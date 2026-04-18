„Nimeni nu știa realitatea pe care o trăiam!” Drama vieții Nadiei Comăneci. Despre a face istorie și riscul de a nu-ți mai revedea familia

Nadia Comăneci, una dintre cele mai importante figuri din istoria sportului românesc, s-a retras din competiții în 1984, însă viața ei a fost marcată și de momente extrem de dificile în afara gimnasticii.

După ce antrenorii săi, Bela și Marta Karolyi, au ales să rămână în Statele Unite la începutul anilor 80, situația Nadiei în România a devenit tot mai complicată.

În noiembrie 1989, cu puțin timp înainte de căderea regimului comunist, ea a luat o decizie radicală. A trecut ilegal granița și a ajuns în Ungaria, de unde a plecat mai departe spre SUA pentru a cere azil politic.

„Toate ușile s-au închis. A fost teama că nu mă voi mai întoarce!”

Nadia Comăneci a povestit ulterior că acel moment a fost unul extrem de greu, fiind conștientă de riscurile asumate și luând în calcul posibilitatea de a nu-și mai revedea niciodată familia.

„(n.r. Ce te-a făcut să nu mai suporți?) Odată cu plecarea lui Béla, toate ușile s-au închis. Nu mai puteam să merg nicăieri și am considerat că nu era corect. Probabil a fost din cauza fricii că voi pleca și nu mă voi mai întoarce, dar nu aveam de gând asta. Îmi doream să continui viața ca o persoană care poate ajuta domeniul sportului. Am fost aleasă membră în CIO, însă nu m-au lăsat să călătoresc. Ei spuneau că nu pot, că am programul încărcat. O dată, de două ori, de trei ori, iar după aceea m-au scos din circuit, nimeni nu știa realitatea în care trăiam eu.

„Dacă ar fi știut mama, cred că intra într-o panică de nedescris!”

Eu nu sunt un om care se plânge, încerc să fac bine cu ce am, dar am înțeles că, din moment ce Béla a rămas în Statele Unite, eu nu voi mai putea ieși să fac ceva în viața mea. Și atunci m-am gândit că trebuie să fac o mișcare, să nu mai aștept de la nimeni să-mi dea ceva. Așa că m-am gândit să plec. Nu de bine am plecat. Când am plecat, știam că nu îmi voi mai putea vedea familia niciodată. Revoluția a venit după. Mama, dacă ar fi știut, cred că ar fi intrat într-o panică de nedescris. Cred că am comunicat cu familia într-un interviu direct la CNN, după Revoluție!”, a spus Nadia Comăneci, conform Euronews.