Povestea lui Temistocle Popa, compozitorul care ne-a lăsat cele mai multe șlagăre. Cum s-au născut melodiile „Lalele“, „Trecea fanfara militară“ sau basmul „Veronica“

Născut într-o mahala a Galațiului, într-o lume pestriță, printre bogătași și cerșetori, proxeneți și comis-voiajori, evadați din ocne, nebuni și simulanți, micul Mistocli a cucerit Bucureștiul și apoi inimile tuturor românilor. Compozitorul care a dat muzicalitate filmelor și ale cărui șlagăre au fost fredonate generație după generație a sfârșit în anonimat, într-o casă cu pereții coșcoviți, pe care atârnau laurii unei epoci apuse.

Ne întoarcem în anii ’60. Un eveniment excepţional se întâmpla: Iuri Gagarin a zburat în Cosmos. Redacția muzicală a Radioteleviziunii și-a propus să celebreze evenimentul epocal și i-a invitat pe Temistocle Popa, Radu Șerban, Vasile Veselovschi și George Grigoriu, supranumiți „cvartetul muschetarilor“, și a comandat fiecăruia câte un cântec pe tema „Gagarin și Cosmosul“. La acea vreme, în vogă erau ritmurile de cha-cha, twist și rock. Atunci, Temistocle Popa, bănuind că prietenii săi vor apela la una dintre aceste formule, a ales notele unui vals. „Am folosit legănarea unui vals prin care coboram pe Pământ povestea cosmică a lui Gagarin“, povestea marele compozitor în cartea autobiografică. Comisia care a ascultat cele patru cântece a acceptat melodiile după ritmurile în vogă și le-a dat consimțământul pentru a fi orchestrate și înregistrate, însă cântecul lui era „mult prea liric“, or, a spus unul dintre membrii comisiei, „un cântec pe o asemenea temă trebuie să fie maiestuos, să aibă un ritm alergic, optimist“.

Cu cântecul în buzunar și cu durere în suflet, Temistocle Popa s-a întors acasă. Nu a dormit toată noaptea, a stat la pian și a căutat să compună o melodie care să fie pe placul comisiei. Așa cum era de așteptat, noua melodie a primit undă verde de la comisie și astfel cele patru cântece care sunau cam la fel au fost difuzate intens la radio, doar că niciunul nu a devenit șlagăr.

Hitul visat: „Lalele“

Cântecul pe care îl compusese inițial în cinstea cosmonautului rus l-a aruncat în fundul unui sertar și acolo ar fi murit dacă, într-o bună zi, Luigi Ionescu nu l-ar fi vizitat și nu ar fi ascultat câteva din noile compoziții ale compozitorului. „Mi-am scos din dosare manuscrisele sperând ca măcar unul sau două cântece să-l cucerească pe Luigi. Între ele, și cântecul uitat pe fundul sertarului. Luigi Ionescu m-a rugat să-l repet și, în timp ce mă executam, s-a ridicat din fotoliu, s-a apropiat de mine și a început să fredoneze melodia. «Asta-i! a exclamat el. Asta-i ce căutam. Dar nu în ritm de vals, ci în ritm de cha-cha». Luigi a și prins să schițeze pași de dans, în timp ce cânta piesa, pe care a învățat-o într-o clipită. Nu ne mai rămânea decât să-i punem cântecului un titlu. La un moment dat, jucându-se lângă mine cu clapele pianului, Luigi a exclamat: «La, la, la, le, le! Asta-i! Lalele!». Lalele? M-am mirat. Mda, floare frumoasă... dar n-are parfum. Și ce vrei să fac cu ea? «Cum adică ce să faci cu ea? S-o pui titlul bucății. Are tot ce-i trebuie, nu-ți dai seama? Îți aduce în gând primăvara și, pe deasupra, se mai pronunță și ușor, ba chiar e muzicală ea însăși, cu atâtea vocale!» și s-a apucat să cânte de se cutremura tot apartamentul: «Lalele, lalele, frumoasele mele la-le-le!»“.

