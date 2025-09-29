30 septembrie: Ziua în care s-a născut s-a născut Elie Wiesel, supraviețuitor al lagărului de la Auschwitz și laureat al Premiului Nobel pentru Pace. Legăturile lui cu România

Ziua de 30 septembrie este legată de nașterea scriitorului și filosofului Elie Wiesel, laureat al Premiului Nobel pentru Pace, dar și de alte momente importante din cultură și știință sau sport.

1880: Nebuloasa Orion este surprinsă într-o fotografie pentru prima dată

În anul 1880, astronomul american Henry Draper a reușit o performanță științifică remarcabilă: a realizat prima fotografie a Nebuloasei Orion. Aceasta este una dintre cele mai spectaculoase și luminoase nebuloase din cer, vizibilă chiar și cu ochiul liber în nopțile senine.

Capturarea ei pe peliculă a reprezentat un pas uriaș pentru astronomie, deoarece a permis studierea detaliată a proceselor de formare a stelelor și a sistemelor planetare. În timp, cercetările au dezvăluit în Orion discuri protoplanetare, pitice brune, fluxuri intense de gaz și efectele radiațiilor stelare, confirmând rolul central al acestei nebuloase în înțelegerea Universului.

1924: S-a născut scriitorul și jurnalist nord-american Truman Capote

La 30 septembrie 1924, în Louisiana, s-a născut Truman Streckfus Persons, cunoscut în literatura universală ca Truman Capote.

Autor de romane, povestiri și scenarii, Truman Capote s-a impus mai întâi prin romanul gotic sudist „Alte glasuri, alte încăperi”, după care a devenit un pionier al „romanului-reportaj”, un gen în care ficțiunea se împletește cu realitatea. Capodopera sa „Cu sânge rece”, scrisă după un caz real, a inaugurat acest stil și l-a consacrat definitiv. Printre cele mai cunoscute opere ale sale se numără „Harfa de iarbă”, „Muzică pentru cameleoni” și celebrul „Mic dejun la Tiffany”, publicat în 1958 și transformat ulterior într-un film de succes în care Audrey Hepburn a avut rolul principal.

Excentric, cu o personalitate puternică, Capote a fost și un personaj monden, organizând baluri celebre, precum fastuosul „Black and White Ball”..

1928: S-a născut scriitorul şi filosoful Elie Wiesel, laureat al Premiului Nobel pentru Pace

Elie Wiesel s-a născut în 1928, la Sighet, în România, într-o familie evreiască, viața sa fiind marcată ireversibil de tragedia Holocaustului.

În 1944, la doar 15 ani, a fost deportat împreună cu părinții și surorile sale la Auschwitz. În lagărele de exterminare naziste și-a pierdut mama, sora mai mică și, ulterior, tatăl, experiență care i-a definit întreaga operă literară și angajamentul civic.

În 1958, la Editions de Minuit, Wiesel publică volumul „Noaptea”, o mărturie tulburătoare despre suferințele îndurate la Auschwitz, Birkenau, Buna și Gleiwitz. Cartea, tradusă ulterior în zeci de limbi și vândută în milioane de exemplare, a devenit unul dintre cele mai importante documente literare despre Holocaust, alături de jurnalul Annei Frank și scrierile lui Primo Levi. În prefața unei ediții ulterioare, autorul se întreba dacă există cuvinte capabile să redea inimaginabilul, acel „univers dement și rece în care era uman să fii inuman”, dar sublinia că această încercare este necesară pentru ca istoria să nu se repete. „Uitarea înseamnă pericol și insultă”, avertiza el.

Opera lui Elie Wiesel cuprinde peste cincizeci de volume de ficțiune și non-ficțiune – romane, eseuri, interviuri, povestiri și mărturii –, toate animate de dorința de a păstra vie memoria victimelor Holocaustului și de a apăra drepturile omului. De-a lungul vieții sale, a fost un militant neobosit împotriva indiferenței și a intoleranței.

Recunoașterea internațională a venit sub forma unor distincții prestigioase: Premiul Nobel pentru Pace în 1986, pentru angajamentul său în lupta împotriva violenței și nedreptății, Premiul Médicis în 1968 și Premiul Livre Inter în 1980.

În 1996 a fost ales membru al Academiei Americane de Artă și Literatură, iar în 2001 a devenit membru de onoare al Academiei Române. Tot în România, Institutul Național pentru Studierea Holocaustului îi poartă numele, ca omagiu adus contribuției sale la memoria colectivă.

Elie Wiesel a fost, de asemenea, director al Centrului pentru studii iudaice de la Universitatea din Boston, consolidându-și rolul de voce morală a secolului XX. Moștenirea sa rămâne fundamentală: o literatură a memoriei și a conștiinței, construită pe durerea personală și transformată într-un apel universal pentru pace și umanitate.

