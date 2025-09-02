Un asteroid de dimensiunea unui autobuz se îndreaptă spre Pământ. Cât de periculos este

Un asteroid de dimensiunea unui autobuz, denumit 2025 QV5, va trece, pe 3 septembrie, la aproximativ 805.000 de kilometri de Pământ, adică de două ori distanța până la Lună. Este cea mai apropiată trecere a acestui obiect celest până în anul 2125.

Un asteroid care se apropie rapid de Pământ a fost descoperit în urmă cu o săptămână

Un asteroid de dimensiunea unui autobuz, observat pentru prima dată în urmă cu puțin peste o săptămână, va trece pe lângă Pământ pe 3 septembrie. Această rocă spațială nu se va mai apropia atât de mult de noi până pe 4 septembrie 2125 — aproape exact peste 100 de ani, potrivit revistei Live Science.

Asteroidul, denumit 2025 QV5, a fost observat pentru prima dată pe 24 august. Are aproximativ 11 metri în diametru, adică o lățime comparabilă cu lungimea unui autobuz școlar, și se îndreaptă spre noi cu o viteză de peste 22.400 km/h, potrivit programului Asteroid Watch al Laboratorului de Propulsie Jet (JPL) al NASA.

Roca spațială va face o apropiere strânsă de Pământ miercuri, trecând la o distanță de aproximativ 805.000 de kilometri de planeta noastră — adică de circa două ori mai departe decât se află Luna, conform bazei de date JPL Small-Body Database Lookup.

Cum a ajuns asteroidul atât de aproape de planeta noastră

2025 QV5 are o orbită aproximativ circulară în jurul Soarelui, completând o revoluție în jurul stelei noastre în 359,4 zile. În acest timp, asteroidul se deplasează între orbitele Pământului și ale planetei Venus, fiind tras ușor dintr-o parte în alta de cele două planete. Din acest motiv, este puțin probabil să colizioneze cu Pământul. Chiar dacă ar face-o, este prea mic pentru a fi considerat „potențial periculos” și majoritatea materialului său s-ar descompune în atmosferă înainte de a provoca daune semnificative.

Cu toate acestea, oamenii de știință sunt în continuare dornici să afle cât mai multe despre această rocă spațială, iar asteroidul a fost inclus pe lista țintelor pentru telescopul radar Goldstone al NASA din Barstow, California — un telescop specializat în urmărirea și realizarea de imagini ale asteroizilor din apropierea Pământului — pentru zilele următoare.

2025 QV5 va mai face câteva „apropieri strânse” de Pământ în următorul secol, inclusiv treceri în apropiere în 2026 și 2027. Totuși, aceste treceri se vor desfășura la distanțe mult mai mari de planeta noastră. De exemplu, anul viitor, asteroidul va ajunge doar la 5,3 milioane de kilometri de noi, iar în 2027 va fi de trei ori mai departe când va trece pe lângă Pământ.

Acesta nu reprezintă o amenințare pentru Pământ. Când se va mai apropia asteroidul de mărimea unui autobuz de Terra

Următoarea dată când roca spațială se va apropia atât de mult de Pământ va fi pe 4 septembrie 2125 — aproximativ 100 de ani, 1 zi și 2 ore după trecerea sa actuală — când va ajunge la o distanță de aproximativ 1,3 milioane de kilometri (830.000 de mile) față de Pământ, conform calculelor actuale din baza de date Small-Body Database Lookup. Totuși, această dată viitoare și distanță a acestei coincidențe cosmice nu sunt fixe.

Pe măsură ce cercetătorii adună mai multe date despre mișcările asteroidului 2025 QV5, aceștia ar putea rafina o traiectorie orbitală mai precisă pentru obiect, ceea ce va modifica momentul în care este probabil să se întoarcă. De exemplu, șansele ca asteroidul „city killer” 2024 YR4 să lovească Pământul în 2032, care au fost știri importante la începutul acestui an, s-au schimbat frecvent înainte de a scădea la zero, pe măsură ce cercetătorii au adunat mai multe observații ale rocii spațiale.

Asteroizii pot fi, de asemenea, deviați din traiectoria lor prin interacțiuni gravitaționale cu alte obiecte, cum ar fi planetele sau roci spațiale mai mari. Dacă 2025 QV5 ar trece pe lângă un asteroid necunoscut între Pământ și Venus în următorii 100 de ani, s-ar putea să nu știm niciodată că a fost deviat până când nu va mai apărea pe traiectoria sa așteptată în viitor.