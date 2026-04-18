Sâmbătă, 18 Aprilie 2026
Adevărul
„Nimeni nu știa realitatea pe care o trăiam!” Drama vieții Nadiei Comăneci. Despre a face istorie și riscul de a nu-ți mai revedea familia

Nadia Comăneci, una dintre cele mai importante figuri din istoria sportului românesc, s-a retras din competiții în 1984, însă viața ei a fost marcată și de momente extrem de dificile în afara gimnasticii.

Nadia Comăneci Foto/Facebook
După ce antrenorii săi, Bela și Marta Karolyi, au ales să rămână în Statele Unite la începutul anilor 80, situația Nadiei în România a devenit tot mai complicată.

În noiembrie 1989, cu puțin timp înainte de căderea regimului comunist, ea a luat o decizie radicală. A trecut ilegal granița și a ajuns în Ungaria, de unde a plecat mai departe spre SUA pentru a cere azil politic.

„Toate ușile s-au închis. A fost teama că nu mă voi mai întoarce!”

Nadia Comăneci a povestit ulterior că acel moment a fost unul extrem de greu, fiind conștientă de riscurile asumate și luând în calcul posibilitatea de a nu-și mai revedea niciodată familia.

(n.r. Ce te-a făcut să nu mai suporți?) Odată cu plecarea lui Béla, toate ușile s-au închis. Nu mai puteam să merg nicăieri și am considerat că nu era corect. Probabil a fost din cauza fricii că voi pleca și nu mă voi mai întoarce, dar nu aveam de gând asta. Îmi doream să continui viața ca o persoană care poate ajuta domeniul sportului. Am fost aleasă membră în CIO, însă nu m-au lăsat să călătoresc. Ei spuneau că nu pot, că am programul încărcat. O dată, de două ori, de trei ori, iar după aceea m-au scos din circuit, nimeni nu știa realitatea în care trăiam eu.

„Dacă ar fi știut mama, cred că intra într-o panică de nedescris!”

Eu nu sunt un om care se plânge, încerc să fac bine cu ce am, dar am înțeles că, din moment ce Béla a rămas în Statele Unite, eu nu voi mai putea ieși să fac ceva în viața mea. Și atunci m-am gândit că trebuie să fac o mișcare, să nu mai aștept de la nimeni să-mi dea ceva. Așa că m-am gândit să plec. Nu de bine am plecat. Când am plecat, știam că nu îmi voi mai putea vedea familia niciodată. Revoluția a venit după. Mama, dacă ar fi știut, cred că ar fi intrat într-o panică de nedescris. Cred că am comunicat cu familia într-un interviu direct la CNN, după Revoluție!, a spus Nadia Comăneci, conform Euronews.

