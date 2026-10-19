20 octombrie: Ziua în care 400.000 de români și-au cerut drepturile. Prima mare grevă din România
Greva generală din octombrie 1920 a fost prima grevă generală politică a proletariatului din România, desfășurată între 20 și 28 octombrie 1920 în Regatul României. Tot pe 20 octombrie s-au născut actorul Ion Dichiseanu și vicepreședinta SUA Kamala Haris.
1920: Grevă generală a proletariatului din România
Pe 20 octombrie 1920 începea una dintre cele mai ample mișcări sociale din istoria României: greva generală a proletariatului, la care au participat aproximativ 400.000 de salariați
Greva a fost declanșată de refuzul guvernului de a satisface cerințele muncitorilor formulate de Consiliul General al Partidului Socialist al României.
Printre cerințe erau incluse și recunoașterea sindicatelor muncitorești și eliminarea cenzurii.
La doar un an de la acest eveniment, „legea Trancu” repune sindicatele în legalitate și defineste sindicatul ca o asociatie ce grupeaza minim 10 persoane ce aparțin aceleiași profesii, unei profesii similare sau conexe și care are scopul de a studia și organiza apărarea intereselor profesionale fără a urmări distribuția de beneficii.
Privită retrospectiv, greva generală din octombrie 1920 a fost nu doar o luptă socială, ci și un moment fondator pentru mișcarea sindicală modernă din România. A arătat că, dincolo de revendicările economice, muncitorii români puteau acționa solidar la nivel național, influențând deciziile politice. Ea a rămas un simbol al curajului colectiv și al nașterii unei noi conștiințe civice în România interbelică, scrie Rador.
1933: S-a născut actorul Ion Dichiseanu
Născut la Adjud, Ion Dichiseanu a urmat cursurile Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică, Facultatea de Teatru din Capitală. A debutat pe marile ecrane în anul 1961, în lungmetrajul „Darclee”, film inclus în competiţia oficială a Festivalului de la Cannes din acel an.
În anul 1979, Ion Dichiseanu a fost distins cu premiul Asociaţiei Cineaştilor din România pentru rolul din lungmetrajul „Clipa”, iar în 2002 a fost decorat cu Ordinul Naţional Serviciul Credincios în grad de Cavaler.
Actorul a murit la 20 mai 2021.
Din filmografia sa amintim: „Tunelul”, „Trandafirul galben”, „Titanic vals”, „Revanșa”, „Pentru patrie” și „Pistruiatul”.
1964: S-a născut Kamala Harris, fost vicepreședinte SUA
Născută la Oakland, California, Kamala Harris a fost prima femeie care a ocupat funcţia de procuror districtual în San Francisco şi, de asemenea, prima care a fost procuror general în California. Mama ei este o imigrantă din India, cercetătoare specializată în cancerul de sân, iar tatăl un imigrant din Jamaica, profesor de economie.
După divorţul părinţilor ei, pe când avea şapte ani, a locuit timp de cinci ani la Montreal, în Canada, între 1976 şi 1981, unde a studiat la o şcoală francofonă. S-a întors în Statele Unite şi și-a continuat studiile la Universitatea Howard și la Hastings College of the Law din San Francisco.
În luna ianuarie a anului 2017, a depus jurământul în Senatul federal, devenind prima senatoare cu origini din Asia de Sud şi doar a doua senatoare de culoare din istoria Statelor Unite.
În 2024, după ce Joe Biden și-a anunțat retragerea din alegerile prezidențiale din SUA 2024, Harris și-a lansat propria campanie pentru președinția Statelor Unite, cu sprijinul lui Biden.
1994: A murit Burt Lancaster, actor american
Burt Lancaster (n. 2 noiembrie 1913 – d. 20 octombrie 1994) a fost unul din marii actori americani, laureat al Premiului Oscar. Numele său întreg este Burton Stephen „Burt” Lancaster.12 octombrie: ziua în care a murit Papa Honoriu I, pontiful condamnat postum pentru erezie. Decizia a fost ulterior confirmată și de Papa Leon al II-lea
Este binecunoscut publicului pentru fizicul său atletic și zâmbetul cuceritor care l-au transformat într-un adevărat Don Juan al marelui ecran.
