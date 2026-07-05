6 iulie: S-a născut nonconformista pictoriţă mexicană Frida Kahlo, artista care și-a revendicat originile din Arad

Ziua de 6 iulie reunește evenimente și nume din epoci diferite, de la Mihai Viteazul la descoperiri medicale și figuri importante ale culturii, printre care și Frida Kahlo, artista mexicană care a transformat suferința în artă și care și-a revendicat originile din Arad.

1600: Mihai Viteazul s-a autointitulat „domn al ţării Româneşti şi Ardealului şi a toată ţara Moldovei"

La 6 iulie 1600, Mihai Viteazul este menționat într-un hrisov cu titlul de „domn al Țării Românești și Ardealului și a toată Țara Moldovei”, formulare care surprinde momentul în care ajunsese să unească, pentru scurt timp, cele trei țări române. Pornind de la funcții boierești precum ban de Mehedinți sau mare stolnic, el şi-a consolidat puterea, ajungând, în 1593, pe tronul Țării Românești, sprijinit de alianțe interne și de contextul politic regional.

De acolo, a reușit să își extindă influența asupra Transilvaniei și Moldovei, într-un context instabil și schimbător, în care puterea depindea de alianțe militare și sprijin extern, iar în 1600 a ajuns să le reunească sub aceeași conducere, chiar dacă această unire nu a rezistat mult, deoarece în același an a pierdut succesiv Transilvania, Moldova și Țara Românească.

1885: A fost folosit pentru prima dată vaccinul antirabic

În 1885, Louis Pasteur aplică pentru prima dată un tratament împotriva rabiei pe un copil mușcat de un câine turbat, după ani de cercetări în care ajunsese la concluzia că bolile infecțioase sunt provocate de microorganisme, idee care la acea vreme încă stârnea controverse, dar care avea să stea la baza unor schimbări majore în medicină, inclusiv în ceea ce privește igiena, sterilizarea și prevenția.

În studiile sale asupra rabiei, Pasteur observase că măduva spinării provenită de la animale infectate, atunci când era uscată, își pierdea treptat capacitatea de a transmite boala, iar pe baza acestei observații a încercat un protocol experimental pe Joseph Meister, un copil mușcat de un câine turbat, iar evoluția favorabilă a cazului a confirmat eficiența metodei și a atras imediat atenția comunității medicale internaționale.

1907: S-a născut celebra pictoriţă mexicană Frida Kahlo, care-şi revendică originile din Arad

Nonconformista pictoriţă mexicană Frida Kahlo este cunoscută în întreaga lume pentru autoportretele sale pline de simboluri și pentru felul în care și-a transformat propria suferință în artă, însă mai puțin cunoscut este însă faptul că artista vorbea adesea despre originile familiei sale și se mândrea cu faptul că bunicii săi paterni se născuseră la Arad.

Pe numele său complet Magdalena Carmen Frieda Kahlo y Calderón, pictorița a venit pe lume la 6 iulie 1907, în Coyoacán, astăzi parte a Ciudad de México. Tatăl său, Guillermo Kahlo, emigrase în Mexic la vârsta de 19 ani și devenise unul dintre primii fotografi care au documentat monumentele și clădirile istorice ale țării, de la el moştenind dragostea pentru artă, dar și interesul pentru istoria familiei.

În ultimii ani ai vieții, Frida a încercat să afle cât mai multe despre strămoșii săi și a ajuns la concluzia că bunicii paterni, Henriette Kaufmann și Jakob Kahlo, evrei cu nume germanice, s-au născut la Arad.

„Bunicii mei paterni s-au născut în Arad, Ungaria, și s-au mutat în Germania după căsătorie”, scria nonconformista pictoriţă într-un text autobiografic.

Referirea la „Arad, Ungaria” este explicată de faptul că bunicii artistei s-au născut într-o perioadă în care Transilvania și Crișana făceau parte din Imperiul Austro-Ungar.

Deși Frida era convinsă de originile sale arădene, biografii săi, Gaby Franger și Rainer Huhle, susțin că familia Kahlo este documentată în provinciile germane încă din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea. Chiar și așa, legătura revendicată de artistă cu Aradul a rămas una dintre cele mai interesante pagini ale biografiei sale.

