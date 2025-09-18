Tribul enigmatic al „vikingiilor” din inima Asiei. Secretele tulburătoare ale cele mai misterioase populații de pe Terra

Una dintre cele mai misterioase descoperiri din istoria omenirii a avut loc în Bazinul Tarim din nord-vestul Chinei. Este vorba despre un număr însemnat de mumii, păstrate în mod natural în deșert, aparținând unei populații enigmatice, fără nicio legătură cu cele asiatice.

Încă de la începutul secolului XX, în bazinul Tarim din Xinjiang, China de nord-vest, diverși exploratori, negustori sau pur și simplu aventurieri mânați prin această oază din mijlocul deșertului central-asiatic au descoperit dovezile cutremurătoare ale unei civilizații necunoscute și dispărute de mii de ani. Este vorba despre numeroase cadavre conservate în mod natural, numite generic „mumii”. Starea lor stranie de conservare nu se datorează vreunui procedeu antropic, precum faimoasele mumii egiptene, ci mai degrabă aridității extreme și a solurilor saline din zonă. Iernile extrem de reci au jucat, de asemenea, un rol semnificativ în stoparea proceselor de putrefacție și descompunere a rămășițelor umane. Mumiile se găsesc în cimitire bizare situate de-a lungul marginilor sudice și estice ale Taklamakanului, unul dintre cele mai aride deșerturi din lume, situat în centrul bazinului Tarim. „Mumiile” din bazinul Tarim au căpătat o popularitate deosebită în anii '90.

În jurul lor a apărut o adevărată controversă științifică. Cadavrele aparțineau unei populații bizare pentru zona central-asiatică. Adică aveau mai degrabă caracteristici europoide, cu statură înaltă, păr blod și roșcat, plus o vestimentație nemaintâlnită în respectiva zonă geografică. Nu mai vorbim de faptul că „mumiile” se aflau depuse în sicrie în formă de barcă. Misterul acestei populații unice, izolate, în mijlocul unei lumi cu caracteristici asiatice pronunanțate a fost adâncit și mai mult de noile descoperiri apărute în urma unor testări genetice ale mumiilor de către specialiști chinezi, europeni și americani.

Misterioasele mumii blonde și roșcate din mijlocul Asiei

Bazinul Tarim este unul dintre ultimele locuri populate de pe Terra. Înainte de anul 2000 î.Hr, nu există dovezi ale unei locuiri permanente a acestei zone, dominate de deșert și oaze sporadice. Abia din Epoca Bronzului, începând cu anul 2000 Î.Hr, regiunea a devenit o placă turnantă a comerțului, legând zona de est și de vest a Eurasiei, prin oazele sale primitoare și civilizația sa fascinantă. Sute de „mumii” conservate natural de uscăciunea deșertului au fost descoperite în cimitire misterioase de-a lungul bazinului Tarim.

Cel mai faimos este cimitirul de la Xiaohe acolo unde cadavrele au fost descoperite în coșgiuce de forma unor bărci. Mormintele, amplasate pe o movilă, era marcate cu stâlpi verticali și pietre funerare în formă de vâsle. În plus, unele cadavre aveau la gât bucăți de brânză. Ceea ce a atras atenția a fost culoarea părului acestor indivizi. Majoritatea erau blonzi sau roșcați. Aveau și o vestimentație total neobișnuită pentru regiunea în care au fost descoperiți. De exemplu, purtau haine din lână, fetru și piele. Aveau pălării impresionante, dar și numeroase accesorii, precum șaluri uriașe din lână. „Sunt atât de enigmatice. De când au fost descoperite, aproape din întâmplare, au ridicat atât de multe întrebări. Multe aspecte ce țin de aceste mumii sunt fie unice, fie contradictorii”, a declarat Christina Warinner, antropolog la Universitatea Harvard din Massachusetts și la Institutul Max Planck pentru Știința Istoriei Umane din Germania pentru „Live Science”.

Aspectul lor occidental, europoid, a stârnit interesul oamenilor de știință. Mai mult decât atât, și brânza, grâul și meiul găsite în mormintele lor neobișnuite sugerează că erau păstori. Unii specialiști susțineau că erau neamuri migratoare din stepele Asiei de Vest sau fermieri intineranți din munții Asiei Centrale. „Mumiile au fascinat mult timp oamenii de știință și publicul deopotrivă încă de la descoperirea lor inițială. Dincolo de faptul că sunt extraordinar de conservate, au fost găsite într-un context extrem de neobișnuit și prezintă elemente culturale diverse și extinse”, a adăugat Christina Warinner, de această dată pentru CNN. Alții susțineau o origine europeană a acestor populații. Cert este că nimeni nu a putut explica pentru multă vreme legătura dintre bărci, vâsle și deșert. Nu mai vorbim de faptul că nimeni nu putea să-și dea seama cum a ajuns o populație europoidă în Asia Centrală, fără nicio legătură cu celelalte populații din zonă.

