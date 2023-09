3 septembrie: artista Marina Voica împlinește 87 de ani VIDEO

În data de 3 septembrie 1917 murea Ecaterina Teodoroiu, „eroina de la Jiu”. În aceeași zi, dar în 1936, se năștea artista Marina Voica, iar exact un an mai târziu, venea pe lume solista de muzică populară Maria Ciobanu, „ciocârlia cântecului popular românesc“.

3 septembrie 301 - fondarea statului San Marino.

San Marino sărbătorește Ziua națională. Cunoscută și ca Serenissima Republică San Marino, Republica San Marino, un microstat-enclavă înconjurat de Italia, situat pe Peninsula Italică pe versantul de nord-est al Munților Apenini, fondat în urmă cu 1722 de ani, potrivit Wikipedia.

3 septembrie 1783 - semnarea Tratatului de pace de la Versailles și a Tratatului de la Paris

Tratatul de pace de la Versailles între Franța și Marea Britanie la sfârșitul războiului american de independență și respectiv dintre Statele Unite ale Americii și Marea Britanie ( Tratatul de la Paris) au fost semnate în aceeași zi. Franța obținea teritorii în Marea Caraibilor și restituirea bazelor din Senegal și India, iar Regatul Unit al Marii Britanii recunoștea existența Statelor Unite ale Americii.

3 septembrie 1878 - Nava britanică de pasageri SS Princess Alice s-a scufundat pe râul Tamisa

În urma coliziunii dintre Nava britanică de pasageri SS Princess Alice și carbonierul Bywell Castle au murit 640 de oameni. Este cea mai mare pierdere de vieți omenești pe Tamisa.

3 septembrie - 1917 a murit Ecaterina Teodoroiu, „eroina de la Jiu”

Ecaterina Teodoroiu, (Cătălina Vasile Toderoiu) s-a născut pe 14 ianuarie 1894 într-o familie numeroasă de ţărani, în Vădeni, Târgu-Jiu. Iar odată cu intrarea României în Primul Război Mondial, Cătălina Toderoiu aşa a intrat în corpul de cercetaşi „Domnul Tudor” şi mai apoi în cel de infirmiere la spitalul din Târgul Jiu. Fratele Cătălinei, Nicolae lupta pe front. În 1916, chiar la începutul războiului, Nicolae moare pe front. Cătălina îi i-a locul şi devine soldat. S-a remarcat în bătăliile de la Jiu şi Filiaşi. Era descrisă ca un soldat viteaz şi priceput.

La Filiaşi a fost rănită la ambele picioare. A primit de la regele Ferdinand I, personal, decoraţia ”Virtutea militară” fiind avansată la gradul de sublocotenent. A primit chiar comanda unui pluton din Regimentul 43/59 infanterie din Lupeni. A devenit un comandat foarte respectat, sufletist şi dedicat. În fruntea soldaţilor a căzut eroic în seara zilei de 22 august 1917 în bătălia de la Mărăşeşti. A fost împuşcată în piept, în fruntea trupei. După război a fost declarată eroină a României Mari.

3 septembrie 1936 - s-a născut artista Marina Voica

Marina Voica, una dintre cele mai îndrăgite soliste de muzică ușoară / pop din România s-a născut la Ivanovo - URSS. Vedeta generației de aur a muzicii pop-soul românești mărturisea, în urmă cu câțiva ani, pentru „Adevărul”, că a stârnit multe invidii, dar nu pentru că a fost o femeie frumoasă, ci mai degrabă una fermecătoare.

„Eu cânt de când mă ştiu, am făcut şcoală de muzică, la fel şi fratele meu, care e medic cardiolog. Când am dat la facultate, la Moscova, eram deja o vedetă acolo, veneau profesorii şi mă întrebau ce caut la Finanţe. O imitam pe Lolita Torres, o celebră actriţă argentiniană. După ce m-am căsătorit cu Voica şi am venit în România, a venit la mine în vizită o prietenă, cu cineva din televiziune. Am cântat, am dansat, am bătut din castaniete. L-am înnebunit. Aveam 20 şi un pic de ani. Apoi, m-au chemat la o emisiune, după care mi-am cusut singură o rochie şi mi-am făcut debutul. Acest tânăr regizor nu era altul decât Valeriu Lazarov. El m-a lansat. Şi am început fără să ştiu că mă aşteaptă aşa o carieră şi aşa o cruce grea”, povestea artista care împlinește 87 de ani.