Voia să devină medic, dar a descoperit pictura

Viața Fridei Kahlo avea să fie marcată de încercări încă din copilărie. La șase ani s-a îmbolnăvit de poliomielită, iar boala i-a afectat definitiv piciorul drept, cu care şchiopăta. Câțiva ani mai târziu, când visa să devină medic, a fost implicată într-un grav accident de autobuz, în urma căruia a suferit fracturi multiple la coloană, pelvis și piciorul drept, un umăr dislocat și răni atât de grave încât a fost nevoită să petreacă luni întregi imobilizată la pat și să suporte numeroase intervenții chirurgicale de-a lungul vieții.

În acea perioadă a descoperit pictura. Țintuită în pat și obligată să își privească reflecția într-o oglindă montată deasupra patului, Frida a început să se picteze pe sine. Suferința a devenit sursa principală a creației sale, iar autoportretele aveau să o transforme într-una dintre cele mai originale artiste ale secolului trecut.

„Nu sunt bolnavă. Sunt ruptă. Dar sunt fericită că trăiesc atâta timp cât pot să pictez”, mărturisea ea.

Durerea pe care a purtat-o toată viața se regăsește în multe dintre lucrările sale, însă una dintre cele mai puternice este „Coloana frântă”, realizată în 1944. În acest autoportret, artista și-a reprezentat corpul despicat asemenea unui pământ lovit de cutremur, cu șira spinării înlocuită de o coloană sfărâmată, sprijinită doar de un corset ortopedic și străpunsă de cuie care sugerează chinul fizic pe care l-a îndurat ani la rând.

Dacă în primele sale lucrări își picta trupul gol, în perioada maturității artistice acesta apare acoperit de un cearșaf, adesea pătat de sânge. Cu toate acestea, din tablourile sale nu răzbate imaginea unei femei învinse, ci a uneia care își înfruntă destinul cu o forță impresionantă.

La 22 de ani s-a căsătorit cu muralistul Diego Rivera, unul dintre cei mai apreciați artiști mexicani ai vremii, cu două decenii mai în vârstă decât ea. Relația lor a fost una pasională și complicată, marcată de despărțiri, împăcări și numeroase infidelități de ambele părți. Diego a avut o relație inclusiv cu Cristina, sora mai mică a Fridei, în timp ce artista a trăit povești de dragoste cu femei și bărbați, printre care Josephine Baker, sculptorul Isamu Noguchi, Leon Troțki și fotograful Nickolas Muray. Au divorțat în 1939, însă un an mai târziu au decis să se recăsătorească și au rămas împreună până la moartea Fridei.

Frida Kahlo s-a stins din viață la 13 iulie 1954, la numai 47 de ani, însă opera sa a continuat să câștige valoare și notorietate.

În noiembrie 2021, tabloul „Diego y yo” a devenit cea mai scumpă lucrare realizată vreodată de un artist latino-american, fiind vândută la Sotheby's pentru aproximativ 35 de milioane de dolari. Pânza fusese cumpărată în 1990 pentru 1,4 milioane de dolari, când Frida devenea primul artist din America Latină care depășea pragul de un milion de dolari la licitație.

Cu puțin timp înainte de moarte, artista a lăsat unul dintre cele mai cunoscute mesaje ale sale, care avea să fie privit ca un adevărat testament:

„Sper ca plecarea mea din această lume să se facă cu bucurie – și sper să nu mă mai întorc niciodată“.

1923: S-a născut academicianul Constantin Bălăceanu-Stolnici

Născut pe 6 iulie în 1923, Constantin Bălăceanu-Stolnici a fost medic neurolog și profesor universitar, cu o activitate științifică desfășurată pe mai multe direcții care au inclus neurologia, neurofiziologia, gerontologia, istoria medicinei și chiar cibernetica, domenii în care a publicat și a contribuit la dezvoltarea unor concepte moderne în cercetarea medicală din România.

Istoria neștiută a Ateneului Român: a fost ridicat la marginea orașului, pe o proprietate a familiei Văcăreşti, din banii colectaţi prin subscripţie publică VIDEO

Provenind dintr-o veche familie boierească, el a fost adesea privit ca o figură situată la intersecția dintre tradiția aristocratică și mediul academic contemporan, iar după absolvirea Facultății de Medicină din București în 1947 și obținerea doctoratului în 1968, și-a continuat activitatea universitară și de cercetare timp de decenii.

1946: S-a născut George W. Bush, al 43-lea președinte al SUA

George W. Bush s-a născut la 6 iulie 1946 în New Haven, Connecticut, într-o familie deja bine cunoscută în politica americană, fiind fiul fostului președinte George H. W. Bush.

