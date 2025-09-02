search
Marți, 2 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Un asteroid de dimensiunea unui autobuz se îndreaptă spre Pământ. Cât de periculos este

0
0
Publicat:

Un asteroid de dimensiunea unui autobuz, denumit 2025 QV5, va trece, pe 3 septembrie, la aproximativ 805.000 de kilometri de Pământ, adică de două ori distanța până la Lună. Este cea mai apropiată trecere a acestui obiect celest până în anul 2125. 

Asteroidul a fost observat în urmă cu o săptămână de cercetători / Sursa foto: Getty Images
Asteroidul a fost observat în urmă cu o săptămână de cercetători / Sursa foto: Getty Images

Un asteroid care se apropie rapid de Pământ a fost descoperit în urmă cu o săptămână

Un asteroid de dimensiunea unui autobuz, observat pentru prima dată în urmă cu puțin peste o săptămână, va trece pe lângă Pământ pe 3 septembrie. Această rocă spațială nu se va mai apropia atât de mult de noi până pe 4 septembrie 2125 — aproape exact peste 100 de ani, potrivit revistei Live Science.

Asteroidul, denumit 2025 QV5, a fost observat pentru prima dată pe 24 august. Are aproximativ 11 metri în diametru, adică o lățime comparabilă cu lungimea unui autobuz școlar, și se îndreaptă spre noi cu o viteză de peste 22.400 km/h, potrivit programului Asteroid Watch al Laboratorului de Propulsie Jet (JPL) al NASA. 

Roca spațială va face o apropiere strânsă de Pământ miercuri, trecând la o distanță de aproximativ 805.000 de kilometri de planeta noastră — adică de circa două ori mai departe decât se află Luna, conform bazei de date JPL Small-Body Database Lookup. 

Cum a ajuns asteroidul atât de aproape de planeta noastră

2025 QV5 are o orbită aproximativ circulară în jurul Soarelui, completând o revoluție în jurul stelei noastre în 359,4 zile. În acest timp, asteroidul se deplasează între orbitele Pământului și ale planetei Venus, fiind tras ușor dintr-o parte în alta de cele două planete. Din acest motiv, este puțin probabil să colizioneze cu Pământul. Chiar dacă ar face-o, este prea mic pentru a fi considerat „potențial periculos” și majoritatea materialului său s-ar descompune în atmosferă înainte de a provoca daune semnificative.

Cu toate acestea, oamenii de știință sunt în continuare dornici să afle cât mai multe despre această rocă spațială, iar asteroidul a fost inclus pe lista țintelor pentru telescopul radar Goldstone al NASA din Barstow, California — un telescop specializat în urmărirea și realizarea de imagini ale asteroizilor din apropierea Pământului — pentru zilele următoare.

2025 QV5 va mai face câteva „apropieri strânse” de Pământ în următorul secol, inclusiv treceri în apropiere în 2026 și 2027. Totuși, aceste treceri se vor desfășura la distanțe mult mai mari de planeta noastră. De exemplu, anul viitor, asteroidul va ajunge doar la 5,3 milioane de kilometri de noi, iar în 2027 va fi de trei ori mai departe când va trece pe lângă Pământ.

Acesta nu reprezintă o amenințare pentru Pământ. Când se va mai apropia asteroidul de mărimea unui autobuz de Terra

Următoarea dată când roca spațială se va apropia atât de mult de Pământ va fi pe 4 septembrie 2125 — aproximativ 100 de ani, 1 zi și 2 ore după trecerea sa actuală — când va ajunge la o distanță de aproximativ 1,3 milioane de kilometri (830.000 de mile) față de Pământ, conform calculelor actuale din baza de date Small-Body Database Lookup. Totuși, această dată viitoare și distanță a acestei coincidențe cosmice nu sunt fixe.

Pe măsură ce cercetătorii adună mai multe date despre mișcările asteroidului 2025 QV5, aceștia ar putea rafina o traiectorie orbitală mai precisă pentru obiect, ceea ce va modifica momentul în care este probabil să se întoarcă. De exemplu, șansele ca asteroidul „city killer” 2024 YR4 să lovească Pământul în 2032, care au fost știri importante la începutul acestui an, s-au schimbat frecvent înainte de a scădea la zero, pe măsură ce cercetătorii au adunat mai multe observații ale rocii spațiale.

Asteroizii pot fi, de asemenea, deviați din traiectoria lor prin interacțiuni gravitaționale cu alte obiecte, cum ar fi planetele sau roci spațiale mai mari. Dacă 2025 QV5 ar trece pe lângă un asteroid necunoscut între Pământ și Venus în următorii 100 de ani, s-ar putea să nu știm niciodată că a fost deviat până când nu va mai apărea pe traiectoria sa așteptată în viitor.

