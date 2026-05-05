Disputele în coaliția de guvernare din Germania accentuează criza economică și blochează reformele

Liderii partidelor din coaliția cancelarului german Friedrich Merz au promis marți că vor încerca să depășească divergențele majore privind reformele fiscale, sociale și din sănătate, după săptămâni întregi de dispute care au afectat stabilitatea guvernului.

Pe măsură ce se apropie un an de la preluarea mandatului de către Friedrich Merz, nivelul de încredere publică în executiv este în scădere accentuată, potrivit Mediafax.

Declarațiile ministrului de finanțe și liderului SPD, Lars Klingbeil, confirmă această tendință: încrederea în politică s-a diminuat, iar conflictele interne au afectat imaginea coaliției.

După doi ani de recesiune, economia Germaniei a revenit timid pe creștere, însă redresarea rămâne vulnerabilă. Factorii de risc includ un posibil șoc energetic generat de conflictul cu Iranul și noile tarife impuse de SUA asupra industriei auto, deja afectată de concurența din China.

Un sondaj citat de publicația Handelsblatt indică faptul că 73% dintre germani pun sub semnul întrebării competența economică a lui Friedrich Merz, considerată anterior unul dintre principalele sale atuuri.

În același timp, partidul de extremă dreapta AfD câștigă teren în sondaje, devansând conservatorii din CDU, în timp ce Social Democratic Party of Germany se luptă pentru locul al treilea.

Reforme blocate și conflicte politice

Reformele promise de Friedrich Merz, inclusiv cele privind pensiile, taxele și sistemul social, sunt întârziate din cauza conflictelor dintre CDU și SPD. Divergențele vizează nivelul taxelor, prioritățile bugetare și politicile sociale.

Un compromis privind reforma pensiilor a fost obținut cu dificultate anul trecut, după presiuni interne din CDU, fiind creată o comisie specială. Cu toate acestea, aspecte esențiale precum vârsta de pensionare și nivelul contribuțiilor rămân nerezolvate.

În paralel, sistemul de asigurări de sănătate se confruntă cu deficite majore, iar reformele fiscale menite să stimuleze investițiile întârzie.

Realizări umbrite de conflicte

Guvernul evidențiază creșterea cheltuielilor pentru apărare și scăderea imigrației ilegale drept realizări importante. Totuși, conflictele interne și dificultățile economice domină agenda publică.

Liderul parlamentar CDU, Jens Spahn, a recunoscut că disputele publice au afectat percepția asupra guvernului și a subliniat necesitatea revenirii la cooperare.