După ani buni petrecuți în care s-a ocupat de faceri şi s-a implicat în mediul politic local din Texas, George W. Bush ajunge guvernator al acestui stat, iar mai târziu câștigă alegerile prezidențiale din 2000, devenind al 43-lea președinte al Statelor Unite, funcție în care a fost reales în 2004 și pe care a ocupat-o până în ianuarie 2009, mandatul său fiind puternic marcat de evenimentele de după 11 septembrie 2001 și de schimbările majore din politica externă americană.

1946: S-a născut actorul american Sylvester Stallone

Tot într-o zi de 6 iulie, în1946, la New York, se naște Sylvester Stallone, un actor a cărui viață avea să fie marcată de dificultăți încă din primele momente, în urma unei complicații la naștere care i-a afectat musculatura feței și modul de vorbire, detalii care ulterior i-au devenit chiar o marcă personală pe ecran.

Înainte să ajungă cunoscut, a trecut printr-o perioadă lungă de roluri mici și dificultăți financiare, însă totul se schimbă odată cu filmul „Rocky” din 1976, pe care l-a scris și în care a jucat rolul principal.

Succesul peliculei l-a transformat într-un nume important la Hollywood, cu o carieră care a continuat apoi cu francize precum „Rambo” și reveniri spectaculoase în filmele de acțiune ale ultimelor decenii.

1971: A murit Louis Armstrong, unul dintre cei mai îndrăgiţi interpreţi de jazz

Louis Armstrong a murit la 6 iulie 1971 în New York, la vârsta de 69 de ani, după o viață în care muzica l-a acompaniat încă din copilăria marcată de lipsuri și greutăţi.

A cântat inițial pe străzi și în formații improvizate, dar talentul său pentru trompetă și mai ales stilul său de improvizație l-au transformat, în cele din urmă, în una dintre figurile esențiale ale jazzului, piesele sale, precum „What a Wonderful World” sau „Hello, Dolly!”, fiind şi acum apreciate de iubitorii genului din întreaga lume.

1975: S-a născut rapperul american 50 Cent

Curtis James Jackson III, cunoscut publicului sub numele de 50 Cent, s-a născut la 6 iulie 1975 în Queens, New York, iar parcursul său a început departe de scena muzicală, într-un mediu dificil, marcat de probleme sociale și violență urbană, experiențe care aveau să se reflecte mai târziu în muzica sa.

De ce au abandonat împărații romani Dacia. Motivele uneia dintre cele mai controversate decizii din istoria Imperiului Roman

A devenit cunoscut la începutul anilor 2000, după lansarea albumului „Get Rich or Die Tryin’”, care a avut un succes rapid și masiv, confirmându-l ca una dintre vocile importante ale hip-hopului american, iar colaborările cu artiști precum Eminem și Dr. Dre i-au consolidat poziția în industria muzicală internațională.

2012: Traian Băsescu a fost suspendat de Parlament

Pe 6 iulie 2012, Traian Băsescu a fost suspendat din funcția de președinte al României în urma votului Parlamentului, într-un context politic tensionat, care a dus la organizarea unui referendum național pentru confirmarea sau respingerea deciziei.

Deși suspendarea a fost votată de majoritatea parlamentară, referendumul nu a fost validat, din cauza prezenței insuficiente la urne, iar Băsescu a revenit ulterior în funcție, continuându-și mandatul până în 2014.

2020: A murit Ennio Morricone, compozitor de film italian

Ennio Morricone a murit la 6 iulie 2020, la Roma, la 91 de ani, după o carieră impresionantă în muzica de film, începută încă din anii ’50 și cotinuată în timp prin sute de coloane sonore pentru unele dintre cele mai cunoscute filme.

A lucrat cu regizori importanți precum Sergio Leone sau Giuseppe Tornatore, iar filmografia sa include peste 70 de filme premiate, începând de la „Cinema Paradiso”, dar şi pelicule precum „The Battle of Algiers”, „Animal Trilogy”, „1900”, „Exorcist II”, „Days of Heaven”, „La Cage aux Folles I, II, III”, „1Le Professionnel”, „Once Upon a Time in America”, „The Mission”, „The Untouchables”, „Mission to Mars”, „Bugsy”, „Disclosure”, „In the Line of Fire”, „Bulworth”, „Ripley's Game” și „The Hateful Eight”.