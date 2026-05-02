search
Sâmbătă, 2 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

3 mai: Sfârșitul tragic al celebrei cântăreţe Dalida care s-a sinucis la 54 de ani. „Viaţa mi-a devenit insuportabilă, iertaţi-mă!”

0
0
Publicat:

De la filosofia politică a lui Machiavelli și cuceririle otomane, până la gloria olimpică a Nadiei Comăneci, ziua de 3 mai marchează momente de cotitură în istorie şi rămâne legată de amintirea Dalidei, artista care a transformat durerea în muzică, dar nu a putut îndura povara propriului destin.

Dalida, un destin care a oscilat între succes şi tragedii personale. FOTO: arhivă
Dalida, un destin care a oscilat între succes şi tragedii personale. FOTO: arhivă

1469: S-a născut Niccolò Machiavelli

Diplomat și filosof vizionar al Renașterii italiene, Niccolò Machiavelli a redefinit conceptul de putere prin lucrarea sa fundamentală, „Il principe” („Principele”).

Considerat primul tratat modern de politică, studiul său a fost adesea interpretat ca o susținere a despotismului. Machiavelli credea ferm că stabilitatea unui stat depinde de un suveran care nu este constrâns de normele etice tradiționale, oferind o perspectivă realistă asupra guvernării care influențează liderii și astăzi.

1481: A murit Mahomed al II-lea, cuceritorul Constantinopolului

Al șaptelea sultan al Imperiului Otoman, Mahomed al II-lea, s-a stins lăsând în urmă imaginea unuia dintre cei mai puternici conducători din istoria Turciei.

Mahomed al II-lea a devenit sultan la 12 ani. FOTO: arhivă
Mahomed al II-lea a devenit sultan la 12 ani. FOTO: arhivă

Ascensiunea sa a început la doar 12 ani, însă gloria supremă a atins-o prin cucerirea Constantinopolului în 1453. Strategia sa ingenioasă de a săpa tuneluri sub zidurile cetății, în paralel cu atacuri frontale masive, a dus la prăbușirea Bizanțului.

1494: Cristofor Columb a descoperit Jamaica

Purtat de ambiția de a găsi o rută vestică spre Indii, Cristofor Columb a debarcat în Jamaica în timpul celei de-a doua mari expediții.

Bazându-se pe teoria sfericității Pământului, dar și pe calcule eronate privind dimensiunea Asiei, el a deschis drumul explorărilor europene în Caraibe. După ce a convins suveranii Spaniei să îi finanțeze viziunea, Columb a transformat necunoscutul în teritoriu explorat, atingând pământul american în 1498.

1933: S-a născut celebrul interpret de soul&blues James Brown

James Brown, autointitulat „nașul Soulului”, a fost aproape ca o forță a naturii, care a cerut întotdeauna să fie numit „Mr. Brown”.

Provenit dintr-o familie săracă din Georgia, el a dominat topurile R&B, fiind devansat doar de Elvis Presley în clasamentele generale. De la hitul „I got you (I feel good)” până la imnul „Living in America”, Brown a impus o rigoare absolută în arta sa.

Viața sa tumultuoasă a inclus momente de glorie mondială, dar și episoade de detenție și controverse legate de violență și droguri.

1944: S-a născut actorul român Eusebiu Ștefănescu

Născut la Ploiești, Eusebiu Ștefănescu a fost un nume de referință pentru teatrul și filmul românesc, jucând în pelicule precum „Liceenii Rock’n’Roll” sau „Noi, cei din linia întâi”.

Prezența sa carismatică a fost dublată de o voce inconfundabilă, fiind un recitator desăvârșit.

Deși în ultimii ani boala i-a limitat activitatea scenică, a lăsat în urmă interpretări memorabile pe scenele Teatrului Național și Metropolis în piese semnate de Umberto Eco sau Arthur Miller.

1948: Este semnată legea privind instituirea „Planului Marshall”

Planul Marshall, cunoscut oficial ca Programul de Reconstrucție Europeană, a fost pilonul ajutorului economic oferit de SUA pentru aliații europeni după cel de-al Doilea Război Mondial.

Inițiat de secretarul de stat George Marshall pentru a preveni extinderea comunismului, acest program masiv a stabilizat economiile occidentale, deși statele din est au fost forțate să îl refuze.

Pentru această contribuție uriașă la pacea mondială, Marshall a fost onorat cu Premiul Nobel în 1953.

1975: Nadia Comăneci devine campioană absolută a Europei

La doar 13 ani, Nadia Comăneci uimea lumea gimnasticii în Norvegia, unde a învins favoritele sovietice și a cucerit titlul de campioană absolută, alături de aurul la sărituri, paralele și bârnă.