Cu Luigi Ionescu nu se putea pune nimeni, astfel că Temistocle Popa a dat fuga la Aurel Storin care, inspirat, a și compus versurile. A doua zi piesa a fost orchestrată și a fost introdusă în spectacolul „Concert Express“. În seara în care Luigi Ionescu a lansat cântecul, Temistocle Popa se afla în orchestră, cu saxofonul de gât. Din primul moment, își amintește el, reacția sălii a fost uluitoare: spectatorii fremătau, iar la final s-au ridicat cu toții în picioare, într-o vijelie de aplauze și de bis-uri. „Și dacă în prima seară am crezut că este vorba de o întâmplare, de un public din cale-afară de generos, în serile următoare mi-am dat seama că melodia are «ceva» pe placul celor mulți. Ce anume era acel «ceva» n-am lămurit-o nici până astăzi֧“, mărturisea el. Cântecul a devenit șlagăr. „Mai mult decât compozitorul piesei, el, interpretul, și-a legat numele de cântecul «Lalele»“, povestea Temistocle Popa.

„Turtureaua“ de la fereastra lui Paul Constantinescu

Dar nu numai lalelele i-au marcat existența maestrului Temistocle Popa, ci și „Turturelele“, un alt șlagăr. În primăvara anului 1963, compozitorul abia se mutase în fostul apartament al Mariei Tănase, pe strada Traian, în apropierea Foișorului de Foc. Deasupra, la etajul 1, locuia reputatul muzician Paul Constantinescu, cu soția sa, Marica. În schimb, la parter, aveau loc permanent repetiții cu numele la modă ale genului, Trio Grigoriu, Surorile Kozac, Trio Armonia, nemaivorbind de diverși soliști. Evident, hărmălaia muzicală ajungea la Paul Constantinescu, care a propus, delicat, o împărțire echitabilă a orelor de studio, încât să nu fie deranjată niciuna din părți, povestea fiind făcută publică de Octavian Ursulescu în Colecția „Maeștri“.

Într-o bună zi, Temistocle Popa a fost oprit în fața casei de vecinul său, care se îmbolnăvise în primăvara acelui an, şi care l-a rugat: „Dragul meu, pe balconul nostru s-a pripășit ieri un pui de turturea. N-ai vrea să-l iei și să-l îngrijești dumneata? Ești mai tînăr și, poate, ai mai mult timp decît mine...“. Spre sfârșitul toamnei, Paul Constantinescu a murit și, odată cu el, s-a stins și muzica de la pian. Astfel, Temistocle Popa îi datorează cântecul de mare succes „Turturele“, inspirat, într-o dimineață însorită, de turtureaua pe care i-o dăduse în grijă, și pe care l-a compus în mai puțin de o oră, pe versurile semnate de Angel Grigoriu și Romeo Iorgulescu. L-a cântat și l-a înregistrat tot Luigi Ionescu.

Fanfara din inima fiecărui oraș

De altfel, toate șlagărele lui Temistocle Popa au o poveste în spate. „Trecea fanfara militară“, șlagărul care s-a născut câțiva ani mai târziu, interpretat de Dan Spătaru, a fost compus în primăvara anului 1968. Compozitorul își amintește cum, într-o dimineață, a deschis ziarul „Scînteia“ și și-a aruncat ochii pe un articol în care se vorbea de fanfarele care cântau, cândva, duminica, prin parcurile și grădinile publice și care încântau lumea cu valsuri și marșuri melodioase, cu uverturi celebre, cu muzică de promenadă. „Mi-a răsărit deodată în fața ochilor imaginea fanfarei militare care îmi luminase copilăria și adolescența. Mi-am amintit și de fanfara militară din orașul natal care, duminica dimineața, trecea, cântând din toate surlele și tobele, pe Calea Domnească, în drum spre grădina publică“. Atunci, s-a sfătuit cu Mircea Block și împreună au pritocit un text despre o fanfară, despre un tambur major înarmat cu un buzdugan strălucitor, despre alaiurile de oameni care însoțeau alămurile. Așa s-a născut șlagărul „Trecea fanfara militară“.

