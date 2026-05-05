Mirel Idorași, fost inspector șef în Garda Forestieră (GF) București, a fost scos astăzi în cătușe din sediul instituției. Șeful lui a sunat la 112 după ce Idorași ar fi sustras cheile de la mai multe birouri.

Mirel Idorași, până în urmă cu câteva zile fost inspector șef în Garda Forestieră (GF) București, a fost scos astăzi în cătușe din sediul instituției. El a refuzat să predea cheile de la birourile instituției noului șef și poliția a intervenit.

”Din primele verificări, s-a stabilit că un bărbat, în vârstă de 54 de ani, angajat în cadrul instituției respective, ar fi sustras mai multe chei, care asigură sistemele de închidere ale unor dulapuri din incintă. De asemenea, la fața locului a fost depistat și bărbatul bănuit de comiterea faptei. Întrucât acesta a avut un comportament recalcitrant și nepotrivit față de polițiști, refuzând să coopereze, s-a procedat la imobilizarea și încătușarea acestuia, cu respectarea dispozițiilor legale. Ulterior, bărbatul a fost condus la o unitate medicală, pentru investigații de specialitate”, potrivit Poliției Capitalei.

De asemenea, Mirel Idorași a fost sancționat contravențional, cu amendă în valoare de 1.000 de lei.

Ministerul Mediului a trimis Comisia de Disciplină la Garda Forestieră București pentru a verifica activitatea instituției.

Acolo există de mai mult timp un conflict între fostul șef și angajați ai instituției, care s-au acuzat reciproc și au depus plângeri și sesizări cu privire la posibile acte ilegale.

De altfel, un conflict fără precedent a izbucnit la vârful Gărzii Forestiere București, unde Mirel Idorași este acuzat de un jurnalist de un comportament abuziv extrem.

Scandalul s-a mutat și în mediul virtual, jurnalistul Gabriel Gachi acuzându-l pe oficial de amenințări și șantaj pe WhatsApp.

Ziaristul Gabriel Gachi a făcut publice o serie de mesaje pe care le-ar fi primit de la Mirel Idorași, în care acesta din urmă manifestă un comportament agresiv și intimidant. În loc să răspundă întrebărilor legate de vila sa și sursa averii, Idorași a apelat la injurii („nu aveți cap cât am eu în capul cel mic”) și la etalarea puterii, susținând că are „forțe disproporționate” față de jurnalist. Discuția include referiri la „CD-uri” cu informații despre ziarist, vizite la Bruxelles și conexiuni cu senatori și ambasadori.

O investigație publicată de Reporter de Iași arată că există discrepanțe între declarațiile de avere și realitatea bunurilor deținute de Mirel Idorași, fiind menționată și existența unei vile într-o zonă rezidențială de lângă București, neclarificată complet în acte.