Nadia Comăneci, campioana care a redefinit perfecţiunea în gimnastică. FOTO: arhivă
Nadia Comăneci, campioana care a redefinit perfecţiunea în gimnastică. FOTO: arhivă

Această victorie răsunătoare a fost preludiul momentului istoric de la Montreal, unde Nadia avea să obțină prima notă de 10 din istoria Jocurilor Olimpice şi avea să rdefinească standardele de perfecțiune în sportul mondial.

1975: S-a născut jurnalistul Robert Turcescu

Robert Turcescu și-a început parcursul în presă în 1993, evoluând rapid de la redactor de reviste muzicale la funcții de conducere în radiouri de prestigiu precum Europa FM, unde emisiunea sa „România în direct” a fost premiată de CNA.

Destinul trist al cântăreței Dalida. Frumoasa artistă, urmărită parcă de blestem, s-a sinucis: „Iertați-mă!” VIDEO
Robert Turcescu este în continuare o prezenţă activă pe reţelele sociale. FOTO: arhivă
Robert Turcescu este în continuare o prezenţă activă pe reţelele sociale. FOTO: arhivă

După o carieră de succes în televiziune la B1 TV cu talk-show-ul „100%”, acesta a șocat opinia publică în 2014, dezvăluind că a fost locotenent-colonel sub acoperire. Ulterior acestui autodenunț, s-a retras din jurnalism, rămânând, însă, o prezenţă activă pe reţelele de socializare.

1987: Sfârşitul tragic al Dalidei, care s-a sinucis înghiţind o doză mortală de sedative

Una dintre cele mai importante figuri ale muzicii internaționale, Dalida, s-a sinucis mai 3 mai 1987, la vârsta de 54 de ani, punând capăt unei vieți care a oscilat între succesul artistic excepțional şi o serie de drame personale care au marcat-o profund.

Născută în 1933, la Cairo, sub numele Yolanda Cristina Gigliotti, Dalida a fost unul dintre primele mari staruri internaționale provenite din lumea arabă.

Crescută într-un mediu în care s-a simțit adesea retrasă și singuratică, viitoarea artistă a cunoscut o transformare spectaculoasă la vârsta de 21 de ani, când a fost desemnată Miss Egipt. La scurt timp după acest moment, a părăsit țara natală și s-a stabilit la Paris, în căutarea unei cariere artistice.

În capitala Franței, sub numele de Dalila, începe să cânte în cluburi de noapte. Destinul său se schimbă radical într-o seară în care este remarcată de trei figuri influente din industria muzicală: Bruno Coquatrix, directorul sălii Olympia, Eddie Barclay, fondatorul unei importante case de discuri, și Lucien Morisse, conducător de radio și viitor soț al artistei.

Aceștia îi oferă o rampă de lansare spectaculoasă: un nou nume de scenă, Dalida în loc de Dalila, primele înregistrări și accesul la marile scene europene. Succesul nu întârzie să apară şi artista devine rapid o prezență constantă pe scenele continentului, turneele se succed, iar publicul o transformă într-un fenomen al muzicii ușoare.

De-a lungul carierei sale, Dalida a vândut aproximativ 170 de milioane de discuri în întreaga lume, a primit 70 de discuri de aur și a fost primul artist recompensat vreodată cu un disc de diamant, confirmând un succes de proporții istorice.

Prima tentativă de suicid, după ce iubitul său şi-a luat viaţa

În spatele acestei cariere impresionante, viața personală a Dalidei a fost însă profund marcată de suferințe. Relațiile amoroase eșuate, deciziile dificile și pierderile repetate au contribuit la o fragilitate emoțională tot mai accentuată. Deși s-a căsătorit cu Lucien Morisse, relația nu a fost una bazată pe dragoste, iar separarea a lăsat urme adânci.

Ulterior, artista a trăit o poveste intensă de iubire, însă relația s-a dovedit instabilă, iar Dalida a pus capăt acesteia, epuizată și de ritmul intens al turneelor și de presiunea carierei.

Unul dintre cele mai dureroase episoade din viața sa a fost relația cu muzicianul italian Luigi Tenco. Împreună cu acesta a trăit o poveste de dragoste intensă, în care artista a încercat să îl susțină profesional și să îl readucă pe scenă, astfel că, la insistențele ei, Tenco a participat la Festivalul de la San Remo din 1967, unde a interpretat piesa „Ciao amore, ciao”.

