasă și culturală, fiind protector al patriarhului Nifon al II-lea și susținând mai multe mănăstiri ortodoxe. În timpul domniei sale, călugărul Macarie a tipărit, în 1508, Liturghierul, prima carte tipărită în Țara Românească, la Mănăstirea Dealu.

Radu cel Mare a murit la 25 aprilie 1508 și a fost înmormântat la Mănăstirea Dealu, principala sa ctitorie. Cinci dintre fiii săi au ajuns ulterior domni ai Țării Românești.

1941: S-a născut actorul Nae Lăzărescu

Născut pe 8 septembrie 1941, Nae Lăzărescu a fost un actor român de comedie. A format un cuplu comic alături de Vasile Muraru.

Nae Lăzărescu Foto: Mediafax

A studiat la Academia de Studii Economice din București, însă a fost pasionat de teatru. Actorul de comedie a debutat pe scena Teatrului de Revistă „Constantin Tănase”.

Din filmografia sa amintim: „Șantaj”, „Grăbește-te încet”, „Viraj periculos”, „Căsătorie cu repetiție” și „Chirița în Iași”. În plus, a jucat numeroase spectacole: „Bufonii regelui”, „Cheia succesului sau Titanic vals” și „Hai noroc, Tănase!”.

Nae Lăzărescu a murit în dimineața zilei de 19 decembrie 2013, după o lungă perioadă în care s-a confruntat cu probleme de sănătate. Partenerul său de scenă, Vasile Muraru, a spus că boala a avut o evoluție dificilă, cu perioade de revenire și agravare.

1944: Londra este lovită pentru prima dată de rachetele germane V-2

Pe 6 septembrie 1944, prima rachetă V-2 a lovit Parisul, iar două nopți mai târziu, pe 8 septembrie, o alta a atins periferia Londrei. Acesta a fost începutul a șase luni de teroare și distrugeri.

Rachetele V-2 aveau o rază de acțiune de aproximativ 400 de kilometri și atingeau viteze supersonice, provocând pagube uriașe. Mai mult, nu existau avertismente sau semnale care să prevină populația asupra atacurilor iminente.

Germania nazistă a lansat aproximativ 4.000 de astfel de rachete asupra Londrei și Parisului. Singurul avantaj al aliaților a fost ritmul redus de producție al acestor arme și dificultățile majore ale germanilor în aprovizionarea cu combustibil, pe fondul blocadei impuse. Până în 1945, aproximativ 900 de rachete au fost asamblate în fiecare lună.

1989: S-a născut DJ-ul suedez Avicii

Născut pe 8 septembrie 1989, în Stockholm, Suedia, Tim Bergling, cunoscut sub numele de Avicii, a fost un DJ, remixer și producător muzical.

Avicii Foto: Getty Images

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Avicii a fost unul dintre cei mai de succes artiști EDM, muzica sa combinând house și pop cu influențe de folk, country, soul și blues.

Artistul s-a confruntat cu probleme grave de sănătate și dependențe, fiind internat în 2012 pentru pancreatită și operat în 2014. După ce a urmat un program de dezintoxicare în 2015, și-a anunțat retragerea din turnee în martie 2016.

Pe 20 aprilie 2018, în timp ce se afla în vacanță în Muscat, Oman, artistul și-a luat viața la vârsta de 28 de ani.

De-a lungul carierei, Avicii a primit numeroase premii, printre care patru MTV Europe Music Awards, două International Dance Music Awards, un American Music Award și un Billboard Music Award.

A fost nominalizat și la Grammy pentru colaborarea cu David Guetta la piesa „Sunshine” și pentru „Levels”.

2004: A murit artistul Dan Spătaru

Născut pe 2 octombrie 1939, în Aliman, Constanța, Dan Spătaru a fost un cântăreț român de muzică ușoară.

Dan Spătaru Foto: Arhivă

Melodia „Drumurile noastre“ ale lui Dan Spătaru a captivat publicul încă din 1984, când a cântat-o prima dată cu timbrul său aparte, iar în 2004 a fost declarată „Cea mai frumoasă piesă românească din toate timpurile“.

Trupa olandeză BZN i-a adus un tribut lui Dan Spătaru în 2014, interpretând, în melodia sa, pasaje în engleză. Lui Dan Spătaru i se atribuie şi recordul de a fi aplaudat în Cuba, timp de 16 minute şi 19 secunde.

Dan Spătaru s-a stins în urma unui infarct în dimineața de 8 septembrie 2004. Peste zece mii de oameni au fost prezenți la înmormântarea sa

2016: NASA lansează OSIRIS-REx, prima sa misiune de întoarcere pe Terra cu o probă de sol recoltată de pe suprafața unui asteroid

OSIRIS-REx a fost o misiune NASA destinată studierii asteroidului Bennu și aducerii unor mostre de pe suprafața acestuia pe Pământ.

Scopul principal a fost ca oamenii de știință să afle mai multe despre formarea Sistemului Solar, începuturile formării planetelor și originile compușilor organici care ar fi putut contribui la apariția vieții pe Pământ.

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Sonda a fost lansată pe 8 septembrie 2016, a ajuns la Bennu în decembrie 2018 și a studiat asteroidul timp de aproximativ doi ani. Pe 20 octombrie 2020, a aterizat pe Bennu și a colectat mostre, pe care le-a adus pe Pământ la 24 septembrie 2023.

Bennu a fost ales deoarece este considerat o „capsulă a timpului” din perioada formării Sistemului Solar, fiind un asteroid primitiv, bogat în carbon și în materiale care s-au modificat foarte puțin de-a lungul timpului.

2022: A murit Regina Elisabeta a II-a

Născută pe 21 aprilie 1926, în Londra, Elisabeta a II-a a fost regina Regatului Unit și a altor state din Commonwealth între 6 februarie 1952 și 8 septembrie 2022. Domnia sa, de 70 de ani și 214 zile, a fost cea mai lungă din istoria monarhiei britanice și cea mai lungă domnie a unei regine din istorie.

Elisabeta a II-a Foto: Profimedia

Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a murit la vârsta de 96 de ani, fiind înconjurată de familia sa la Castelul Balmoral din Scoția, care a fost de mult timp unul dintre locurile preferate ale suveranei. Aceasta a fost cel mai longeviv monarh britanic, urcând pe tron în urmă cu 70 de ani.

După moartea reginei, Charles, prinţ de Wales, a devenit regele Marii Britanii.

Monarhul s-a născut la 21 aprilie 1926, la Londra, fiind fiica prinţului Albert, duce de York, viitorul rege George al VI-lea, şi a Elisabetei Bowes-Lion, ducesă de York. Regina Elisabeta a II-a a fost şeful Casei de Windsor, Casa Regală a Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord.