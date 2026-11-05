6 noiembrie: Ziua în care s-a născut Suleyman Magnificul, sultanul care a transformat Imperiul Otoman în cea mai temută putere a Europei

Ziua de 6 noiembrie reunește evenimente din istoria politică, a aviației, a sportului și a cinematografiei. În 1860, Abraham Lincoln câștiga alegerile prezidențiale americane, iar în 1935 avea loc primul zbor al avionului Hawker Hurricane. La aceeași dată lumea l-a pierdut pe compozitorul Piotr Ilici Ceaikovski și se năștea marele sultan Suleiman Magnificul.

1494 – Se naște Suleyman Magnificul, cel mai important sultan al Imperiului Otoman

La 6 noiembrie 1494 s-a născut la Trabzon Suleiman I, cunoscut în istorie ca Suleyman Magnificul (sau în lumea islamică drept Suleiman Kanuni – „Legiuitorul”). El a condus Imperiul Otoman timp de 46 de ani (între 1520 și 1566), perioadă care reprezintă apogeul absolut al puterii, culturii și expansiunii teritoriale otomane.

Sub domnia sa, armatele otomane au cucerit Belgradul, insula Rodos și o mare parte din Regatul Ungariei (după celebra bătălie de la Mohács din 1526), ajungând să asedieze chiar și Viena în 1529.

Timp de 46 de ani (1520–1566), Europa a privit cu groază expansiunea neîntreruptă a Imperiului Otoman. Sub conducerea lui Suleyman, considerat cel mai puternic monarh al epocii sale, armatele otomane au transformat Mediterana într-un «lac turcesc» și au băgat în panică marile curți regale ale continentului. Temut de suveranii europeni pe care i-a numit simplu «guvernatori regionali» sau regi supuși, Suleyman a dus Imperiul Otoman la apogeul absolut al puterii sale teritoriale, militare și culturale.

Pe plan intern, Suleyman a reformat sistemul legislativ, administrativ și fiscal al imperiului și a încurajat o dezvoltare culturală și arhitecturală remarcabilă, colaborând strâns cu arhitectul Mimar Sinan. De asemenea, viața sa privată și relația sa cu favorita (și ulterior soția legală) Hürrem Sultan (Roxelana) au marcat profund istoria epocii și au inspirat numeroase opere literare și cinematografice.

Căsătoria sa cu Roxelana, o sclavă originară din Rutenia, a rupt tradiția secolelor trecute în dinastia otomană. Aceasta a devenit prima concubină ridicată la rang de soție legală, exercitând o influență politică remarcabilă: a întreținut o corespondență directă cu regele Poloniei și a ctitorit numeroase edificii filantropice și religioase prin intermediul arhitectului imperial Mimar Sinan.

Roxelana lui Suleyman

Dincolo de strălucirea coroanei, ultima parte a domniei lui Suleyman a fost umbită de tragedii familiale profunde. Măcinat de suspiciuni legate de succesiune și de intriga politică, sultanul a ordonat uciderea propriilor fii, dar și a prietenului său din copilărie și mare vizir, Pargali Ibrahim Pașa (în 1536).

Când Suleyman a murit în 1566, chiar înaintea atacului decisiv asupra cetății Szigetvar, marele vizir Sokollu Mehmet Pașa a luat o decizie riscantă pentru a preveni o revoltă militară și un haos dinastic. Acesta a îmbălsămat trupul sultanului cu uleiuri parfumate, l-a așezat la fereastra cortului sprijinit cu perne și a continuat să emită ordine în numele său timp de 48 de zile, până la întâlnirea cu noul moștenitor, Selim al II-lea.

1632 – Bătălia de la Lützen și moartea regelui Gustav al II-lea Adolf

La 6 noiembrie 1632 s-a desfășurat Bătălia de la Lützen, unul dintre cele mai sângeroase și importante conflicte din cadrul Războiului de 30 de ani. Confruntarea i-a pus față în față pe protestanții suedezi, conduși de regele Gustav al II-lea Adolf, și armata catolică a Sfântului Imperiu Roman, comandată de Albrecht von Wallenstein.

Deși armata suedeză a obținut victoria pe câmpul de luptă, succesul a fost umbrit de moartea tragică a regelui Gustav Adolf, supranumit „Leul Nordului”, care a căzut în luptă. Pierderea sa a lăsat un gol imens în tabăra protestantă și a schimbat dinamica politică și militară a întregului conflict european.

1860 – Abraham Lincoln este ales președinte al Statelor Unite

La 6 noiembrie 1860, Abraham Lincoln a câștigat alegerile pentru funcția de președinte al Statelor Unite, devenind primul candidat al Partidului Republican ales la Casa Albă. În cursa electorală i-a învins pe Stephen A. Douglas, John C. Breckinridge și John Bell. Al 16-lea președinte american avea să își înceapă mandatul în martie 1861.

Lincoln a condus țara în timpul Războiului Civil, iar mandatul său a fost legat de păstrarea Uniunii și de abolirea sclaviei. Dincolo de marile decizii politice, au rămas și mărturii ale corespondenței sale personale. Una dintre acestea este scrisoarea trimisă unui băiețel ridiculizat de colegi, căruia președintele i-a confirmat în scris că îl întâlnise.

Abraham Lincoln

1893 – Moartea compozitorului rus Piotr Ilici Ceaikovski

La 6 noiembrie 1893 s-a stins din viață la Sankt Petersburg, la vârsta de 53 de ani, unul dintre cei mai iubiți și influenți compozitori din istoria muzicii clasice, rusul Piotr Ilici Ceaikovski. Opera sa a definit epoca romantică, incluzând capodopere nemuritoare precum baletele Lacul lebedelor, Frumoasa din pădurea adormită și Spărgătorul de nuci, dar și uvertura 1812 sau Simfonia a VI-a Patetica.

Sultanul Suleyman, dincolo de legende şi închipuiri

Moartea sa, survenită la scurt timp după premiera Simfoniei a Patetice, a stârnit numeroase controverse și discuții istorice, variind de la diagnosticul oficial de holeră până la ipoteze legate de un suicid forțat. Moștenirea sa muzicală rămâne însă un pilon fundamental al culturii universale.

1918 – Lovitura de stat ucraineană din Bucovina

La 6 noiembrie 1918, pe fondul prăbușirii Imperiului Austro-Ungar la sfârșitul Primului Război Mondial, Comitetul Regional Ucrainean a declanșat o lovitură de stat în Bucovina. Prin această acțiune, s-a proclamat aderarea teritoriilor din Bucovina centrală și nordică la nou-creata Republică Populară a Ucrainei Occidentale.

Evenimentul a marcat o perioadă de profundă agitație politică și revendicări teritoriale concurente în regiune, în care atât românii bucovineni, cât și reprezentanții ucraineni aspirau la auto-determinare. Situația tensionată a precedat unirea definitivă a Bucovinei cu Regatul României, decisă la Congresul General din 28 noiembrie 1818.

1935 – Avionul Hawker Hurricane efectuează primul zbor

La 6 noiembrie 1935 a zburat pentru prima dată prototipul avionului de vânătoare britanic Hawker Hurricane, realizat de echipa condusă de proiectantul Sydney Camm. Aparatul combina soluții noi, precum configurația monoplan și trenul de aterizare retractabil, cu o structură bazată pe tehnici deja folosite de constructor.

După testele prototipului și îmbunătățirea motorizării, Hurricane a intrat în serviciul primei escadrile a Royal Air Force echipate cu acest model în decembrie 1937. Avionul avea să joace un rol esențial în Bătălia Angliei, în vara anului 1940.

1984 – Ronald Reagan este reales în funcția de președinte al SUA

La 6 noiembrie 1984, președintele în exercițiu Ronald Reagan a obținut o victorie zdrobitoare în alegerile prezidențiale din Statele Unite, fiind reconfirmat pentru un al doilea mandat la Casa Albă. Reagan l-a învins categoric pe candidatul democrat Walter F. Mondale, obținând voturile electorale din 49 de state din totalul de 50, una dintre cele mai mari victorii din istoria electorală americană.

Reales pe un val de popularitate datorat creșterii economice și politicii sale externe ferme față de Uniunea Sovietică, mandatul său a continuat să definească direcția conservatoare a politicii americane și a contribuit semnificativ la dinamica Războiului Rece din acea decadă.

Ronald Reagan

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1999 – Australienii resping instaurarea republicii în cadrul unui referendum

La 6 noiembrie 1999, cetățenii Australiei au participat la un referendum constituțional istoric în cadrul căruia au fost întrebați dacă își doresc ca țara să renunțe la monarhia constituțională și să devină republică, cu un președinte ales de parlament.

În proporție de aproximativ 54%, electoratul a respins propunerea de modificare a Constituției. Deși susținătorii republicii argumentau că Australia avea nevoie de un șef de stat nativ care să reprezinte pe deplin națiunea, rezultatul a menținut legăturile constituționale tradiționale cu monarhia britanică, suveranul Marii Britanii rămânând șeful statului australian.

2021 – Moare interpretul de muzică populară Petrică Mîțu Stoian

La 6 noiembrie 2021 a murit, la vârsta de 61 de ani, interpretul de muzică populară Petrică Mîțu Stoian. Născut la 18 septembrie 1960, artistul a fost angajat al Ansamblului „Doina Gorjului” din Târgu-Jiu între 1995 și 2005, apoi al Ansamblului „Maria Tănase” din Craiova.

Debutul său la emisiunea „Tezaur Folcloric”, unde a fost descoperit de Marioara Murărescu, a fost urmat de participări la festivaluri și de numeroase premii. Repertoriul său a inclus cântece precum „Mândrulița de la Gorj”, „Plecai pe-o potecă mică” și „Dulce și-e gurița”.