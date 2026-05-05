Crin Antonescu indică noul pol de influență din politică: „Ilie Bolojan a devenit un personaj puternic, poate cel mai puternic”

Crin Antonescu a afirmat marți, 5 mai, că Ilie Bolojan a devenit unul dintre cei mai puternici oameni politici ai momentului, în urma adoptării moțiunii de cenzură împotriva Guvernului.

Crin Antonescu a apreciat că Ilie Bolojan a ieșit întărit din actuala criză politică, devenind, în opinia sa, o figură centrală în actualul peisaj politic.

„Ilie Bolojan a fost un prim-ministru modest, ca să fiu elegant, dar a devenit un personaj politic extrem de puternic în acest moment, poate cel mai puternic din scenă”, a afirmat Antonescu, la Antena 3.

În același timp, fostul lider liberal a lansat un avertisment privind situația din PNL, sugerând că formațiunea ar putea intra într-o etapă de tensiuni interne majore.

„S-ar putea ajunge la lucruri regretabile, poate chiar la o rupere. E timpul să se întâmple și în PNL niște clarificări. Nu pot coexista acolo la nesfârșit conservatori autentici cu progresiști, neomarxiști și Vlad Gheorghe. Nu pot exista oameni care s-au bătut cu abuzurile lui Traian Băsescu și unii care le consideră și astăzi un model de urmat. Cineva și cred că în partid se vor găsi și oamenii și mijlocele, va trebui să spună: așa sau așa”, a mai spus Antonescu.

Moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR a fost adoptată marți cu 281 de voturi „pentru”, din 288 de parlamentari prezenți. Doar patru voturi au fost împotrivă, iar trei au fost anulate.

Astfel, guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis. Cu toate acestea, actualul cabinet va rămâne la Palatul Victoria sub formă de interimat până la instalarea unui nou guvern pentru a asigura treburile curente ale statului.

În tot acest timp, președintele Nicușor Dan va convoca partidele parlamentare la Palatul Cotroceni pentru consultări în vederea desemnării unui candidat la funcția de prim-ministru.