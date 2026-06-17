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Video 18 iunie: 109 ani de la moartea criticului literar Titu Maiorescu, creatorul Junimii

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La 18 iunie 1917 a murit criticul literar Titu Maiorescu, iar în anul 2006 a murit cântărețul Gică Petrescu. În anul 1925 a fost elaborată „Legea repausului duminical și a sărbătorilor legale” care a stabilit o reglementare unitară a repausului săptămânal.

Titu Maiorescu FOTO: Biblioteca Academiei Române
Titu Maiorescu FOTO: Biblioteca Academiei Române

1917: A murit omul politic și criticul literar Titu Maiorescu 

Născut la 15 februarie 1840, la Craiova, Titu Maiorescu a fost una dintre cele mai importante personalități ale culturii și vieții politice românești de la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului XX. El a fondat celebra societate literară și politică „Junimea”, a fost membru fondator al Academiei Române și a ocupat funcția de vicepreședinte al instituției. Între 1892 și 1897, a fost rector al Universității din București.

Titu Maiorescu FOTO: scrierile.com
Titu Maiorescu FOTO: scrierile.com

Pe lângă activitatea sa academică și culturală, Maiorescu a avut o carieră politică importantă, fiind membru al Partidului Conservator, deputat, ministru al Justiției, ministru de Interne și, ulterior, prim-ministru al României în perioada 1912-1914.

Critic literar, eseist, filosof, pedagog și avocat, Titu Maiorescu a rămas în istoria culturii române prin lucrări de referință precum „Comediile domnului Caragiale”, „O cercetare critică asupra poeziei române de la 1867” și „În contra direcției de astăzi în cultura română”.

După moartea sa, survenită la 18 iunie 1917, la București, au fost publicate și alte scrieri importante, printre care volumele „Jurnal” și „Istoria politică a României sub domnia lui Carol I”.

1925: În România, s-a votat Legea pentru reglementarea repausului duminical și sărbătorilor locale

În anul 1925 a fost adoptată Legea pentru reglementarea repausului duminical și a sărbătorilor legale, act normativ care a introdus pentru prima dată un cadru unitar privind odihna săptămânală a salariaților din România.

Legea prevedea că toate întreprinderile în care era folosită munca salariată aveau obligația de a acorda angajaților un repaus neîntrerupt de 24 de ore în fiecare duminică. Aceasta a reprezentat prima reglementare oficială a conceptului de repaus continuu de 24 de ore, principiu care se regăsește și în actuala legislație a muncii.

București, acum 101 ani FOTO: Adevărul
București, acum 101 ani FOTO: Adevărul

Actul normativ stabilea că unitățile industriale și comerciale, împreună cu sucursalele, anexele și dependințele lor, trebuiau să fie închise în ziua de duminică, pentru a permite angajaților să beneficieze de odihna săptămânală obligatorie.

Potrivit legii, perioada de repaus trebuia să înceapă cel târziu la ora 6:00 dimineața și să se încheie la aceeași oră în ziua următoare. O excepție era prevăzută pentru tipografiile care editau ziare, unde repausul putea începe la ora 10:00.

De asemenea, legea obliga angajatorii să acorde salariaților o zi liberă suplimentară de 24 de ore cu ocazia sărbătorilor legale stabilite de stat, perioadă în care activitatea întreprinderilor era suspendată.

Un alt aspect important al actului normativ viza respectarea diversității religioase. Astfel, contractele colective sau individuale de muncă puteau prevedea zile de repaus suplimentare pentru angajații aparținând altor culte recunoscute de stat, astfel încât aceștia să își poată celebra principalele sărbători religioase.

1940: Al Doilea Război Mondial: Generalul francez Charles de Gaulle cere compatrioților săi, în cadrul unei emisiuni transmise de postul de radio BBC, să continue lupta (Apelul de pe 18 iunie)

Apelul din 18 iunie 1940, rostit de Charles de Gaulle, este considerat unul dintre cele mai importante discursuri din istoria Franței și un moment fondator al Rezistenței Franceze împotriva ocupației naziste din timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

Adresându-se francezilor de la Londra, unde se refugiase după înfrângerea Franței în fața Germaniei naziste, Charles de Gaulle a transmis că lupta nu este pierdută și că războiul trebuie continuat. Prin acest mesaj, liderul Forțelor Franceze Libere a făcut apel la mobilizare și rezistență împotriva ocupației germane.

Discursul a devenit ulterior un simbol al refuzului de a accepta capitularea și este văzut ca actul de naștere al mișcării cunoscute sub numele de Franța Liberă.

Cu toate acestea, cercetările istorice au arătat că impactul imediat al apelului a fost mai redus decât sugerează aura sa simbolică de astăzi. Potrivit istoricilor, doar un număr limitat de francezi au ascultat intervenția radiofonică din 18 iunie 1940. În schimb, discursul susținut de Charles de Gaulle la postul BBC pe 22 iunie 1940 a avut o audiență considerabil mai mare și a contribuit semnificativ la răspândirea mesajului său în rândul populației franceze.

