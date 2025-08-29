search
Vineri, 29 August 2025
Donald Trump a lăsat-o fără protecţia Secret Service pe fosta vicepreședintă SUA, Kamala Harris

Publicat:

Preşedintele american Donald Trump a anulat protecţia Secret Service de care beneficia fosta vicepreşedintă Kamala Harris, rivala sa democrată din alegerile din 2024, relatează CNN, care a văzut o copie a unei scrisori în acest sens.

Kamala Harris, fost vicepreşedinte SUA FOTO: Adevărul
Kamala Harris, fost vicepreşedinte SUA FOTO: Adevărul

Foştii preşedinţi beneficiază de protecţia Secret Service pe viaţă. Kamala Harris, în calitate de fost vicepreşedinte, a beneficiat de şase luni de protecţie după ce a părăsit funcţia, conform legii federale.

Această perioadă s-a încheiat la 21 iulie. Cu toate acestea, protecţia ei a fost prelungită cu încă un an printr-o directivă – păstrată secretă până acum – semnată de fostul preşedinte Joe Biden cu puţin timp înainte de a părăsi funcţia, potrivit mai multor persoane familiarizate cu acest document despre care nu s-a ştiut până acum, scrie News.

Această ordonanţă a fost anulată de Trump în scrisoarea sa intitulată „Memorandum pentru secretarul securităţii interne”, datată joi.

„Prin prezenta, sunteţi autorizat să întrerupeţi orice proceduri legate de securitate, autorizate anterior printr-un Memorandum executiv, în afara celor prevăzute de lege, pentru următoarea persoană, începând cu 1 septembrie 2025: fosta vicepreşedintă Kamala D. Harris”, se arată în scrisoarea lui Trump.

Casa Albă şi Secret Service nu au răspuns imediat la solicitările CNN de a comenta.

Trump a pus capăt protecţiei lui Harris în momentul în care aceasta se pregăteşte să înceapă un turneu de promovare a cărţii sale, „107 Days” („107 zile”), o carte de memorii despre scurta sa campanie prezidenţială, care va fi lansată pe 23 septembrie. Lansarea o va expune mai mult în lumina reflectoarelor decât a fost de când a părăsit funcţia, perioadă în care a participat doar la câteva evenimente publice, notează CNN.

„Vicepreşedinta este recunoscătoare Secret Service pentru profesionalismul, dedicarea şi angajamentul neclintit faţă de siguranţă”, a declarat Kirsten Allen, consilier principal al lui Harris, pentru CNN.

Preşedinţii şi candidaţii la preşedinţie se confruntă frecvent cu ameninţări la adresa securităţii. Au existat două tentative de asasinat împotriva lui Trump în timpul campaniei sale prezidenţiale de anul trecut.

Harris, potrivit persoanelor familiarizate cu operaţiunile sale de securitate, s-a confruntat cu probleme de securitate speciale, având în vedere că a fost prima femeie şi prima femeie de culoare în această funcţie. Aceste preocupări au crescut după ce a devenit candidată, au declarat pentru CNN persoanele familiarizate cu operaţiunile sale de securitate, şi au rămas la un nivel ridicat până în ianuarie, după campanie, când sentimentele legate de alegeri erau încă proaspete.

Un purtător de cuvânt al lui Biden a refuzat să comenteze motivele care l-au determinat să semneze ordinul de prelungire a protecţiei lui Harris.

Casa ei, situată în centrul Los Angelesului, nu va mai fi protejată de agenţii federali.

Dar ceea ce va dispărea acum nu sunt doar agenţii desemnaţi să o păzească personal, 24 de ore din 24, 7 zile din 7: protecţia Serviciului Secret include analiza constantă a informaţiilor privind ameninţările şi acoperirea situaţiilor personale, a e-mailurilor, a mesajelor text şi a reţelelor sociale.

Odată cu anularea ordinului, asistenţii lui Harris sunt îngrijoraţi că vor pierde accesul pe care îl aveau la avertismentele privind ameninţările, au declarat pentru CNN persoane familiarizate cu operaţiunile sale de securitate.

Soţul lui Harris, Doug Emhoff, şi-a pierdut propria protecţie personală pe 21 iulie, în conformitate cu prevederile standard pentru soţul unui fost vicepreşedinte.

Guvernatorul democrat al Californiei, Gavin Newsom, a fost informat joi seara despre pierderea protecţiei lui Harris. O persoană familiarizată cu discuţiile a declarat pentru CNN că biroul guvernatorului nu poate comenta măsurile de securitate sau metodele care ar putea fi activate ca înlocuitor.

Dar purtătorul de cuvânt al lui Newsom, Bob Salladay, şi-a exprimat indignarea faţă de decizia lui Trump. „Siguranţa funcţionarilor publici nu ar trebui să fie niciodată supusă unor impulsuri politice capricioase şi răzbunătoare”, a declarat Salladay pentru CNN.

Harris, în calitate de rezidentă a oraşului Los Angeles, ar putea beneficia şi de protecţia departamentului de poliţie al oraşului. Primarul din Los Angeles, Karen Bass, şi Newsom au discutat joi seara despre această situaţie.

Acesta este un alt act de răzbunare care se adaugă unei lungi liste de represalii politice sub forma concedierilor, revocării autorizaţiilor de securitate şi altele. Acest lucru o pune în pericol pe fosta vicepreşedintă şi aştept cu nerăbdare să colaborez cu guvernatorul pentru a mă asigura că vicepreşedinta Harris este în siguranţă în Los Angeles”, a declarat Bass pentru CNN într-un comunicat.

SUA

