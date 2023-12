Nae Lăzărescu și greșelile care l-au ruinat: „Am fost unul dintre olimpicii alcoolicilor din România“ VIDEO

Zece ani se împlinesc astăzi de la dispariția unuia dintre cei mai buni comici români. Nae Lazărescu a murit la 72 de ani răpus de o boală cumplită. Alături de Vasile Muraru, partenerul său de scenă, Nae Lăzărescu a scris istoria teatrului de revistă jucând în sute de spectacole.

Cei doi au debutat pe această scenă în 1982, presa vremii titrând „Un nou cuplu la Tănase“.

Unul dintre rolurile memorabile ale lui Nae Lăzărescu la Teatrul de Revistă „Constantin Tănase“ a fost în „Omul care a văzut moartea“.

A copilărit pe lângă Şoseaua Giurgiului din Bucureşti, în Ferentari, într-un cartier de oameni amărâţi, muncitori. „ Am prins toate nenorocirile posibile. Ţin minte perioada celui de-Al Doilea Război Mondial. Am prins seceta din 1946, zăpezile din 1953, două cutremure majore... Nu suport mămăliga. La şcoală, mămăliga era pe cartelă“, povestea actorul.

A fost pasionat de mic de teatru. ”Eu am fost la înmormântarea lui Constantin Tănase (n.r. – august 1945). Nu îl ştiam. Eram în cârcă la tata. Lumea râdea în loc să plângă, nu îl vedeau mort! Era de fapt ultimul spectacol al lui Tănase“, mărturisea Nae Lăzărescu.

Când era student la Academia de Studii Economice, juca într-un grup de teatru satiric, cu care participa la festivaluri de amatori, apoi a lucrat trei ani la „Rapsodia Română“, la secţia de estradă.

„Toate au fost divorțuri americane”

Nae Lăzărescu recunoştea că a făcut multe greșeli în viață, în urmă cu ai mulți ani recunoscând că i-a plăcut să consume alcool.”Am fost unul dintre olimpicii alcoolicilor din România. După ce a murit prietenul meu Aurelian Andreescu, m-am lăsat”, povestea actorul în interviul din 2011, publicat pe site-ul Teatrului „Constantin Tănase“.

Pe lângă sutele de spectacole de revistă, Nae Lăzărescu a jucat şi în filme.

Dacă în plan profesional a bifat performanță după performanță, în plan personal, Nae Lăzărescu nu a fost atât de norocos. Marele actor nu s-a sfiit să spună în timpul vieții că nu a strâns averi, ci a risipit cu femeile tot ce a avut.

”Am trecut prin patru divorțuri. Toți nervii pe care i-am avut mi i-am vărsat atunci. Și toate au fost divorțuri americane, adică îmi luam un schimb de haine și plecam din casă. Când eram cu a doua nevastă, am coborât până la colț să iau pâine și m-am întors peste o lună și jumătate. A îndurat și ea, săraca, zece ani, cât să mai indure. Credeti că ele de bine au plecat?! Și le-am iubit pe toate, dar am mai și căzut în freză după câteva!”, povestea actorul, conform click.ro.

Din păcate, actorul nu a avut copii, însă a trecut printr-un moment dificil.

”Cu a doua nevastă am avut un băiat, care a murit la cinci luni. Și când el era pe masă, mort, eu aveam spectacol. Cred că m-a întărit Dumnezeu, nu știu ce sa zic! Fetele de la balet plângeau, săracele, în culise și eu nu aveam nimic. Știți cum se spune: «Nu-i da, Doamne, omului cât poate să ducă!». Publicul nu este interesat de viata ta, ce faci tu acasă, pe el îl interesează să vadă piesa, să se destindă, să vadă actorii, nu problemele noastre de acasa!”, marturisea, Nae Lăzărescu, într-un interviu acordat Revistei Vip în 2009.

Nae Lăzărescu s-a stins din viață pe 19 decembrie 2013, după ce, mai mulți ani a suferit de ciroză.