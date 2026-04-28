„James Bond” din viața reală? Povestea bărbatului care ar fi lucrat pentru servicii secrete și l-a întâlnit pe Stalin

Timp de ani de zile, familia lui Maxwell Nasmyth a crezut că poveștile sale sunt exagerări. Relatările despre întâlniri cu lideri mondiali, călătorii neobișnuite și aventuri în jurul lumii păreau mai degrabă ficțiune decât realitate.

Printre episoadele relatate se numărau o presupusă întâlnire cu liderul sovietic Joseph Stalin, o călătorie pe iahtul magnatului Aristotle Onassis și transportul unor maimuțe din Africa pentru cercetare. Pentru rude, aceste istorii păreau improbabile, iar Nasmyth era adesea comparat cu un personaj fantezist.

După mai bine de un deceniu de cercetări, însă, unele dintre aceste afirmații par să fie susținute de documente. Un membru al familiei, Robin Maudsley, a analizat pașapoarte, fotografii și alte materiale care sugerează că Nasmyth a călătorit extensiv și ar fi avut legături cu structuri guvernamentale.

Potrivit acestuia, există indicii că Nasmyth ar fi fost asociat cu servicii de informații, inclusiv un cod care ar putea face trimitere la MI6. Fotografii din anii 1950 îl arată în Piața Roșie din Moscova, iar documentele indică deplasări frecvente în apropierea unor baze militare americane.

Nasmyth, care vorbea mai multe limbi și avea studii juridice la University of Cambridge, ar fi deținut și licență de pilot pentru aeronave de mari dimensiuni. În viața de zi cu zi, păstra însă discreția, evitând să ofere detalii despre activitatea sa profesională.

Un episod relatat de familie sugerează că purta asupra sa obiecte neobișnuite, inclusiv un baston cu lamă ascunsă și o armă de foc, deși avea deja peste 60 de ani la momentul respectiv.

Ce au descoperit rudele

După moartea sa, în 2011, rudele au descoperit o colecție extinsă de documente, pașapoarte și obiecte personale. Printre acestea se aflau sume de bani în numerar și indicii privind posibile legături cu instituții guvernamentale americane.

Cazul a atras atenția firmei Fraser and Fraser, specializată în succesiuni, care a descris situația drept una dintre cele mai neobișnuite întâlnite.

Un alt element care rămâne neclar este existența unui ou Fabergé valoros, despre care apropiații susțin că ar fi fost achiziționat de Nasmyth în anii 1950. Obiectul, posibil evaluat la milioane, nu a fost găsit și s-ar putea afla într-un seif, deși locația exactă nu este cunoscută.

Pe baza acestor informații, Maudsley sugerează că Nasmyth ar fi putut avea un rol complex, posibil lucrând pentru mai multe state în timpul Războiului Rece. El a publicat o carte despre acest caz și continuă să caute răspunsuri.

Cazul evidențiază dificultatea de a verifica retrospectiv activități desfășurate în domeniul informațiilor, unde documentația este limitată, iar o parte dintre detalii rămân, inevitabil, neconfirmate.