Curtea Supremă a SUA suspendă restricțiile privind expulzarea imigranților către țări terțe

Curtea Supremă a SUA a suspendat din nou, marți, 29 septembrie, până la noi ordine, restricțiile privind expulzarea imigranților fără acte către țări terțe și a decis să preia cazul.

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Împotriva avizului celor trei judecători progresişti (dintr-un total de nouă), Curtea dă astfel câştig de cauză unui recurs al administraţiei Trump care îi cerea suspendarea deciziilor instanţelor inferioare, scrie Agerpres.

Ea se va apleca în decembrie asupra fondului cauzei, în special pentru a se pronunţa cu privire la legalitatea noilor directive emise pe această temă în 2025 de către Departamentul Securităţii Interne.

În februarie, un judecător din Boston a considerat directivele ca fiind „ilegale”, estimând că persoanele vizate de expulzare către o altă ţară decât cea de origine ar trebui să poată invoca riscul de a fi victime ale persecuţiei sau ale torturii în acea ţară.

Decizia a fost confirmată de o curte de apel pe 18 septembrie, după care administrația Trump a sesizat de urgență Curtea Supremă pentru suspendarea acesteia.

Consilierul juridic John Sauer a invocat „probleme logistice substanțiale”, susținând că hotărârea ar fi obligat autoritățile să anuleze un zbor cu 70 de străini condamnați penal către trei țări.

El a apărat expulzările către ţări terţe, prezentate ca fiind un „instrument esenţial pentru expulzarea anumitor străini, inclusiv a unora dintre cei mai răi infractori străini”.

Administrația Trump susține că expulzările către țări terțe trebuie să poată fi efectuate dacă acestea oferă garanții împotriva persecuției și torturii.

În schimb, partea adversă și judecătorul Brian Murphy susțin că imigranții trebuie informați înainte de expulzare și să aibă posibilitatea de a o contesta. Cazul vizează inclusiv expulzările către Sudanul de Sud, pe care Curtea Supremă le-a autorizat în 2025.

Conform unei anchete publicate pe 21 septembrie de consorţiul jurnalistic Forbidden Stories, guvernul american a expulzat peste 25.000 de persoane în ţări terţe, în temeiul unor acorduri secrete încheiate cu 35 de ţări pentru a le primi.

Această investigaţie, realizată de 72 de jurnalişti de la 23 de instituţii media din 15 ţări, arată că guvernul SUA a alocat cel puţin 410 milioane de dolari pentru a fi plătiţi ţărilor gazdă sau agenţiilor ONU care facilitează returnările.