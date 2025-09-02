search
Marți, 2 Septembrie 2025
3 septembrie: Ziua când s-a născut Maria Ciobanu, „ciocârlia muzicii populare românești”

0
0
Publicat:

Maria Ciobanu s-a născut pe 3 septembrie 1937. Tot pe 3 septembrie a murit Ivan Turgheniev, romancier și dramaturg rus și Elvira Godeanu, actriță română de teatru și film.

Maria Ciobanu
Maria Ciobanu

1875 - S-a născut Ferdinand Porsche, constructor german de automobile 

Ferdinand Porsche (n. 3 septembrie 1875, Maffersdorf, Reichenberg, Boemia; d. 30 ianuarie 1951, Stuttgart) a fost un constructor de automobile austriac renumit.

Construcția sa cea mai celebră este VW Käfer (o parte dintre patente i-au fost însă recunoscute subalternului său, constructorul Béla Barényi, 1907-1997).

Ferdinand Porsche FOTO: Adevărul (arhivă)
Ferdinand Porsche FOTO: Adevărul (arhivă)

Numele de familie Porsche [Porșe] și Borsche reprezintă variante germanizate ale unor nume slave (de ex. cehe Boreš [Boreș], Borš, Borutta), diminutive ale vechiului nume slav Borislav.

1876 S-a născut Constantin Kirițescu, om de știință, zoolog, publicist și istoric român 

Constantin Kirițescu (n. 3 septembrie 1876 – d. 12 august 1965) a fost un om de știință, doctor în știintele naturii, membru al Academiei Române, zoolog, publicist și istoric român.

A fost profesor la Liceul Sf. Sava. A contribuit la dezvoltarea învățământului secundar, a reprezentat țara noastră la Liga Națiunilor, în secția școlară (3/16).

A fost membru fondator al Academiei de Științe din România.

1883  A murit Ivan Turgheniev, romancier și dramaturg rus

Ivan Sergheievici Turgheniev (n. 28 octombrie/9 noiembrie 1818, Oriol, Rusia – d. 22 august/3 septembrie 1883, Bougival, lângă Paris) a fost un romancier și dramaturg rus.

Cel mai cunoscut roman al său este Părinți și copii, publicat în 1862.

Ivan Turgheniev
Ivan Turgheniev

Maestru al realismului rus, prieten cu Gustave Flaubert și model al lui Guy de Maupassant, Turgheniev este un neîntrecut analist al vieții sentimentale a eroilor săi, pe care-i surprinde, în ipostaze specifice, de la fulgerătoarea scânteie a primei idile adolescentine până la pasiunea năvalnică a tinereții și chiar până la zbuciumul iubirilor târzii, cel mai adesea îngrădite de normele sociale.

 1917: A murit Ecaterina Teodoroiu, „eroina de la Jiu”

Ecaterina Teodoroiu, (Cătălina Vasile Toderoiu) s-a născut pe 14 ianuarie 1894 într-o familie numeroasă de ţărani, în Vădeni, Târgu-Jiu. Iar odată cu intrarea României în Primul Război Mondial, Cătălina Toderoiu aşa a intrat în corpul de cercetaşi „Domnul Tudor” şi mai apoi în cel de infirmiere la spitalul din Târgul Jiu. Fratele Cătălinei, Nicolae lupta pe front. În 1916, chiar la începutul războiului, Nicolae moare pe front. Cătălina îi i-a locul şi devine soldat. S-a remarcat în bătăliile de la Jiu şi Filiaşi. Era descrisă ca un soldat viteaz şi priceput.

Ecaterina Teodoroiu FOTO: Arhivă
Ecaterina Teodoroiu FOTO: Arhivă

La Filiaşi a fost rănită la ambele picioare. A primit de la regele Ferdinand I, personal, decoraţia ”Virtutea militară” fiind avansată la gradul de sublocotenent. A primit chiar comanda unui pluton din Regimentul 43/59 infanterie din Lupeni. A devenit un comandat foarte respectat, sufletist şi dedicat. În fruntea soldaţilor a căzut eroic în seara zilei de 22 august 1917 în bătălia de la Mărăşeşti. A fost împuşcată în piept, în fruntea trupei. După război a fost declarată eroină a României Mari.

1936: S-a născut artista Marina Voica

Născută în orașul Ivanovo, Rusia, Marina Voica este o cunoscută cântăreață de muzică ușoară și pop din România. Artista a dezvăluit, în urmă cu câțiva ani, pentru „Adevărul”, că era deja vedetă în Rusia atunci când a dat la facultate. 