Știință

Top articole

Partenerii noștri

image
EXCLUSIV Bolojan, întrebat dacă „dă în scris” că nu va crește TVA-ul din nou, la fel cum a promis Nicușor Dan: „Am grijă ce vorbesc”
digi24.ro
image
Versiunea lansată de mama tânărului care l-a bătut pe livratorul din Bangladesh. Cum își apără fiul: „Fiecare mai face asta”
stirileprotv.ro
image
ZODIA care riscă să înceapă toamna cu un divorț, potrivit faimoasei Cristina Demetrescu
gandul.ro
image
HOROSCOP 3 septembrie. Balanțele amână deciziile, iar Săgetătorii au oportunități de investiții
mediafax.ro
image
Ele sunt singurele zodii care au noroc din plin de pe 3 septembrie de la ora 3.00. Vești extraordinare, reușite și prosperitate pentru ele
fanatik.ro
image
Brutalitatea cu care acționa clanul Motoi. Interlop deranjat când i s-au lăsat 500 de euro pe masă: „M-ai câștigat ca dușman! Eu am inventat taxele de protecție”
libertatea.ro
image
FOTO Cine e Kim Ju Ae, fiica și posibilă succesoare a dictatorului de la Phenian: nici măcar vârsta sa exactă nu este cunoscută
digi24.ro
image
„Colosseumul” României e gata în proporție de 70%: „Va arăta fantastic!” » Proiectul a scăpat de tăierea fondurilor guvernamentale
gsp.ro
image
Unde a plecat Vlad Chiricheș, după ce Gigi Becali l-a anunțat că nu va mai juca la FCSB
digisport.ro
image
ALERTĂ. Taxa Temu și ”Efectul Ciserom”: nu românii plătesc, ci giganții care bagă marfă din Asia fără taxe!
stiripesurse.ro
image
Ismail, livratorul lovit în București, muncește în România pentru ca familia lui din Bangladesh să supraviețuiască: „Iubesc românii”
antena3.ro
image
Bătăuşul livratorului, apărat de mamă la instanţă: "A fost premiant". Victima sa munceşte pentru 500 euro/lună
observatornews.ro
image
Singura condiție în care Ilie Bolojan și-ar da demisia din funcție: 'Sper să găsim o soluție pentru că…
cancan.ro
image
FOTO. Cum arată mama a doi copii care a participat la Campionatele Mondiale de Bikini Fitness
prosport.ro
image
Secretul japonez pentru o mașină de spălat curată și rezistentă. Ce să faci după fiecare utilizare
playtech.ro
image
David Popovici l-a găsit în sfârșit pe omul pe care îl căuta de aproape o lună și despre care spunea: „Vreau să-l cinstesc”. Foto
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Surpriză de proporții! Unde s-a dus vedeta care și-a înșelat soția în România
digisport.ro
image
DOCUMENT Nou SONDAJ pe București. Se încinge bătălia pentru scaunul lui Nicușor
stiripesurse.ro
image
Românii care au cel puțin un hectar de pământ, pot primi 10.000 euro de la stat
kanald.ro
image
Cum l-a testat Nicușor Dan pe Ilie Bolojan în timpul întâlnirii cu liderii coaliției. Premierul nu a știut să...
playtech.ro
image
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat ultima suflare la 75 de ani, la azil
wowbiz.ro
image
BREAKING NEWS! A fost găsită ascunzătoarea lui Emil Gânj! Este ALERTĂ în toată țara!
romaniatv.net
image
Când vor primi cetățenii cardurile pentru plata facturilor la energie. Anunțul ministrului
mediaflux.ro
image
„Colosseumul” României e gata în proporție de 70%: „Va arăta fantastic!” » Proiectul a scăpat de tăierea fondurilor guvernamentale
gsp.ro
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
Trăim (încă) în era în care bărbatul e viteaz că nu dă cu toporul, ci cu pumnul
actualitate.net
image
Cele 5 culori de unghii pentru femeile de 40 de ani. Le vor face să arate elegante și la modă în septembrie
click.ro
image
Mihaela Rădulescu, prima vizită în România după moartea lui Felix. Alături de cine a fost surprinsă și ce detaliu a atras atenția tuturor
click.ro
image
Zodia răsfățată de destin în toamna lui 2025. Soarele strălucește pe strada ei, primește tot ce își dorește și are parte de binecuvântări. Încheie anul în forță
click.ro
Regina Sofia a Spaniei profimedia 0817253278 jpg
Vești teribile de la Palatul Zarzuela! Regina Sofia se așteaptă la ce e mai rău
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Memmo di Filippuccio Profane love scenes The spouses retired to bed Google Art Project webp
Nu vă țineți respirația: Sex, mirosuri și curățenie în Evul Mediu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce delicatese au avut în meniu invitații de la cina de 500 de euro cu Eric Roberts?! „Nu beau și nu consum carne” VIDEO! Mesaj de suflet pentru români!
image
Cele 5 culori de unghii pentru femeile de 40 de ani. Le vor face să arate elegante și la modă în septembrie

OK! Magazine

image
Scandalul a atins cote maxime! Cărui regal i-a ordonat Prințul William să stea departe de el

Click! Pentru femei

image
Politețea a devenit o armă! Planeta Marte tranzitează semnul zodiacal Balanță

Click! Sănătate

image
Trucul banal prin care îți dai seama că o persoană este inteligentă