29 octombrie: Ziua în care s-a născut Regina Maria. Destinul „Reginei-Mamă a Răniților” și artizana Marii Uniri

Istoria zilei de 29 octombrie reunește destine care au marcat România și evenimente cu ecou mondial. De la nașterea Reginei Maria și procesul intentat liderilor Partidului Național-Țărănesc până la criza de pe Wall Street și începuturile comunicării prin rețele de calculatoare, iată câteva dintre reperele importante ale acestei date.

1875: S-a născut Regina Maria, „Mama răniților”

regina maria jpg

La 29 octombrie 1875, în Marea Britanie, s-a născut viitoarea Regină Maria a României. Tatăl său, Alfred, duce de Edinburgh, era fiul reginei Victoria, iar mama sa, Maria Alexandrovna, era fiica țarului Alexandru al II-lea. Originile sale o legau astfel de două dintre marile familii domnitoare ale Europei. A devenit soția Regelui Ferdinand I și una dintre cele mai iubite și influente figure din istoria României. Prin inteligența sa politică, farmecul diplomatic și devotamentul extraordinar arătat poporului român în timpul Primului Război Mondial — când a acționat ca o adevărată „Regină-Mamă a Răniților” —, suverana a jucat un rol esențial la Conferința de Pace de la Paris din 1919, contribuind decisiv la recunoașterea internațională a Marii Uniri.

În timpul Primului Război Mondial, regina s-a implicat în organizarea asistenței medicale, a vizitat spitale și a îngrijit răniți. Devotamentul față de soldați i-a adus supranumele de „Mama răniților” și „Regina Soldat”. Regina a vizitat constant spitalele militare, trenurile sanitare și tranșeele. Îngrijea răniții cu propriile mâini, schimba pansamentele soldaților mutilați, îi îmbărbăta și le aducea hrană și medicamente.

După încheierea războiului, Regina Maria a decis să intervină direct, asumându-si rolul de ambasador suprem al intereselor românești la Conferința de Pace de la Paris din 1919. Presa internațională a supranumit-o „Regina-soldat” și „Ambasadorul fără portofoliu”. Prezența ei la Paris a deblocat negocierile și a contribuit decisiv la acceptarea și validarea Tratatului de la Versailles și a celorlalte acorduri care au consfințit Marea Unire.

1911: A murit Joseph Pulitzer, numele devenit reper în jurnalism

Joseph Pulitzer a murit la 29 octombrie 1911, la vârsta de 64 de ani. Născut în 1847, la Mako, în Ungaria, el a lăsat prin testament fonduri pentru înființarea unei școli de jurnalism la Universitatea Columbia și pentru premiile care îi poartă numele. Școala și-a deschis porțile în 1912, iar Premiile Pulitzer au devenit unele dintre cele mai cunoscute distincții ale presei.

1918: Semnarea Armistițiului de la Compiegne și recucerirea suveranității României

La 29 octombrie 1918, semnarea Armistițiului de la Compiegne dintre Puterile Antantei și Germania a adus prăbușirea definitivă a fronturilor Centrale. În urma acestui acord, Germania a recunoscut caducitatea Tratatului de pace de la Buftea-București (impus României în primăvară) și s-a obligat să-și retragă trupele de pe teritoriul național. Acest moment a deschis calea reintrării triumfale a României în război de partea Aliaților și a consfințit parcursul spre Marea Unire.

1923: A fost proclamată Republica Turcia

La 29 octombrie 1923 a fost proclamată Republica Turcia, sub conducerea lui Mustafa Kemal Atatürk. Momentul a marcat o schimbare fundamentală față de vechea ordine otomană. Proiectul republican a fost însoțit de reforme orientate spre modernizarea instituțiilor și organizarea statului pe principii laice, transformări care au definit evoluția Turciei moderne.

1929: „Marțea neagră” de pe Wall Street

Pe 29 octombrie 1929, bursa americană a traversat ziua rămasă în istorie drept „Marțea neagră”. Valul de vânzări și prăbușirea cotațiilor au accentuat panica instalată pe Wall Street. Crahul bursier a fost urmat de o depresiune economică profundă, cu falimente și șomaj, ale cărei efecte s-au propagat din Statele Unite spre Europa. România a resimțit, la rândul ei, scăderea prețurilor produselor exportate și deteriorarea veniturilor.

Cum au apărut celebrele piese ale lui Mihai Constantinescu „Iubiți și câinii vagabonzi” și „Sus, în deal, e o casă” VIDEO

1947: A început procesul lui Iuliu Maniu și al liderilor PNȚ

La 29 octombrie 1947, în sala de festivități a Școlii Superioare de Război din București, a început procesul intentat conducătorilor Partidului Național-Țărănesc, în frunte cu Iuliu Maniu. Arestat de autoritățile comuniste în urma înscenării de la Tămădău, liderul țărănist a fost judecat sub acuzația de „înaltă trădare”.

Sentința a fost pronunțată la 11 noiembrie 1947: închisoare pe viață. Maniu avea 74 de ani. După detenția de la Galați, a fost transferat la Sighet, unde a murit la 5 februarie 1953. Arestarea și condamnarea acestora au reprezentat o etapă fundamentală și brutală în planul regimului comunist de eliminare totală a opoziției democratice și de instaurare a dictaturii în România.

Celula în care a stat Iuliu Maniu Foto: Memorialul Sighet

1969: Primul mesaj pe ARPANET, precursoarea internetului

În seara de 29 octombrie 1969, un calculator de la UCLA a transmis un mesaj către un calculator aflat la un institut de cercetare, prin rețeaua ARPANET. Studentul programator Charley Kline, supravegheat de profesorul Leonard Kleinrock, a încercat să trimită cuvântul „login”. Au ajuns însă doar primele două litere, „lo”, înainte ca sistemul să se blocheze. Această comunicare a devenit un moment simbolic al începuturilor internetului.

1991: Sonda americană Galileo vizitează primul asteroid din istorie

La 29 octombrie 1991, sonda spațială americană Galileo a scris o pagină de aur în explorarea sistemului solar, apropiindu-se la 16.200 km de asteroidul 951 Gaspra. A fost prima sondă din istoria umanității care a vizitat și fotografiat un asteroid, deschizând o nouă eră în studiul corpurilor cerești mici din cosmos.

De la erou de război la dictator. Filmul transformării lui Antonescu din disident în „Conducător” și motivul dușmăniei dintre mareșal și Carol al II-lea

2015: China a anunțat renunțarea la politica copilului unic

La 29 octombrie 2015, conducerea Partidului Comunist Chinez a anunțat renunțarea la politica copilului unic și trecerea la regula care permitea tuturor cuplurilor să aibă doi copii. Decizia venea după decenii de restricții și relaxări succesive ale regulilor de planificare familială. Schimbarea urmărea să răspundă îmbătrânirii populației și dezechilibrelor demografice.

2019: A murit Mihai Constantinescu, interpretul melodiei „O lume minunată”

Mihai Constantinescu a murit la 29 octombrie 2019. Născut la București, în 1946, cântărețul a avut o carieră de peste patru decenii și s-a numărat printre numele cunoscute ale muzicii ușoare românești. „O lume minunată”, „Un zâmbet, o floare”, „Sus în deal” și „Iubiți și câinii vagabonzi” se numără printre melodiile asociate cu vocea sa.