Marina Voica FOTO: Facebook
Marina Voica FOTO: Facebook

„Eu cânt de când mă ştiu, am făcut şcoală de muzică, la fel şi fratele meu, care e medic cardiolog. Când am dat la facultate, la Moscova, eram deja o vedetă acolo, veneau profesorii şi mă întrebau ce caut la Finanţe. O imitam pe Lolita Torres, o celebră actriţă argentiniană. După ce m-am căsătorit cu Voica şi am venit în România, a venit la mine în vizită o prietenă, cu cineva din televiziune. Am cântat, am dansat, am bătut din castaniete. L-am înnebunit. Aveam 20 şi un pic de ani. Apoi, m-au chemat la o emisiune, după care mi-am cusut singură o rochie şi mi-am făcut debutul. Acest tânăr regizor nu era altul decât Valeriu Lazarov. El m-a lansat. Şi am început fără să ştiu că mă aşteaptă aşa o carieră şi aşa o cruce grea”, a spus artista care împlinește vârsta de 89 de ani.

Amintim câteva dintre piesele sale: „Într-un colț de cafenea”, „Ce vrei tu, mare albastră?”, „Dor călător” și „La țărmul iubirii”.

În anul 2013, Marina Voica a fost recompensată cu Ordinul Coroana României în grad de Cavaler.

1937: S-a născut solistă de muzică populară Maria Ciobanu

Născută la Roșiile, județul Vâlcea, Maria Ciobanu, supranumită „ciocârlia cântecului popular românesc“, a urmat cursurile Școlii de Arte Populare din Capitală și a cunoscut succesul cu cântecul „Lie, lie, ciocârlie”. 

Amintim câteva piese cunoscute din repertoriul Mariei Ciobanu: „Aurelu’ mamii”, „Vântul de vară mă bate”, „Lângă poartă am un tei”, „Ce n-aș da să mai fiu mică” și „Roata mare”. 

Cântăreața a fost căsătorită cu celebrul Ion Dolănescu. 

Maria Ciobanu FOTO: Adevărul
Maria Ciobanu FOTO: Adevărul

Solista a fost distinsă cu Crucea Naţională „Serviciul Credincios“, două Discuri de Aur, Ordinul Coroana României în grad de Cavaler și Ordinul Meritul Cultural în grad de Mare Ofiţer. 

1950: A murit Traian Vuia

Născut la 17 august 1872, la Surducu Mic, Timiș, Traian Vuia a urmat pentru un an cursurile Politehnicii din Budapesta. Ulterior, s-a înscris la Drept, și-a luat doctoratul, și a lucrat preț de trei ani în diverse barouri, la Vârșeț și Lugoj. 

În anul 1901, Vuia a susținut teza de doctorat în științe juridice. Cinci ani mai târziu, la 18 martie, pe o tarla de lângă Montesson, o localitate din apropierea Parisului, aparatul de zbor realizat de Traian Vuia s-a desprins de la sol.  

Traian Vuia FOTO: arhivă
Traian Vuia FOTO: arhivă

După o accelerare pe o distanță de 50 de metri, aparatul de zbor s-a înălțat și a zburat 12 metri. Însă, paletele elicei s-au oprit, iar aparatul de zbor a aterizat forțat. 

A murit la 3 septembrie 1950, la București, fiind înmormântat în Cimitirul Bellu.

1953 A intrat în vigoare "Convenția Europeană a Drepturilor Omului"

„Convenția Europeană a Drepturilor Omului", intrată în vigoare în septembrie 1953, fusese semnată la Roma, în urmă cu trei ani, pe 4 noiembrie 1950. Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului a fost elaborată în cadrul Consiliului Europei. România este parte a Convenţiei din 1994. CEDO a fost primul instrument juridic internaţional pentru garantarea protecţiei drepturilor omului.

1991: A murit Elvira Godeanu, actriță română de teatru și film

Elvira Godeanu (n. 13 mai 1904 București – d. 3 septembrie 1991) a fost o cunoscută actriță română de film, radio, teatru și voce formată la generația de aur a marilor artiști interbelici.

A interpretat roluri extrem de variate, atât din literatura universală, cât și din cea română.

Elvira Godeanu FOTO: Adevărul
Elvira Godeanu FOTO: Adevărul

Elvira Godeanu rămâne una din marile interprete ale rolului Zoe Trahanache din comedia lui Ion Luca Caragiale.

A fost căsătorită cu Emil Prager, un cunoscut inginer constructor și arhitect din perioada interbelică.

A fost distinsă cu Ordinul Muncii clasa II (1952) „pentru munca depusă cu ocazia «Centenarului Caragiale»” și cu Ordinul Meritul Cultural clasa a II-a (1967) „pentru merite deosebite în domeniul artei dramatice”.