Un trib misterios și unic, care a evitat amestecul cu alte populații

Misterul populațiilor din bazinul Tarim a fost parțial elucidat printr-un nou studiu, publicat în anul 2021 în revista Nature și realizat de o echipă interdisciplinară de cercetători chinezi, europeni și americani. Specialiștii au analizat ADN-ul a peste 13 mumii secvențiindu-le genomurile pentru prima dată. Rezultatele au fost uimitoare. Tribul misterios cu oameni roșcați și blonzi din bazinul Tarim nu venea nici din Siberia, nici din Europa și nici din Asia de vest. Era, de fapt, un grup local, descendenți ai unei vechi populații asiatice rămasă acolo tocmai din epoca glaciară, adică descendenți ai triburilor de vânători-culegători, poate amestecați inclusiv cu ultimele populații de om de neanderthal. Era o populație izolată genetic, spun specialiștii, care nu se asemăna cu niciunul dintre vecini. „Am găsit dovezi puternice că acestea reprezintă de fapt o populație locală extrem de izolată genetic”, a adăugat Warinner, pentru CNN World.

Culmea, deși erau extrem de izolați genetic, unici în peisajul central-asiatic, acești oameni nu erau la fel de izolați din punct de vedere economic și tehnologic. Tribul „blonzilor” din bazinul Tarim a creat o civilizație fascinantă, fiind deschiși la idei și tehnologii noi, împrumutând elemente de la vecinii lor păstori și fermieri, transformând zona într-o placă turnantă a comerțului în Epoca Bronzului central asiatic.

„Aceasta era o regiune de confluență incredibilă. Exista un amestec vibrant de Nord, Sud, Est și Vest, care se întinde pe o perioadă de până la 5.000 de ani”, a declarat Michael Frachetti, profesor de antropologie la Universitatea Washington din Saint Louis, pentru CNN World. Deși erau extrem de cosmopoliți și deschiși schimburilor economice și tehnologice, tribul misterios al „blonzilor” asiatici și-a păstrat unicitatea genetică, adică nu s-a amestecat cu nicio o altă populație cu care au intrat în contact.

„Mumiile” erau descendente directe ale unui grup care a fost cândva răspândit în zona nord-asiatică în timpul Erei Glaciare, dar care a dispărut în mare parte până acum 10.000 de ani în urmă. Ultimele rămășițe ale acelui grup s-au stabilit în bazinul Tarim. Și cu o încăpățânare misterioasă, poate motivată religios sau social, și-au păstrat unicitatea genetică. Populațiile din care proveneau au fost numite generic nord-eurastiatice iar parte a genomului lor mai supraviețuiește și astăzi doar la populațiile indigene din Siberia și America de Nord.

„Vikingii” Asiei Centrale și un mister de nepătruns

Acest studiu bazat pe cercetări și determinări ADN răspunde doar la anumite întrebări privind povestea misterioasă a populațiilor și civilizației din Bazinul Tarim. Nimeni nu știe ce căuta acea tradiție maritimă sau măcar fluvială în mijlocul deșertului. Ce legătura aveau bărcile, vâslele cu una dintre cele mai aride zone din lume. Mai mult decât atât, obiceiurile funerare, parțial vestimentația și culoarea părului, plus alte caracteristici fizice, duc mai degrabă cu gândul la vikingi decât la asiatici.

„Își îngroapă trupurile în bărci, iar nimeni altcineva nu face asta în acea zonă. Asta înseamnă că proveniența acestei tradiții rămâne una dintre cele mai mari enigme ale acestei populații din deșert ”, adăuga Farchetti pentru publicația menționată. Unii specialiști spun că bazinul Tarim acum 4000 de ani era străbătut de două râuri mari sau un fluviu, care trecea prin deșert, iar cimitirul de la Xiaohe se afla de fapt într-o zonă cu vegetație abundentă, o oază cu vegetație luxuriantă. Misterul mumiilor din Bazinul Tarim rămâne unul dintre cele mai fascinante din istorie.