Din păcate, și acest cântec a zăcut mult timp prin fundul unui sertar al Radiodifuziunii. Comisia de creație i-a dat notă bună, dar mai era cale lungă până la emisie. Mulți dintre redactorii muzicali ai vremii nu erau convinși de cântec. „Numai eu știu cât m-am zbătut, cât m-am rugat, și nu mai eram de mult timp un începător, de atotputernicii redactori ca să-i conving ca marșul meu să fie transmis, în mod experimental, într-o emisie de tineret. Până la urmă, cu greu, mi s-a dat totuși încuviințarea. Îmi spuneam că marșul meu va trezi, fără doar și poate, amintiri legate de tinerețe, de anii serviciului militar, de primele idile înfiripate duminica în parcul public al orașului...“.

Când i-a prezentat compoziția lui Dan Spătaru, acesta s-a entuziasmat de la prima notă, fiind convins de inevitabilul ei succes. „N-am mai avut nevoie de alt îndemn și, radiind de fericire, am așezat compoziția pe pupitrul dirijoral al lui Sile Dinicu“, povestea autorul. Dar caznele nu se sfârșiseră. Dinicu, văzând despre ce este vorba, s-a răstit: „Doar n-ai vrea Temi să-mi transform orchestra în fanfară?“. Când ultimul acord s-a stins, întreaga orchestră a sărit în picioare și a strigat „Ura!“. Era semn că se năștea un nou șlagăr. Răpit de entuziasmul general, Sile Dinicu a aprobat înregistrarea piesei. Când negativul a fost gata, Dan Spătaru a cântat într-o interpretare de zile mari, iar Tudor Vornicu a programat cântecul într-o emisiune de sâmbătă seara. A doua zi, fiecare oraș care avea o grădină publică sau o stradă mare era convins că i se dedicase lui cântecul. Dar nu doar lui Dan Spătaru i-a compus șlagăre, ci și Margaretei Pâslaru, Andei Călugăreanu, Angelei Similea, lui Adrian Romcescu și lui Gheorghe Dinică.

„Veronica“, basmul muzical

Temistocle Popa a făcut istorie și în cinematografie, compunând mai multe muzici pentru filme – însă, așa cum mărturisea, „Dintre cele 50 de muzici de film pe care le-am creat, «Veronica» rămâne pe primul loc“. Și amintirile lui se întorc pe platourile de filmare în anul 1972: „Veronica, Veronica, fată bună şi cuminte... A fost mai mult decât un film, a fost un basm. Un basm despre Veronica, o fată bună și cuminte care a primit o traistă fermecată de la o zână. A trebuit să cânt, să spun câteva replici pentru ca Elisabeta Bostan să vadă de ce sunt în stare“, spunea Lulu Mihăescu, care a rămas eroină pentru o întreagă generație. „După părerea mea, muzica de film trebuie să fie o operă pusă în slujba filmului. Filmul impune altă tehnică de scriere, de gîndire. Iar muzica de film cred că este o culme pentru un compozitor, o reuşită la care visează toţi. Pînă nu de mult, noi, compozitorii de muzică ușoară, eram evitați. S-a dovedit însă pe plan mondial, că muzica de film se situează mai degrabă între muzica simfonică şi cea uşoară, fiind o muzică aparte, mai accesibilă, mal simplă şi mai melodioasă. Majoritatea şlagărelor care rezistă peste timp s-au lansat în filme“, mărturisea Temistocle Popa pentru Almanahul „Cinema“.