Reacția publicului a fost însă una negativă, cu râsete și fluierături în sală. Profund afectat, artistul s-a retras la hotel și s-a sinucis, împușcându-se în cap. Dalida a fost cea care l-a găsit fără viață, lucru care avea să o marcheze pentru tot restul existenței. Artista a mărturisit ulterior că s-a simțit responsabilă, convinsă că ea l-a împins către acel moment tragic prin insistenţele sale de a participa la Festivalul de la San Remo.

La doar o lună după această tragedie, Dalida a încercat la rândul ei să își ia viața, fiind găsită în comă. A supraviețuit, s-a recuperat după o săptămână, însă episodul a rămas un punct de cotitură în viața sa.

România sub norul radioactiv: Cum a trăit țara noastră catastrofa de la Cernobîl

În ciuda acestui moment, artista a revenit pe scenă și a continuat să cânte, încercând să își reconstruiască viața. A avut ulterior o relație cu un bărbat mai tânăr decât ea, cu care a rămas însărcinată, dar a decis să renunțe la sarcină, considerând că nu este momentul potrivit pentru a deveni mamă.

Pe lândă remuşcările privind renunţarea la maternitate, un alt moment dificil avea să o pună la încercare: Lucien Morisse, fostul soț, devenit între timp confident și prieten apropiat, s-a sinucis, adăugând o nouă tragedie în viața artistei.

În ciuda acestor lovituri, Dalida și-a continuat cariera, susținând concerte în întreaga lume. Ulterior, artista a avut o nouă relație cu un bărbat mai tânăr cu șapte ani decât ea, însă nici aceasta nu a durat. După despărțire, fostul partener s-a sinucis în urma unui proces, fapt care a alimentat convingerea Dalidei că este urmărită de un blestem al pierderilor și al sinuciderilor din jurul său.

În final, în 1987, copleșită de toate aceste drame personale și de o viață trăită între aplauze și suferință, Dalida s-a sinucis la vârsta de 54 de ani, prin supradoză de sedative. A lăsat în urmă un bilet scurt: „Viaţa mi-a devenit insuportabilă, iertaţi-mă!”.

2003: A murit pictorul român Constantin Piliuţă

Pictorul român Constantin Piliuță, considerat una dintre cele mai cunoscute și apreciate figuri ale artei plastice contemporane din România, s-a stins din viață în anul 2003, lăsând în urmă o operă vastă și o carieră artistică desfășurată pe parcursul a mai multe decenii.

Constantin Piliuță. FOTO: botosaneanul
Constantin Piliuță. FOTO: botosaneanul

Născut la 4 februarie 1929, în municipiul Botoșani, Constantin Piliuță a manifestat încă din tinerețe o înclinație puternică spre artă, urmând ulterior cursurile Institutului de Artă „Nicolae Grigorescu”, una dintre cele mai importante instituții de profil din România. A absolvit studiile în promoția 1956, într-o perioadă în care scena artistică românească începea să se restructureze și să își definească noile direcții de expresie.

