search
Duminică, 7 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Video 8 septembrie: Trei ani de la încoronarea lui Charles al III-lea, după moartea reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii

0
0
Publicat:

La 8 septembrie 1495 a început domnia lui Radu cel Mare în Țara Românească, iar în anul 1930 s-a născut scriitorul și omul politic Petre Sălcudeanu. În aceeași zi, dar în anul 2004, a murit artistul Dan Spătaru.

Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii. FOTO: Getty Images
Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii. FOTO: Getty Images

1941: S-a născut Nae Lăzărescu, actor român de comedie

Împreună cu partenerul său de scenă, Vasile Muraru, Nae Lăzărescu a scris pagini importante din istoria teatrului de revistă, evoluând în sute de spectacole.

Vasile Muraru (stânga) și Nae Lăzărescu (dreapta). FOTO: arhivă
Vasile Muraru (stânga) și Nae Lăzărescu (dreapta). FOTO: arhivă

Actorul și-a petrecut copilăria în zona Șoseaua Giurgiului, în cartierul Ferentari din București, printre oameni simpli, muncitori. „Am prins toate nenorocirile posibile. Ţin minte perioada celui de-Al Doilea Război Mondial. Am prins seceta din 1946, zăpezile din 1953, două cutremure majore... Nu suport mămăliga. La şcoală, mămăliga era pe cartelă”, povestea acesta.

Dragostea pentru teatru a avut-o încă din copilărie. Printre rolurile sale de referință la Teatrul de Revistă „Constantin Tănase” se numără cel din spectacolul „Omul care a văzut moartea”. Pe lângă numeroasele piese de revistă, actorul a apărut și în filme. Nae Lazărescu a murit la 72 de ani, în 2013, răpus de o boală cumplită.

1944: Al Doilea Război Mondial: Londra este lovită pentru prima dată de rachetele germane V-2

Pe 6 septembrie 1944, prima rachetă V-2 a lovit Parisul, iar două nopți mai târziu, pe 8 septembrie, o alta a atins periferia Londrei. Acesta a fost începutul a șase luni de teroare și distrugeri.

Rachetă V-2. FOTO: arhivă
Rachetă V-2. FOTO: arhivă

Rachetele V-2 aveau o rază de acțiune de aproximativ 400 de kilometri și atingeau viteze supersonice, provocând pagube uriașe. Mai mult, nu existau avertismente sau semnale care să prevină populația asupra atacurilor iminente.

Germania nazistă a lansat aproximativ 4.000 de astfel de rachete asupra Londrei și Parisului. Singurul avantaj al aliaților a fost ritmul redus de producție al acestor arme și dificultățile majore ale germanilor în aprovizionarea cu combustibil, pe fondul blocadei impuse. Până în 1945, aproximativ 900 de rachete au fost asamblate în fiecare lună.

2004: A murit cântărețul Dan Spătaru

Dan Spătaru, născut la 2 octombrie 1939, în comuna Aliman, județul Constanța, a rămas în memoria publicului mai ales prin celebra piesă „Drumurile noastre”. Înainte de a-și dedica viața muzicii, a fost jucător de fotbal la echipa Știința București.

Citește și: 3 septembrie: Ziua când s-a născut Maria Ciobanu, „ciocârlia muzicii populare românești”

Cariera sa sportivă s-a încheiat din cauza unor probleme de sănătate, iar în 1962 a început să cânte la Casa Studenților. De-a lungul timpului, a lansat numeroase șlagăre, printre care „Nu m-am gândit la despărțire”, „Țărăncuță, țărăncuță” și „În rândul patru”.

Dan Spătaru a încetat din viață în urma unui infarct și își doarme somnul de veci la Cimitirul Bellu. După ce a cunoscut succesul, Dan Spătaru a căzut în patima alcoolului, iar acest viciu i-a creat probleme.

2016: NASA lansează OSIRIS-REx, prima sa misiune de întoarcere pe Terra cu o probă de sol recoltată de pe suprafața unui asteroid

OSIRIS-REx a fost o misiune NASA destinată studierii asteroizilor și aducerii de mostre pe Pământ. Sonda a vizitat asteroidul carbonic 101955 Bennu, aflat în apropierea planetei noastre, de unde a colectat fragmente esențiale pentru cercetare.

Mostrele, aduse pe Pământ în septembrie 2023, oferă oamenilor de știință informații prețioase despre formarea și evoluția Sistemului Solar, despre etapele incipiente ale formării planetelor și despre originea compușilor organici care ar fi putut contribui la apariția vieții.

După încheierea misiunii principale, sonda va continua explorarea spațiului, având în plan un survol al asteroidului 99942 Apophis, sub denumirea de OSIRIS-APEX.

Lansată pe 8 septembrie 2016, OSIRIS-REx a trecut pe lângă Pământ la 22 septembrie 2017 și a ajuns la Bennu pe 3 decembrie 2018.

2022: Regina Elisabeta a II-a a murit, iar Charles a urcat pe tron

Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a încetat din viață la vârsta de 96 de ani, la Palatul Balmoral din Scoția, reședința sa preferată. Născută pe 21 aprilie 1926, la Londra, ea a fost fiica regelui George al VI-lea și a Elisabetei Bowes-Lyon, ducesă de York.

Citește și: 4 septembrie: Ziua în care Ion Antonescu a fost numit premier, deschizând drumul dictaturii militare

Elisabeta a II-a a condus Casa de Windsor, familia regală a Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. După decesul tatălui său, a fost proclamată suverană și a fost încoronată la Westminster Abbey pe 2 iunie 1953.