El considera că o muzică de film bună trebuie să fie prezentă, dar să nu deranjeze, să urmărească şi să susțină acțiunea. „Bach se poate potrivi oriunde, dar pentru înțelegerea spectatorului, pentru susținerea subiectului, este nevoie ca muzica să nu ilustreze, ci să sugereze ceea ce se vede pe imagine. Mă surprinde că la noi nu se fac filme muzicale, comedii muzicale. Sînt rentabile şi plac tuturor. De ce să facem coadă la musicalurile străine cînd le-am putea avea pe ale noastre? Am făcut şi noi cîte degete la o mînă şi le-am desființat apoi şi pe acelea. Alții, din o sută, scot unul bun“, mărturisea într-un interviu mai vechi. Tot Temistocle Popa a semnat și muzica pentru filmele „Secretul lui Bachus“, „Sosesc păsările călătoare“, „Cântecele mării“, „Astă seară dansăm în familie“, „Căsătorie cu repetiție“ – și lista e lungă.

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Șlagărele de la Festivalul Mamaia

Numele lui Temistocle Popa se leagă în mod definitiv și de Festivalul de la Mamaia, acolo unde a lansat șlagăr după șlagăr. În 1966, Temistocle Popa s-a prezentat la festival cu piesa ce avea să devină un șlagăr uriaș, „Măicuța mea“, interpretată de Dan Spătaru. La concert, publicul a bisat, dar juriul a fost de altă părere. Cântecul n-a luat nici măcar o mențiune, compozitorul fiind totuși premiat pentru „Olimpiada tinereții“. Însă, compozitorul Gherase Dendrino l-a asigurat pe Temistocle că piesa va fi pe toate buzele. Și așa a fost.

Festivalul de la Mamaia era locul unde se nășteau șlagăre an de an. De altfel, el însuși spunea într-un interviu pentru revista „Flacăra“ că așteaptă ca la concursul din anul 1966 „să se lanseze şlagăre, aceasta fiind menirea unui festival. Personal, sînt destul de optimist în această privinţă; cred că de aici îşi vor lua zborul cel puţin 12 melodii de real succes, pe care să le cînte toată lumea“.

Spre sfârșitul vieții sale, festivalul nu mai era ce a fost odată, remarca Temistocle Popa cu decepție în glas. „Nu trebuie să se uite că el a fost înființat de noi, compozitorii, prin Uniunea noastră, în 1963, iar acum nu mai avem loc acolo! Mamaia a decăzut încet-încet, a ajuns azi ce se vede și din acest motiv compozitorii profesioniști s-au cam retras, și rău au făcut. În toată această bătaie de joc, piesele fără valoare încurcă titlurile cu adevărat valoroase, care mai apar pe ici, pe colo. A nu se înțelege că resping muzica tinerei generații, nici vorbă de așa ceva, mi-au plăcut 3 Sud Est, apreciez trupa Holograf, pentru că fac muzică accesibilă“, mărturisea cel care scrisese istorie la acest festival. Pe vremea când el ridica publicul în picioare la Mamaia, își amintea că piesele lansate se cântau tot anul, la Radio și TV, iar publicul avea de unde să aleagă, însă acum „se selecționează cîntece care în mod normal ar fi trebuit respinse“.

De la regiment, în formația lui Malagamba

„În anul nașterii mele, la 26 iunie 1921, la Galați, a fost o mare inundație în cartierul de jos al Galațiului. Crescuse Brateșul, balta imensă de la marginea orașului, și puhoaiele lui năpădiseră și mahalaua noastră“. Părinții săi au visat de când știa el să se mute de aici, din mahalaua cu case de paiantă, dar nu și-au permis niciodată. Așa a ajuns să crească Mistocli în mahalaua Bădălan din spatele Gării. Aici, „viața era agitată, învolburată, densă, multicoloră, te puteai plânge de sărăcie, nu și de cenușiul ei. Galațiul, cu toate porturile epocii, era un amestec cosmopolit de cafenele și de cocioabe, peste care bătea «vântul oceanului». Mișuna aici, într-o fierbere de viespar, o lume pestriță, bogătași și cerșetori, proxeneți și comis-voiajori, traficanți de stupefiante și actori ambulanți. (...) Se vorbeau toate limbile, se schimbau bancnote emise de toate băncile, fluturau în vânt pavilioane de pretutindeni“, descria el lumea în care s-a născut.