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2000: Al doilea tur de scrutin al alegerilor locale. Primăria Generală a Capitalei a fost câștigată de Traian Băsescu, iar primăriile de sector de reprezentanții PDSR

Alegerile locale din România au avut loc la 4 iunie 2000, iar turul al doilea s-a desfășurat la 18 iunie 2000, într-un scrutin marcat de o participare electorală extinsă și o competiție politică intensă.

În cursa electorală s-au înscris 100 de partide, formațiuni și alianțe politice, alături de 8.644 de candidați independenți, pentru mii de funcții de primari și consilieri locali și județeni.

La primul tur, peste 17,6 milioane de cetățeni cu drept de vot au fost așteptați la urne, în 14.998 de secții de votare, inclusiv 216 secții speciale. Alegătorii au desemnat reprezentanți pentru 2.954 de funcții de primar, 39.718 mandate de consilieri locali și 1.718 mandate de consilieri județeni.

Primăria Generală a Capitalei a fost câștigată de Traian Băsescu, în 2000. FOTO: Inquam Photos
Primăria Generală a Capitalei a fost câștigată de Traian Băsescu, în 2000. FOTO: Inquam Photos

Pentru funcția de primar, competiția a fost una ridicată, cu mii de candidați înscriși la nivel de municipii, orașe, comune și sectoare ale Capitalei. De asemenea, zeci și sute de mii de candidați au concurat pentru posturile de consilieri municipali, orășenești, comunali și județeni.

Turul al doilea s-a desfășurat la 18 iunie 2000, în 2.251 de circumscripții electorale. Primăria Generală a Capitalei a fost câștigată de Traian Băsescu, iar primăriile de sector de reprezentanții PDSR.

18 iunie 2006: A murit cântăreţul Gică Petrescu

Născut la 2 aprilie 1915, la București, Gică Petrescu a fost unul dintre cei mai îndrăgiți interpreți de muzică ușoară și de petrecere din România. Încă din copilărie a intrat în contact cu muzica, luând lecții de pian sub îndrumarea mamei sale și studii de vioară cu profesorul Glattauer, potrivit volumului „Viața și cântecele lui Gică Petrescu”, semnat de George Sbârcea.

Observându-i talentul și pasiunea pentru muzică, părinții i-au oferit și lecții de chitară, instrument care avea să devină preferatul său. În anii de școală, a făcut parte dintr-un ansamblu artistic, unde a cântat atât vocal, cât și la chitară.

Gică Petrescu , artist român. FOTO: arhivă
Gică Petrescu , artist român. FOTO: arhivă

Cariera sa a cunoscut un moment decisiv la vârsta de 15 ani, când a fost remarcat de compozitorul Ion Vasilescu, care l-a îndrumat către Radio. În anii ’30, Gică Petrescu s-a impus în lumea muzicală, susținând recitaluri la Cazinoul din Sinaia alături de orchestra lui Dinu Șerbănescu și colaborând ulterior cu reputatul muzician Iulian Ghindă.

Începând cu anii ’60, artistul a devenit o prezență constantă la televiziune și a susținut turnee importante peste hotare. Unul dintre acestea s-a desfășurat la Paris, unde a concertat alături de Stela Popescu și Mircea Crișan, iar un altul în Israel, împreună cu Florin Piersic și Doina Badea.

De-a lungul carierei, Gică Petrescu a lansat numeroase șlagăre care au rămas în memoria publicului. Printre cele mai cunoscute se numără „Căsuța noastră”, „Uite-așa aș vrea să mor” și „Du-mă acasă măi, tramvai”, piese înregistrate la Electrecord în perioada 1966-1971 și care continuă să fie apreciate și astăzi.

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18 iunie 2011: Pasajul Basarab a fost deschis pentru pietoni 

Pasajul Basarab, cu o lungime de aproximativ 2 kilometri, face legătura între Sectorul 1 și Sectorul 6 din București. Contractul pentru realizarea obiectivului a fost semnat în anul 2006, iar lucrarea a fost inaugurată în 2011, în mandatul fostului primar general Sorin Oprescu.

2022: a murit Iulia Buciuceanu, cântăreață română de operă și lied (mezzo-soprană) (n. 1931)

Născută la 25 iunie 1931, la Tighina, în Basarabia, Iulia Buciuceanu provenea dintr-o familie de muzicieni, ambii părinți având studii de canto și compoziție la Conservator. Primele noțiuni de canto le-a deprins acasă, sub îndrumarea mamei sale, urmând apoi studiile muzicale la Conservatorul din Iași, unde a fost eleva profesoarei Mansi Barberis.

După desființarea instituției, și-a continuat formarea artistică la Conservatorul din București, pe care l-a absolvit în 1953, sub îndrumarea maestrului Petre Ștefănescu-Goangă și a profesoarei Victoria Costescu Duca.

Încă din perioada studenției, în 1951, a debutat pe scenă cu rolul Cneaghina din opera „Rusalka” de Aleksandr Dargomîjski, moment care a marcat începutul unei cariere îndelungate la Opera Națională București, unde a fost prim-solistă timp de peste trei decenii, între 1952 și 1983. 

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