Debutul său artistic a avut loc un an mai târziu, în 1957, la Galeria Galateea, moment care a marcat începutul unei activități expoziționale susținute. În anii următori, Constantin Piliuță a devenit un nume constant în peisajul artistic românesc, participând la numeroase expoziții personale organizate atât în țară, cât și în străinătate.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Un continent se va rupe în două mai devreme decât credeau oamenii de știință. Se va forma un nou ocean
digi24.ro
image
ANIMAȚIE. Militarul de la ISU Brașov mort în Bucegi a fost târât de avalanșă peste stânci
stirileprotv.ro
image
Diana Buzoianu “a angajat” o pisică la minister. Subalternii au primit chiar și un mail despre cum să se poarte cu noua “colegă”, Leia. Gândul publică mailul
gandul.ro
image
Dragoș Pîslaru răspunde acuzațiilor privind cererea de plată nr. 3 din PNRR: Este pur și simplu nesimțire
mediafax.ro
image
Jucătoarele de la CSM București care au o relație nu se mai ascund. Ipostaza în care au apărut tinerele
fanatik.ro
image
Dorinel Umbrărescu a adus 5.000 de oameni pe A7, lucrează non-stop și s-a angajat să livreze ceea ce experții consideră imposibil. „Avem promisiunea fermă a constructorului că obiectivul va fi atins” I VIDEO
libertatea.ro
image
Un băiat de 12 ani din Ucraina a dezactivat o dronă rusească ce se îndrepta spre frații săi. „Aproape că nu mă mai tem de nimic”
digi24.ro
image
Florin Prunea are de 15 ani o amantă, soția îl desființează: „Să-i fie rușine, nu e un bărbat divorțat! Ce învață copiii de la el?”
gsp.ro
image
VIDEO ”Nu s-a mai văzut!”. Gestul ucrainencei Marta Kostyuk a făcut înconjurul planetei, iar rusoaica Andreeva a plâns în hohote
digisport.ro
image
Avertisment: Plecări masive din instituțiile de apărare și ordine publică, după aprobarea de către Guvern a proiectului privind limitarea cumulului pensie-salariu
stiripesurse.ro
image
Un chioşc „uitat” de 20 de ani în centrul Bucureştiului a fost ridicat de autorităţi. Imagini cu ce au găsit muncitorii sub el
antena3.ro
image
Petrişor Peiu, arhitectul tehnic al moţiunii de cenzură AUR-PSD împotriva Guvernului Bolojan, deţinea la finalul lui 2024 un portofoliu bursier de 1,5 milioane de euro, cu poziţii majore la Banca Transilvania, Petrom şi Romgaz
zf.ro
image
Românii cumpără mai atent și mai ieftin: "Vânez peste tot". Magazinele de tip discount, tot mai căutate
observatornews.ro
image
Doliu URIAȘ! A murit actrița pe care o vedeai mereu la Pro TV
cancan.ro
image
A primit o pensie cu 1.500 lei mai mică decât un fost coleg pensionat în urmă cu 5 ani. Care sunt motivele?
newsweek.ro
image
Diana Munteanu a ajuns vedetă la bulgari după ce a vorbit despre milionarul celebru, cu 20 de ani mai tânăr ca ea: „E înnebunită după el”
prosport.ro
image
Dinții pierduți pot crește din nou. Tratamentul testat pe oameni care poate schimba stomatologia
playtech.ro
image
Singurul tenismen român care l-a învins pe uriașul Nadal: ”Nu cred că și-a imaginat nimeni”
fanatik.ro
image
Inflație de 20% până la finalul anului, dacă moțiunea trece: „Mi-e teamă că un euro poate ajunge la 6 lei destul de repede”. Sfatul unui economist pentru PSD
ziare.com
image
Tragedie: niciun supraviețuitor, după prăbușirea unui avion. O echipă întreagă a murit
digisport.ro
image
SURSE Ilie Bolojan încearcă ”metoda Boc”, dar ”zidul galben” începe să aibă fisuri serioase
stiripesurse.ro
image
Momentele de marketing politic ale lui George Simion ANALIZĂ
cotidianul.ro
image
Şocul momentului, Ilie Bolojan a făcut anunţul la Suceava
romaniatv.net
image
Ucraina rămâne fără ajutor militar din partea SUA. Trump a tăiat întregul buget
mediaflux.ro
image
Dacia decapotabilă face furori pe străzi în Italia: cum arată mașina specială
gsp.ro
image
Nașul lui Sorin Grindeanu, consultant discret într-o companie de stat. Legături de familie și controverse în jurul Hidroelectrica
actualitate.net
image
Ce a făcut Prințul Phillip înainte să moară. Și-a dat afară asistentele și și-a împlinit o ultimă plăcere, iar apoi a murit
actualitate.net
image
Ce pomi plantăm în fața casei pentru umbră bogată. 6 specii cu creștere rapidă
click.ro
image
Test de personalitate: alege un scaun și descoperă-ți instinctele sociale ascunse
click.ro
image
Cine e bărbatul care și-a pierdut viața în avalanșa de pe Valea Coștilei: „Și-a dedicat întreaga carieră salvării de vieţi”
click.ro
Edward al VII lea al Regatului Unit (1841 1910), a domnit (1901 1910), portret pictat în ulei pe pânză de Tennyson Cole, 1907 profimedia 0839996264 jpg
Nu mai făcea față amantelor fără programare! Regele britanic -„playboy-ul” Europei! Născut în zodia Scorpionului, n-a contrazis astrele
okmagazine.ro
digital art style yoga illustration jpg
Luna Plină din 1 mai 2026 dă totul peste cap! Zodiile, în fața unor schimbări inevitabile
clickpentrufemei.ro
Tancuri sovietice, la începutul celui de-al Doilea Război Mondial (© Wikimedia Commons)
Marea Criză Economică a fost provocată și de tancurile sovietice
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Afacerea inedită cu care a dat lovitura o familie din Bihor: „Am observat o nișă în România”
image
Ce pomi plantăm în fața casei pentru umbră bogată. 6 specii cu creștere rapidă

OK! Magazine

image
Kate Middleton și Meghan Markle, duelul eleganței, formei fizice și-al ridurilor. Cine sfidează mai grațios trecerea timpului?

Click! Pentru femei

image
Ce l-a rugat Rita Wilson pe soțul ei, Tom Hanks, să facă în caz că ea murea de cancer

Click! Sănătate

image
Ceea ce vezi prima dată în acest test de personalitate îți arată ce este cel mai important pentru tine în viață