Televiziunea reprezentată de Turcescu și Mihaiu a fost lăsat fără licență de CNA. Patronul acuză „forțe obscure care au încercat gâtuirea financiară”

Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a decis retragerea licenței audiovizuale acordate postului Bucătăria TV, după ce televiziunea nu a reușit să înceapă emisia în termenul legal. Licența fusese obținută în ianuarie 2024, însă proiectul nu a fost lansat nici după expirarea perioadei maxime prevăzute de lege.

Potrivit legislației audiovizuale, un post de televiziune trebuie să intre în emisie în cel mult un an de la obținerea licenței, cu posibilitatea de a primi cel mult două prelungiri de câte șase luni, la cerere şi cu aprobarea CNA.

Bucătăria TV beneficiase deja, în iunie anul trecut, de o astfel de prelungire, însă nu a reușit să îndeplinească nici acest termen, relatează Paginademedia.ro.

Proiectul, inițiat de jurnalistul Alexandru Răducanu, promitea o grilă de programe axată pe divertisment informativ culinar, dar şi pe conţinut generalist, cu participarea unor nume cunoscute din presă. La momentul acordării licenţei, în faţa CNA s-au prezentat, alături de Răducanu, şi Robert Turcescu şi Liviu Mihaiu, care îşi anunţaseră intenţia de a realiza emisiuni cu componentă educaţională şi practică.

„Mi-am propus să fac o emisiune în acest proiect, dacă reuşim să-l aducem în casele românilor, un proiect care se va intitula Gătiţi acasă, pentru că am învățat de la șase ani să gătesc cu mama mea în bucătărie. Vreau să dărâm niște mituri, că iți trebuie mult timp să gătești. Se pot găti două feluri de mâncare în cel mult o oră. Să-i dai copilului o ciorbă caldă la prânz, decât să-l umfli cu pizza de mai știu eu unde, să-i dai o supă cremă, să nu-l mai chinui să mănânce numai cartofi prăjiți”, spunea Robert Turcescu acum doi ani.

Licența Bucătăria TV era deținută de societatea Seraphim Media Group, controlată în proporție de 95% de Alexandru Răducanu şi 5% de Alina Ioana Preda.

Răducanu este şi proprietarul Canal 33, televiziune care, potrivit informațiilor apărute în presă, s-a confruntat în ultimul an cu dificultăți financiare.

Contactat anterior de Paginademedia.ro, Alexandru Răducanu declara că postul a trecut printr-o perioadă dificilă şi acuza existența unor tentative de „preluare ostilă”, care ar fi dus la blocaje financiare. În aceste condiții, proiectul Bucătăria TV nu a mai reușit să fie lansat, iar CNA a decis retragerea licenței.

„Forțe obscure au încercat mai pe față sau mai prin dos o preluare ostilă, profitând de anul nostru mai greu sau chiar forțând activ, prin pârghii la care au avut acces, gâtuirea noastră financiară", a declarat Alexandru Răducanu.