După moartea sa, tronul a fost preluat de regele Charles al III-lea, a cărui încoronare a avut loc în mai 2023.

Istoria zilei

Top articole

Partenerii noștri

image
Secretele reginei Elisabeta a II-a: „E mai bine cu diavolul pe care-l cunoști”
digi24.ro
image
Toate cele patru moțiuni de cenzură împotriva Guvernului au picat. Bolojan: „Reformele propuse nu sunt doar cifre sau tabele”
stirileprotv.ro
image
Ce salariu primește acest srilankez, după 3 ani de muncă în România: „Aduc aici toată Sri Lanka!”
gandul.ro
image
Horoscop 6 septembrie: Săgetătorii sunt spontani, Fecioarele descoperă lucruri noi
mediafax.ro
image
Legenda care și-a vândut medaliile de aur olimpice și casa, ca să se mute definitiv din țară. Destinația spectaculoasă aleasă pentru a începe o nouă viață
fanatik.ro
image
Demisii în masă la cea mai mare școală din București: toată conducerea a demisionat
libertatea.ro
image
VIDEO Scandal major în Sănătate, după conferința de la Brașov a medicilor conspiraționiști: măsurile anunțate de ministrul Rogobete
digi24.ro
image
Șoc în presa britanică! O știre din România i-a lăsat pe jurnaliștii de la The Sun fără cuvinte: „Zou, ce?!”
gsp.ro
image
Ce au făcut invitații în momentul în care mirele a aprins o torță la o nuntă din Cluj
digisport.ro
image
Bucurie și tristețe în Japonia. Primul membru masculin al familiei regale care a ajuns la maturitate în ultimii 40 de ani. El ar putea fi şi ultimul
stiripesurse.ro
image
Fizicienii au reușit să „dea timpul înapoi” într-un sistem cuantic, cu o precizie uluitoare
antena3.ro
image
Cele patru moţiuni de cenzură depuse de AUR şi POT au fost respinse în plenul Parlamentului
observatornews.ro
image
Evenimentul anului! Moștenitorul Cris Tim a scris istorie în lumea bună! Timiș Jr., botez de 1 mil. € pentru Adam Ştefan!
cancan.ro
image
FOTO. Corina Caragea, răvăşitoare în costum de baie în Bora Bora
prosport.ro
image
Cum elimini petele negre de pe trandafiri. Trucul simplu al grădinarilor pentru a scăpa rapid de problemă
playtech.ro
image
De câte ori a fost căsătorit Ilie Năstase. Cine au fost femeile din viața marelui tenismen, de fapt
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Ce au făcut invitații în momentul în care mirele a aprins o torță la o nuntă din Cluj
digisport.ro
image
VIDEO Industria aeronautică rusă marchează un moment istoric: SJ-100, zbor complet cu motoare 100% autohtone
stiripesurse.ro
image
El este bărbatul de 40 de ani care a murit ars de viu, după ce s-a prăbușit cu mașina de pe podul de pe Centura Capitalei. Ar fi suferit din dragoste
kanald.ro
image
Ce pensie ar trebui sa incaseze un batran in Romania in medie încât să acopere traiul zilnic al unui adult singur, conform calculelor...
playtech.ro
image
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în casă și s-a speriat teribil. ”Puteam să mă duc…dincolo”. Primele declarații sunt șocante
wowbiz.ro
image
800 de lei în plus la salariu pentru profesori din septembrie
romaniatv.net
image
Al 13-lea salariu. Ce prevede Codul Muncii referitor la acest privilegiu
mediaflux.ro
image
Șoc în presa britanică! O știre din România i-a lăsat pe jurnaliștii de la The Sun fără cuvinte: „Zou, ce?!”
gsp.ro
image
Cum arată fiica adolescentă a lui Kim Jong Un. Apariția spectaculoasă a lui Kim Ju Ae alături de liderul corean la Beijing, la prima ieșire internațională
actualitate.net
image
Doliu la Casa Regală din Marea Britanie. Kate și William au făcut anunțul
actualitate.net
image
Din familie de căldărari, scriitoare și profesoară la Edinburgh: „Am primit o palmă de la un polițist când citeam în parc”
click.ro
image
Cetatea care nu se află în România, dar poate fi văzută perfect și din țara noastră. Drumul până la ea este o încântare
click.ro
image
Andreea Raicu, episod neplăcut cu fostul ei iubit din tinerețe! „Veneai la mine să te satisfac”
click.ro
Prințul Hisahito al Japoniei și a celebrat majoratul profimedia 1034617898 jpg
Imagini istorice la Palatul imperial din Tokyo. Prințul Hisahito al Japoniei și-a celebrat majoratul
okmagazine.ro
Strudel cu nuci Sursa foto shutterstock 410310433 jpg
Ştrudel cu nuci aşa cum n-ai mai gustat până acum
clickpentrufemei.ro
The First Monumental Discovery in Dibra Albania webp
Un mormânt roman unic, cu inscripție bilingvă: prima descoperire monumentală din Dibra, Albania
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Horoscop luni, 8 septembrie. Partenerii de viață ai Balanțelor caută nod în papură! Relația lor suferă schimbări colosale
image
Din familie de căldărari, scriitoare și profesoară la Edinburgh: „Am primit o palmă de la un polițist când citeam în parc”

OK! Magazine

image
O prințesă în extaz! Kate Middleton a apărut separat de Prințul William, fanii regali fiind surprinși de gesturile ei

Click! Pentru femei

image
Vedeta din filmul cu James Bond a devenit mamă la 47 de ani, după ce-a pierdut două sarcini

Click! Sănătate

image
Medicamentele care pot cauza hepatită toxică