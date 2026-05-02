3 mai: Sfârșitul tragic al celebrei cântăreţe Dalida care s-a sinucis la 54 de ani. „Viaţa mi-a devenit insuportabilă, iertaţi-mă!”

De la filosofia politică a lui Machiavelli și cuceririle otomane, până la gloria olimpică a Nadiei Comăneci, ziua de 3 mai marchează momente de cotitură în istorie şi rămâne legată de amintirea Dalidei, artista care a transformat durerea în muzică, dar nu a putut îndura povara propriului destin.

1469: S-a născut Niccolò Machiavelli

Diplomat și filosof vizionar al Renașterii italiene, Niccolò Machiavelli a redefinit conceptul de putere prin lucrarea sa fundamentală, „Il principe” („Principele”).

Considerat primul tratat modern de politică, studiul său a fost adesea interpretat ca o susținere a despotismului. Machiavelli credea ferm că stabilitatea unui stat depinde de un suveran care nu este constrâns de normele etice tradiționale, oferind o perspectivă realistă asupra guvernării care influențează liderii și astăzi.

1481: A murit Mahomed al II-lea, cuceritorul Constantinopolului

Al șaptelea sultan al Imperiului Otoman, Mahomed al II-lea, s-a stins lăsând în urmă imaginea unuia dintre cei mai puternici conducători din istoria Turciei.

Ascensiunea sa a început la doar 12 ani, însă gloria supremă a atins-o prin cucerirea Constantinopolului în 1453. Strategia sa ingenioasă de a săpa tuneluri sub zidurile cetății, în paralel cu atacuri frontale masive, a dus la prăbușirea Bizanțului.

1494: Cristofor Columb a descoperit Jamaica

Purtat de ambiția de a găsi o rută vestică spre Indii, Cristofor Columb a debarcat în Jamaica în timpul celei de-a doua mari expediții.

Bazându-se pe teoria sfericității Pământului, dar și pe calcule eronate privind dimensiunea Asiei, el a deschis drumul explorărilor europene în Caraibe. După ce a convins suveranii Spaniei să îi finanțeze viziunea, Columb a transformat necunoscutul în teritoriu explorat, atingând pământul american în 1498.

1933: S-a născut celebrul interpret de soul&blues James Brown

James Brown, autointitulat „nașul Soulului”, a fost aproape ca o forță a naturii, care a cerut întotdeauna să fie numit „Mr. Brown”.

Provenit dintr-o familie săracă din Georgia, el a dominat topurile R&B, fiind devansat doar de Elvis Presley în clasamentele generale. De la hitul „I got you (I feel good)” până la imnul „Living in America”, Brown a impus o rigoare absolută în arta sa.

Viața sa tumultuoasă a inclus momente de glorie mondială, dar și episoade de detenție și controverse legate de violență și droguri.

1944: S-a născut actorul român Eusebiu Ștefănescu

Născut la Ploiești, Eusebiu Ștefănescu a fost un nume de referință pentru teatrul și filmul românesc, jucând în pelicule precum „Liceenii Rock’n’Roll” sau „Noi, cei din linia întâi”.

Prezența sa carismatică a fost dublată de o voce inconfundabilă, fiind un recitator desăvârșit.

Deși în ultimii ani boala i-a limitat activitatea scenică, a lăsat în urmă interpretări memorabile pe scenele Teatrului Național și Metropolis în piese semnate de Umberto Eco sau Arthur Miller.

1948: Este semnată legea privind instituirea „Planului Marshall”

Planul Marshall, cunoscut oficial ca Programul de Reconstrucție Europeană, a fost pilonul ajutorului economic oferit de SUA pentru aliații europeni după cel de-al Doilea Război Mondial.

Inițiat de secretarul de stat George Marshall pentru a preveni extinderea comunismului, acest program masiv a stabilizat economiile occidentale, deși statele din est au fost forțate să îl refuze.

Pentru această contribuție uriașă la pacea mondială, Marshall a fost onorat cu Premiul Nobel în 1953.

1975: Nadia Comăneci devine campioană absolută a Europei

La doar 13 ani, Nadia Comăneci uimea lumea gimnasticii în Norvegia, unde a învins favoritele sovietice și a cucerit titlul de campioană absolută, alături de aurul la sărituri, paralele și bârnă.

Această victorie răsunătoare a fost preludiul momentului istoric de la Montreal, unde Nadia avea să obțină prima notă de 10 din istoria Jocurilor Olimpice şi avea să rdefinească standardele de perfecțiune în sportul mondial.

1975: S-a născut jurnalistul Robert Turcescu

Robert Turcescu și-a început parcursul în presă în 1993, evoluând rapid de la redactor de reviste muzicale la funcții de conducere în radiouri de prestigiu precum Europa FM, unde emisiunea sa „România în direct” a fost premiată de CNA.

După o carieră de succes în televiziune la B1 TV cu talk-show-ul „100%”, acesta a șocat opinia publică în 2014, dezvăluind că a fost locotenent-colonel sub acoperire. Ulterior acestui autodenunț, s-a retras din jurnalism, rămânând, însă, o prezenţă activă pe reţelele de socializare.

1987: Sfârşitul tragic al Dalidei, care s-a sinucis înghiţind o doză mortală de sedative

Una dintre cele mai importante figuri ale muzicii internaționale, Dalida, s-a sinucis mai 3 mai 1987, la vârsta de 54 de ani, punând capăt unei vieți care a oscilat între succesul artistic excepțional şi o serie de drame personale care au marcat-o profund.