3 septembrie 1937 - s-a născut solistă de muzică populară Maria Ciobanu

Maria Ciobanu este un veritabil fenomen al folclorului românesc. Performanţele vocale ale artistei au fost recunoscute de la începutul carierei, cântăreaţa fiind supranumită „ciocârlia cântecului popular românesc“ la scurt timp după debutul său. Cântecul care i-a adus consacrarea este „Lie, lie, ciocârlie“.

Repertoriul artristei cuprinde peste 500 de piese, între care amintim „Aurelu’ mamii“, „Vântul de vară mă bate“, „Lângă poartă am un tei“, „Cei mai frumoşi ani ai mei“, „Ce n-aş da să mai fiu mică“, „Roata mare“.

De-a lungul carierei sale, Maria Ciobanu a fost distinsă cu premii şi trofee prestigioase, între care Crucea Naţională „Serviciul Credincios“, două Discuri de Aur, Ordinul Coroana României în grad de Cavaler (acordat de Casa Regală a României), Ordinul Meritul Cultural în grad de Mare Ofiţer (acordat de Ion Iliescu),

3 septembrie 1939 - Marea Britanie și Franța declară război Germaniei (Al Doilea Război Mondial)

Imperiul Japonez avea ca obiectiv dominația asupra Asiei și Pacificului și era deja în război cu Republica China în 1937, dar în general se consideră că Al Doilea Război Mondial a început pe 1 septembrie 1939 cu invazia Poloniei de către Germania Nazistă și, ulterior, cu declarațiile de război ale Germaniei, Franței și Regatului Unit.

3 septembrie 1941 - la lagărul de exterminare Auschwitz, s-a folosit pentru prima oară gazul Zyklon B

Gazul Zyklon B - un pesticid pe bază de cianură cu formula chimică HCN - a fost utilizat în lagărul de exterminare Auschwitz, inițial pentru exterminarea prizonierilor de război sovietici.

3 septembrie 1950 - a murit inventatorul român Traian Vuia, pionier al aviației mondiale

Traian Vuia s-a născut în 17 august 1872, la Surducul Mic (astăzi localitatea Traian Vuia). La 18 martie 1906, pe o tarla de lângă Montesson, o mică localitate de lângă Paris, aparatul de zbor construit de Traian Vuia se desprindea de la sol.

După o accelerare pe o distanţă de 50 de metri, aeroplanul-automobil în formă de liliac s-a ridicat la o înălţime de aproape un metru, a zburat pe o distanţă de 12 metri, după care paletele elicei s-au oprit, iar avionul a aterizat forţat.

Acesta este considerat primul zbor autopropulsat cu un aparat mai greu decât aerul. Adică aparatul s-a desprins de la sol prin forţe proprii.

3 septembrie 1953 - a intrat în vigoare "Convenția Europeană a Drepturilor Omului".

„Convenția Europeană a Drepturilor Omului", intrată în vigoare în septembrie 1953, fusese semnată la Roma, în urmă cu trei ani, pe 4 noiembrie 1950. Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului a fost elaborată în cadrul Consiliului Europei. România este parte a Convenţiei din 1994. CEDO a fost primul instrument juridic internaţional pentru garantarea protecţiei drepturilor omului.

3 septembrie 1965 - s-a născut actorul american Charlie Sheen, actor american

Odinioară cel mai bine plătit actor de seriale, fostul star din „Doi bărbaţi şi jumătate” recunoştea în 2015 că a contactat virusul HIV şi că a ţinut boala secretă, însă ajunsese să fie şantajat, motiv pentru care a decis să facă totul public.

Charlie Sheen s-a retras încet-încet de pe micile ecrane şi s-a dedicat muncii din spatele camerelor de filmat. Astăzi vorbeşte tuturor despre HIV, prevenţie şi un stil de viaţă sănătos.

3 septembrie 1971 - Qatar devine stat independent

Qatar aniversează 52 de ani de la proclamarea independenței. Pe 3 septembrie sărbătorește Ziua națională.

3 septembrie 1991 - a murit actrița română de teatru și film Elvira Godeanu

Elvira Godeanu a interpretat roluri variate din dramaturgia universală și autohtonă.

Publicul român și-o amintește mai ales în rolul personajului Zoe Trahanache, din comedia lui Ion Luca Caragiale „O scrisoare pierdută”.

1991- a murit regizorul american Frank Capra