Strada Vezuviului, unde el s-a născut într-o casă de grund galben, răcorită de o iederă bătrână, avea nu mai puțin de patru cârciumi: niște dughene prăpădite, cu felinare strâmbe la intrare și cu geamuri pătate de fum și muște. În această lume pestriță el a auzit primele melodii. „Rămâneam cu gura căscată în fața cârciumilor cu uși deschise, ba uneori mă furișam și înăuntru, ascultându-i pe vioriști, pe țambalagii și pe «guriști» până la scăpătatul lunii, uitând de bătaia care mă aștepta acasă. Ziua, după ceasurile de la școală, hoinăream prin fața frizeriilor cu uși de mărgele, așteptând cu nerăbdare clipa când bărbierul fără clienți avea să-și omoare plictisul luând din cui mandolina și îngânând o romanță sau un cântec de lume“.

„Mistocli, o să te faci muzicant!“

Un chef de-o noapte întreagă a tatălui său, State Popa, a fost picătura care a umplut paharul. Mama sa, Maria Alexandrescu, l-a luat de mână pe Mistocli, s-au urcat în primul tren și au ajuns la București în toamna anului 1930. Au ajuns la tanti Aneta care locuia la periferia marelui oraș, într-o căsuță cu geamuri mici și cu gutui pe pervazuri. Aici, micul Mistocli era din nou copil. Într-o seară, mama sa, care s-a întors din marele oraș, i-a spus: „Mâine, Mistocli, o să mergem la regiment să te faci muzicant“. Așa a ajuns împreună cu alte odrasle de oameni săraci copil de trupă la muzica Batalionului de Gardă. „Copilăria și adolescența mea se confundă cu tunica militară, căreia-i port cea mai vie recunoștință“. Primele lecții le-a luat în curtea Regimentului 21 Infanterie, care era situat în fața Spitalului Militar. Uneori, după asfințitul soarelui, îl bătea gândul să fugă pe poarta cazărmii, dar a rămas. După un timp, a fost trecut, cu toba sa cea mică, în fruntea fanfarei regimentului. Avea 15 ani când a început să cânte la picolă și apoi la flaut. Apoi a urmat Conservatorul de Muzică și Artă Dramatică, alături de alți elevi ai școlii militare de muzică.

În primăvara anului 1945, povestește el mai departe, s-a eliberat din armată, unde a încântat ofițeri și soldați deopotrivă. Hoinărind prin București, pașii l-au purtat spre fostul regiment, iar după o săptămână avea un angajament în formația bateristului Sergiu Malagamba, cel care înființase în 1942 prima orchestră de jazz simfonic din România. Din 1947, deși țara trecea printr-o perioadă grea, orchestra Malagamba a cântat la popota Comisiei Aliate de Control, în restaurante și grădini cochete precum Cina, Lido sau Athénée Palace. Se cântau șlagăre românești și străine, iar publicul învăța să trăiască din nou după război. În sălile de dans, programul era între orele 16.00 și 22.00, cu o pauză de 15 minute, în care muzicanții primeau o friptură de oaie și două felii de pâine, plata fiind de zece lei „stabilizați“. Apoi, a avut şansa să cânte sub bagheta unor dirijori de elită, între care Gherase Dendrino, Ion Vasilescu, Elly Roman, H. Mălineanu, Sile Dinicu, Gelu Solomonescu, Petre Firulescu.

Din instrumentist a ajuns compozitor. „Am început prin a face orchestraţii pentru diverși compozitori. Apreciindu-mi calitatea acestei prestaţii, mulţi dintre cei care mă solicitau mă întrebau de ce nu mă apuc şi de compoziţie. Dar momentul debutului a venit în 1954, când Henri Mălineanu a organizat un concert, în care eu cântam la saxofon. Mi-a spus: «Scrie şi tu un cântec pentru concertul nostru!». Şi aşa s-a născut prima mea piesă, «Vântule din zare-albastră», cântată de două vedete ale vremii, Fedy Arie şi Micşunica Gheorghiu“.