Născută în 1933, la Cairo, sub numele Yolanda Cristina Gigliotti, Dalida a fost unul dintre primele mari staruri internaționale provenite din lumea arabă.

Crescută într-un mediu în care s-a simțit adesea retrasă și singuratică, viitoarea artistă a cunoscut o transformare spectaculoasă la vârsta de 21 de ani, când a fost desemnată Miss Egipt. La scurt timp după acest moment, a părăsit țara natală și s-a stabilit la Paris, în căutarea unei cariere artistice.

În capitala Franței, sub numele de Dalila, începe să cânte în cluburi de noapte. Destinul său se schimbă radical într-o seară în care este remarcată de trei figuri influente din industria muzicală: Bruno Coquatrix, directorul sălii Olympia, Eddie Barclay, fondatorul unei importante case de discuri, și Lucien Morisse, conducător de radio și viitor soț al artistei.

Aceștia îi oferă o rampă de lansare spectaculoasă: un nou nume de scenă, Dalida în loc de Dalila, primele înregistrări și accesul la marile scene europene. Succesul nu întârzie să apară şi artista devine rapid o prezență constantă pe scenele continentului, turneele se succed, iar publicul o transformă într-un fenomen al muzicii ușoare.

De-a lungul carierei sale, Dalida a vândut aproximativ 170 de milioane de discuri în întreaga lume, a primit 70 de discuri de aur și a fost primul artist recompensat vreodată cu un disc de diamant, confirmând un succes de proporții istorice.

Prima tentativă de suicid, după ce iubitul său şi-a luat viaţa

În spatele acestei cariere impresionante, viața personală a Dalidei a fost însă profund marcată de suferințe. Relațiile amoroase eșuate, deciziile dificile și pierderile repetate au contribuit la o fragilitate emoțională tot mai accentuată. Deși s-a căsătorit cu Lucien Morisse, relația nu a fost una bazată pe dragoste, iar separarea a lăsat urme adânci.

Ulterior, artista a trăit o poveste intensă de iubire, însă relația s-a dovedit instabilă, iar Dalida a pus capăt acesteia, epuizată și de ritmul intens al turneelor și de presiunea carierei.

Unul dintre cele mai dureroase episoade din viața sa a fost relația cu muzicianul italian Luigi Tenco. Împreună cu acesta a trăit o poveste de dragoste intensă, în care artista a încercat să îl susțină profesional și să îl readucă pe scenă, astfel că, la insistențele ei, Tenco a participat la Festivalul de la San Remo din 1967, unde a interpretat piesa „Ciao amore, ciao”.

Reacția publicului a fost însă una negativă, cu râsete și fluierături în sală. Profund afectat, artistul s-a retras la hotel și s-a sinucis, împușcându-se în cap. Dalida a fost cea care l-a găsit fără viață, lucru care avea să o marcheze pentru tot restul existenței. Artista a mărturisit ulterior că s-a simțit responsabilă, convinsă că ea l-a împins către acel moment tragic prin insistenţele sale de a participa la Festivalul de la San Remo.

La doar o lună după această tragedie, Dalida a încercat la rândul ei să își ia viața, fiind găsită în comă. A supraviețuit, s-a recuperat după o săptămână, însă episodul a rămas un punct de cotitură în viața sa.

În ciuda acestui moment, artista a revenit pe scenă și a continuat să cânte, încercând să își reconstruiască viața. A avut ulterior o relație cu un bărbat mai tânăr decât ea, cu care a rămas însărcinată, dar a decis să renunțe la sarcină, considerând că nu este momentul potrivit pentru a deveni mamă.

Pe lândă remuşcările privind renunţarea la maternitate, un alt moment dificil avea să o pună la încercare: Lucien Morisse, fostul soț, devenit între timp confident și prieten apropiat, s-a sinucis, adăugând o nouă tragedie în viața artistei.

În ciuda acestor lovituri, Dalida și-a continuat cariera, susținând concerte în întreaga lume. Ulterior, artista a avut o nouă relație cu un bărbat mai tânăr cu șapte ani decât ea, însă nici aceasta nu a durat. După despărțire, fostul partener s-a sinucis în urma unui proces, fapt care a alimentat convingerea Dalidei că este urmărită de un blestem al pierderilor și al sinuciderilor din jurul său.

În final, în 1987, copleșită de toate aceste drame personale și de o viață trăită între aplauze și suferință, Dalida s-a sinucis la vârsta de 54 de ani, prin supradoză de sedative. A lăsat în urmă un bilet scurt: „Viaţa mi-a devenit insuportabilă, iertaţi-mă!”.

2003: A murit pictorul român Constantin Piliuţă

Pictorul român Constantin Piliuță, considerat una dintre cele mai cunoscute și apreciate figuri ale artei plastice contemporane din România, s-a stins din viață în anul 2003, lăsând în urmă o operă vastă și o carieră artistică desfășurată pe parcursul a mai multe decenii.

Născut la 4 februarie 1929, în municipiul Botoșani, Constantin Piliuță a manifestat încă din tinerețe o înclinație puternică spre artă, urmând ulterior cursurile Institutului de Artă „Nicolae Grigorescu”, una dintre cele mai importante instituții de profil din România. A absolvit studiile în promoția 1956, într-o perioadă în care scena artistică românească începea să se restructureze și să își definească noile direcții de expresie.

Debutul său artistic a avut loc un an mai târziu, în 1957, la Galeria Galateea, moment care a marcat începutul unei activități expoziționale susținute. În anii următori, Constantin Piliuță a devenit un nume constant în peisajul artistic românesc, participând la numeroase expoziții personale organizate atât în țară, cât și în străinătate.