1932: A murit Constantin Coandă

Constantin Coandă, general al armatei române, profesor de matematică la Școala Națională de Poduri și Șosele și tată al celebrului inventator Henri Coandă, s-a stins din viață la 30 septembrie 1932.

Personalitate complexă, a ocupat pentru scurt timp și funcția de prim-ministru și ministru de externe (în toamna anului 1918), într-o perioadă de mari frământări politice. Moștenirea sa rămâne legată atât de cariera militară și academică, cât și de familia sa, din care s-au ridicat figuri marcante pentru istoria și cultura României.

1955: A murit, la doar 24 de ani, actorul american James Dean

Unul dintre cei mai iubiți actori ai generației sale, James Dean, și-a pierdut viața într-un accident de mașină la doar 24 de ani.

În ciuda carierei sale extrem de scurte, a devenit un simbol cultural al tinereții și al nonconformismului, prin rolurile memorabile din filme precum „Rebel fără cauză”, „La est de Eden” și „Giant”, astfel că figura lui James Dean a rămas asociată cu ideea de libertate, rebeliune și tragedie prematură.

1957: S-a născut actriţa Fran Drescher, celebra „Nanny”

Francine Joy Drescher, actrița americană născută pe 30 septembrie 1957, este cunoscută în întreaga lume pentru rolul său din serialul „The Nanny”, unde a cucerit publicul prin umorul și stilul său inconfundabil. Vocea ei nazală și râsul caracteristic au devenit emblematice, inspirând chiar și alte personaje de televiziune, precum Janice din „Friends”.

1964: S-a născut actorul român Mihai Constantin

Mihai Constantin, fiul actorului George Constantin și al mezzosopranei Iulia Buciuceanu, s-a născut la 30 septembrie 1964. A devenit un actor apreciat în teatru, film și televiziune, cunoscut în special pentru rolul lui Ionică din seria „Liceenii”, dar și pentru numeroase alte producții cinematografice și de televiziune.

1964: S-a născut actrița italiană Monica Bellucci

În aceeași de 30 septembrie zi s-a născut și Monica Bellucci, una dintre cele mai apreciate actrițe italiene și internaționale.

Inițial studentă la drept, și-a început cariera ca fotomodel, iar ulterior s-a remarcat ca actriță în filme europene și americane. Printre cele mai cunoscute producții se numără „Dracula” (1992), „Malena” (2000), „Frăția lupilor” (2001) și controversatul „Irreversible” (2002).

1975: S-a născut gimnastul român Marius Urzică

Marius Urzică, supranumit „Regele calului cu mânere”, este singurul campion olimpic al gimnasticii masculine românești. În 2000, la Sydney, a obținut aurul olimpic, dar și alte medalii internaționale de mare prestigiu.

Triplu campion mondial și european, Urzică a rămas un nume de referință pentru sportul românesc. „Totul stă în pasiune și în forța de a lupta”, spunea el, amintind sacrificiile unei cariere marcate de succes.

1983: S-a născut gimnasta română Andreea Răducan

Andreea Răducan, una dintre cele mai mari gimnaste ale României, împlinește 42 de ani. A cucerit două medalii olimpice la Sydney (aur cu echipa și argint la sărituri), precum și 10 medalii mondiale și europene.

Andreea Răducanu a fost, de asemenea, protagonistat unui episod dramatic, atunci când a pierdut aurul olimpic la individual compus din cauza unui medicament banal administrat de medicul echipei.

2007: A murit baritonul român David Ohanesian

David Ohanesian, unul dintre cei mai mari baritoni români, s-a stins din viață la 30 septembrie 2007.

Cu o carieră impresionantă de peste 2.000 de spectacole, a interpretat roluri memorabile alături de mari artiști ai scenei mondiale, precum Luciano Pavarotti sau Montserrat Caballé.

A rămas celebru pentru interpretarea sa în opera „Oedip” de George Enescu, considerată una dintre cele mai valoroase din secolul XX.

2009: Peste 1.115 de persoane au murit în urma unui uriaş cutremur în Sumatra

Pe 30 septembrie 2009, un cutremur devastator a lovit insula Sumatra din Indonezia, provocând peste 1.100 de victime și pagube uriașe. Tragedia a rămas una dintre cele mai mari catastrofe naturale din regiune în primele decenii ale secolului XXI.

2015: A murit interpreta de muzică populară Lucreția Ciobanu

Cunoscută drept „Doamna Munților”, Lucreția Ciobanu a fost una dintre cele mai iubite voci ale folclorului românesc, reprezentând cu mândrie tradițiile din zona Sibiului.

Cu un repertoriu bogat de doine și cântece păstorești, artista a dus muzica autentică românească pe scenele lumii. Distinsă cu numeroase premii și onoruri, a rămas un simbol al culturii tradiționale.