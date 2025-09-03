4 septembrie: Ziua în care Ion Antonescu a fost numit premier, deschizând drumul dictaturii militare

La 4 septembrie 1940, Carol al II-lea l-a demis pe Ion Gigurtu și l-a numit pe generalul Ion Antonescu premier, decizie ce a marcat începutul dictaturii militare și al alinierii României la politica Germaniei naziste.

1940 – Demiterea guvernului Gigurtu și numirea lui Ion Antonescu

La 4 septembrie 1940, regele Carol al II-lea a decis demiterea guvernului condus de Ion Gigurtu, pe fondul crizei politice și al presiunilor interne și externe legate de pierderile teritoriale ale României. În aceeași zi, suveranul l-a însărcinat pe generalul Ion Antonescu cu formarea unui nou guvern, măsură prin care acesta a primit mână liberă pentru reorganizarea puterii executive.

Decizia a venit după ce România cedase Basarabia și Bucovina de Nord Uniunii Sovietice, nordul Transilvaniei Ungariei și Cadrilaterul Bulgariei, fapt ce a provocat o puternică instabilitate. Instalarea lui Antonescu la conducerea guvernului a reprezentat începutul ascensiunii sale politice, care va culmina cu instaurarea dictaturii militare și alianța cu Germania nazistă.

1991 – Recunoașterea independenței statelor baltice

La 4 septembrie 1991, președintele Uniunii Sovietice, Mihail Gorbaciov, a recunoscut oficial independența Estoniei, Letoniei și Lituaniei. Decizia a venit la scurt timp după tentativa de puci de la Moscova și pe fondul accelerării procesului de destrămare a Uniunii Sovietice.

Cele trei state își proclamaseră independența încă din 1990, însă rezistența Moscovei a amânat validarea acestei hotărâri. Recunoașterea oficială a suveranității lor a reprezentat un moment decisiv în destrămarea URSS, marcând revenirea țărilor baltice ca actori independenți pe scena internațională.

1997 – Medalie de aur pentru echipa feminină de gimnastică a României

La 4 septembrie 1997, echipa feminină de gimnastică a României a obținut medalia de aur la Campionatele Mondiale desfășurate la Lausanne, Elveția. Competiția a reunit cele mai puternice echipe de gimnastică din lume, iar performanța sportivelor române a consolidat reputația școlii românești de gimnastică.

Succesul de la Lausanne a venit într-o perioadă în care România domina gimnastica mondială, prin rezultate obținute atât la nivel de echipă, cât și individual. Victoria a întărit poziția României în clasamentele internaționale și a confirmat valoarea generației de gimnaste pregătite pentru marile competiții olimpice.

1998 – Înființarea companiei Google

La 4 septembrie 1998, la Menlo Park, California, Larry Page și Serghei Brin au fondat compania Google, cu scopul de a promova motorul de căutare dezvoltat în cadrul unui proiect de cercetare la Universitatea Stanford. Lansarea a marcat începutul unei companii care urma să redefinească modul de accesare și utilizare a informației pe internet.

Google s-a diferențiat prin algoritmul său inovator, PageRank, care oferea rezultate mai relevante decât alte motoare de căutare existente la acea vreme. În scurt timp, compania a devenit un actor central al industriei tehnologice și un punct de referință pentru dezvoltarea economiei digitale globale.

2002 – Prezentarea Doctrinei Bush

La 4 septembrie 2002, administrația președintelui american George W. Bush a prezentat opiniei publice Doctrina Bush, prin care Statele Unite își rezervau dreptul de a lansa atacuri militare preventive împotriva statelor suspectate că găzduiesc baze teroriste. Documentul a fost elaborat în contextul atentatelor de la 11 septembrie 2001 și al intensificării luptei împotriva terorismului internațional.

Doctrina a schimbat fundamental politica externă a SUA, marcând trecerea de la strategia de descurajare la cea de acțiune preventivă. Ea a stat la baza intervenției militare din Irak și a generat numeroase controverse pe plan internațional, fiind considerată o justificare pentru extinderea unilaterală a puterii americane.