I se spunea „Domnul mușchi și dinți”, într-un sens ironic, pentru frumusețea corporală și a zâmbetului.
Pe parcursul carierei sale însă a acceptat roluri care au contrazis imaginea sa de băiat frumos. În anii ’50 și-a abandonat imaginea sa de cuceritor și a fost privit drept cel mai bun actor al generației sale.
A fost nominalizat de patru ori la Premiile Oscar și a câștigat unul dintre trofee pentru pelicula Elmer Gantry din 1960. A mai câștigat un Golden Globe pentru acest rol dar și două trofee BAFTA pentru peliculele The Birdman of Alcatraz (1962) si Atlantic City (1980).
Casa sa de producție Hecht-Hill-Lancaster a fost cea mai de succes și inovatoare companie de gen din anii 50 de la Hollywood, producând filme precum Marty (1955), Trapeze (1956) sau Sweet Smell of Success (1957). A regizat chiar două filme, The Kentuckian (1955) și The Midnight Man (1974).
În 1999, Institutul American de Film l-a numit pe Lancaster al 19-lea cel mai bun actor al tuturor timpurilor. („Omul care aduce ploaia”, „Elmer Gantry”, „Aeroportul”, „Ghepardul”)
2011: Asasinarea dictatorului libian Muammar al-Gaddafi
Născut la 7 iunie 1942, Muammar al Gaddafi a urmat cursurile academiei militare din Libia și a fost, de asemenea, instruit în Grecia și Regatul Unit. A preluat puterea în urma unei lovituri de stat, care a avut loc la 1 septembrie 1969. În anul 1977 a instaurat Marea Jamahirie Arabă Socialistă Populară Libiană.
Ascensiunea și decăderea lui Gaddafi a făcut obiectul multor discuții. El a fost ucis de forțele rebele care l-au capturat în orașul natal Sirt, în urma unei revoluții susținute de NATO în 2011. De precizat este faptul că acesta conducea Libia încă din anul 1969.
2018: A murit Mihail Bălănescu, inginer și fizician român
Mihail Bălănescu a fost un inginer și fizician român, cunoscut pentru contribuțiile sale importante în domeniul fizicii aplicate și al cercetării tehnico-științifice. De-a lungul carierei sale, Bălănescu s-a remarcat prin rigurozitatea cercetărilor și prin implicarea activă în proiecte care au pus accent pe inovație și progres tehnologic.13 octombrie: ziua în care împăratul roman Claudius a murit otrăvit în circumstanțe misterioase. Succesor a devenit celebrul Nero
Mihail Bălănescu a fost unul dintre specialiștii care au promovat dezvoltarea cercetării românești într-o perioadă marcată de transformări economice și tehnologice majore. Prin activitatea sa, a contribuit la modernizarea proceselor din industrie și la formarea unei noi generații de ingineri și cercetători. A colaborat cu diverse institute și organizații științifice, fiind apreciat pentru seriozitatea și spiritul său analitic.
Pe lângă munca de cercetare, Bălănescu a avut un rol important și în mediul universitar, unde a încurajat tinerii să privească știința ca pe o aventură intelectuală și o sursă de progres. A fost un profesor respectat, cunoscut pentru modul clar în care explica fenomene complexe și pentru pasiunea cu care vorbea despre fizică. Mihail Bălănescu a murit la 20 octombrie 2018.
2019: Compania australiană Qantas a realizat cel mai lung zbor fără escală din lume cu un avion comercial
Zborul a străbătut distanţa New York – Sydney în peste 19 ore, având la bord 50 de pasageri şi membri ai echipajului, informează DPA şi AFP.
Această cursă insolită a străbătut distanţa de 16.200 de kilometri care separă cele două oraşe în 19 ore şi 16 minute, au anunţat duminică dimineaţă reprezentanţii companiei Qantas pe Twitter. Avionul Qantas 7879 a decolat vineri seară de pe aeroportul John F. Kennedy din New York şi a aterizat pe aeroportul Kingsford Smith din Sydney duminică dimineaţă.