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În Târgul Moșilor cu Maria Tănase

Destinul marelui compozitor s-a împletit cu cel al unei alte legende, Maria Tănase. Temistocle Popa i-a compus și un cântec de mare succes, „În tîrgul Moșilor“, pentru a fi interpretat, evident, la Moși, în actualul târg Obor. Compozitorul, aflat la început de carieră, a fost extrem de onorat de faptul că marea vedetă i-a cerut să-i scrie un cântec, relata Octavian Ursulescu în rândurile dedicate marelui compozitor. Maria avea deja în cap ideea textului, ea semnând de altfel, ulterior, versurile. Veneau toţi Bucureștii s-o vadă și s-o asculte pe Maria Tănase, artistă prin excelență populară, la Obor, în Tîrgul Moșilor, printre călușei, „lanțuri“, corturi ale circurilor ambulante, vânzători de vată de zahăr și acadele.

După ce Maria Tănase a fost diagnosticată cu neoplasm, soția compozitorului, Cornelia Teodosiu, fostă vedetă a teatrelor de music-hall, nu s-a mai dezlipit din acea clipă de patul ei decât atunci când avea spectacol. În schimb, Temistocle Popa n-a avut puterea zile la rând să se ducă s-o vadă în starea în care o adusese boala. Dar Maria se grăbea, voia să-și ia rămas bun de la toți prietenii, pentru că în privirile și în comportamentul medicilor citise adevărul. Când și-a făcut curaj, compozitorul a găsit-o străvezie, piele și os, doar strălucirea ochilor amintind de Maria de altădată. Cu ultimele puteri, artista i-a strecurat în mână niște hârtii pe care le scosese de sub pernă. Era testamentul ei, pe care urma să i-l încredințeze soțului, ziaristul Clery Sachelarie, precum și versurile unui cântec la care dorea ca Temistocle Popa să-i compună muzica.

Artista a murit după câteva zile, la 22 iunie 1963. În cuibul ei o vreme au locuit Temistocle Popa și soția sa. „Maria Tănase făcea din apartamentele în care se instala un mic paradis: încăperile întunecoase se umpleau de lumină, pereții coșcoviți înviau sub pensula zugravilor, pardoseala putredă dispărea sub parchetul lucios și teafăr, clanțele de la uși și ferestre străluceau ca oglinda“, își amintea mai târziu compozitorul.

Singur cu amintirile

Temistocle Popa nu a avut o bătrânețe liniștită, fiind evacuat, alături de soția sa, din două locuințe. Bătrâni fiind, ei și-au trăit ultimii ani ai vieții într-o casă veche, cu tencuiala scorojită. „Ne este foarte frig. E cea mai grea iarnă din toate cele zece pe care le-am trăit aici, deocamdată aștept primăvara şi apoi altă primăvară poate“, spunea compozitorul la începutul anului 2012. În casa în care locuia, povestea Octavian Ursulescu, n-a reușit să înghesuie nici toată mobila, fiind nevoit să taie în două masa de lucru, nici comorile care anterior decorau pereții: diplome, medalii, trofee, partituri, fotografii istorice. „Dacă ar fi trăit în orice altă țară, Temistocle Popa ar fi fost foarte bogat, cu conturi care să-i asigure o senectute fără griji, cu limuzină și șofer la scară, cu vilă gen Beverly Hills, cum întâlnim și pe la noi, dar nu aparțin oamenilor de cultură care fac cinste țării“, spunea cu mâhnire Octavian Ursulescu. Legenda muzicii ușoare românești a murit la 26 noiembrie 2013, la vârsta de 92 de ani, și a fost înmormântat la Cimitirul Ghencea Militar.