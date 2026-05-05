Tanczos Barna, după căderea Guvernului Bolojan: „Cum am ajuns implicați din nou în această situație?”

Tanczos Barna, vicepremier în Executivul demis marți prin moțiune de cenzură, avertizează că România intră într-o nouă criză politică după căderea Guvernului Bolojan, subliniind că instabilitatea politică se repetă ciclic și blochează capacitatea statului de a funcționa coerent.

„Din nou a căzut un guvern, iar România se confruntă cu o nouă criză politică, deși nu aceasta a fost și nu aceasta este așteptarea oamenilor. Din nou nu s-a reușit să avem o perioadă de măcar un an fără o criză guvernamentală. Din nou a fost picat guvernul fără să se știe ce urmează, iar între partide domnește o stare de incertitudine generalizată. Din nou, vor fi necesare săptămâni, poate luni, pentru a coagula o majoritate parlamentară și a desemna un prim-ministru. Un nou guvern, noi planuri (!?), noi angajamente, din nou – pentru a nu știu câta oară – o criză politică Dâmbovițeană”, a scris Tanczos Barna, într-o postare pe Facebook.

Vicepremierul demis odată cu Guvernul Bolojan spune că, în mod repetat, comunitatea maghiară ajunge implicată în astfel de blocaje politice:

„Este greu de vorbit despre acest subiect, pentru că de fiecare dată se pune, pe bună dreptate, întrebarea: cum am ajuns noi, reprezentanții comunității maghiare, să fim din nou implicați în această situație? În ultimul an și jumătate, UDMR și eu personal am făcut parte din ultimele două coaliții guvernamentale”.

„Partidele politice din România nu reușesc de zeci de ani, să ofere stabilitate și predictibilitate”

Tanczos Barna amintește că, în decembrie 2024, partidul a acceptat responsabilitatea guvernării într-un moment critic:

„Cinci luni mai târziu, demisia prim-ministrului a aruncat din nou țara într-o criză politică. Deși știam că va fi dificil să continuăm, am considerat că din interiorul coaliției putem orienta deciziile în direcția bună și le putem corecta pe cele greșite. Așa am crezut. Am sperat că fiecare politician responsabil, atunci când constată că sunt probleme, se va implica activ și va încerca să contribuie, prin soluții concrete, la depășirea crizei”.

„Privind retrospectiv după un an și jumătate și înțelegând nemulțumirea tot mai multor oameni, devine din ce în ce mai legitimă întrebarea: ce putem face noi într-o conjunctură politică în care partidele politice din România nu reușesc de zeci de ani, să ofere stabilitate și predictibilitate”, a adăugat reprezentantul UDMR.

„România are toate șansele ca, începând din luna august, să închidă una dintre cele mai dificile perioade ale ultimelor decenii”

Barna admite că, în prezent, este dificil de spus ce rol mai poate juca UDMR în actuala conjunctură.

„Cu toate acestea, în condițiile unui cadru politic stabil, România are toate șansele ca, începând din luna august, pe fondul unei scăderi semnificative a inflației, să închidă una dintre cele mai dificile perioade ale ultimelor decenii, iar de anul viitor, printr-o nouă lege de salarizare în sectorul public, prin indexarea pensiilor cu inflația și prin menținerea investițiilor la un nivel adecvat, să revină la o perioadă de stabilitate economică. Indiferent dacă UDMR va fi sau nu la guvernare, aceasta este o perspectivă realistă, acesta trebuie să fie obiectivul”. a adăugat”, a mai spus vicepremierul demis.

Amintim că moţiunea de cenzură a fost votată marți de 281 de parlamentari (cu cel mai mare număr de voturi din istoria Parlamentului României). Pentru adoptate erau necesare 233 de voturi.