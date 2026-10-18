 19 octombrie 1869, ziua în care România a intrat într-o nouă eră: s-a inaugurat prima cale ferată din țară | adevarul.ro
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19 octombrie 1869, ziua în care România a intrat într-o nouă eră: s-a inaugurat prima cale ferată din țară

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Pe 19 octombrie 1869, a fost inaugurată oficial prima cale ferată din România, București–Giurgiu. Tot pe 19 octombrie, este comemorat scriitorul Mihail Sadoveanu, iar în istorie au rămas izolarea streptomicinei, prăbușirea bursei de pe Wall Street din 1987 și criza politică din Iugoslavia.

Gara Filaret
Gara Filaret Foto: Arhivă

1869 – Inaugurarea liniei ferate București–Giurgiu

La 19 octombrie 1869, a fost inaugurată oficial linia ferată București–Giurgiu, prima cale ferată construită pe teritoriul României. Linia lega Capitala de Giurgiu, oraș-port la Dunăre, și a contribuit la dezvoltarea transportului feroviar și a legăturilor comerciale ale țării.

Gara Filaret, inaugurată odată cu linia, a fost prima gară a Bucureștiului. Construcția căii ferate a făcut parte din procesul de modernizare a infrastructurii de transport din Principatele Unite, într-o perioadă în care dezvoltarea rețelelor feroviare devenea o prioritate în Europa.

1943 – Izolarea streptomicinei

La 19 octombrie 1943, cercetătorii de la Universitatea Rutgers din Statele Unite au izolat streptomicina, un antibiotic descoperit în cadrul cercetărilor conduse de microbiologul Selman Waksman, împreună cu Albert Schatz și Elizabeth Bugie. Substanța a fost identificată în urma studiilor asupra microorganismelor din sol.

Streptomicina a devenit primul antibiotic eficient împotriva tuberculozei, o boală infecțioasă care provoca numeroase decese la nivel mondial. Introducerea sa în tratament, în a doua jumătate a anilor 1940, a reprezentat un progres major în combaterea bolii. Descoperirea a contribuit la dezvoltarea ulterioară a tratamentelor antibiotice împotriva tuberculozei.

1961 – Moartea scriitorului Mihail Sadoveanu

La 19 octombrie 1961, a murit Mihail Sadoveanu, unul dintre cei mai importanți prozatori români ai secolului al XX-lea. Născut la 5 noiembrie 1880, la Pașcani, acesta a fost autor de romane, povestiri și nuvele inspirate în special din istoria Moldovei, din viața rurală și din tradițiile românești.

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Mihail Sadoveanu
Mihail Sadoveanu Foto: Arhivă

Printre cele mai cunoscute opere ale sale se numără romanele „Baltagul”, „Frații Jderi”, „Neamul Șoimăreștilor” și „Zodia Cancerului sau Vremea Ducăi-Vodă”. Sadoveanu a fost membru al Academiei Române și a ocupat funcții importante în viața culturală și politică a României. Opera sa a avut o influență semnificativă asupra literaturii române moderne.

1987 – „Lunea neagră”, prăbușirea bursei de pe Wall Street

La 19 octombrie 1987, bursa de la New York a înregistrat una dintre cele mai mari scăderi zilnice din istoria piețelor financiare. Indicele Dow Jones Industrial Average a pierdut 22,6% din valoare într-o singură ședință, echivalentul a 508 puncte. Evenimentul a devenit cunoscut sub denumirea de „Lunea neagră”.

Prăbușirea s-a propagat pe piețele financiare internaționale, provocând scăderi importante ale cotațiilor bursiere. Printre factorii asociați declinului s-au numărat evaluările ridicate ale acțiunilor, incertitudinile economice și utilizarea programelor informatice de tranzacționare. Criza a determinat autoritățile și instituțiile financiare să reevalueze mecanismele de protecție a piețelor împotriva scăderilor bruște.

1988 – Criza politică din Iugoslavia

La 19 octombrie 1988, Iugoslavia se confrunta cu o criză politică profundă, alimentată de tensiunile economice, conflictele dintre conducerile republicilor și provinciilor autonome și disputele privind organizarea federației. În Serbia, Slobodan Milošević își consolidase influența politică, promovând modificări constituționale care vizau creșterea controlului Belgradului asupra provinciilor autonome Kosovo și Voivodina.

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Criza a contribuit la slăbirea instituțiilor federale și la intensificarea naționalismelor republicane. În anii următori, conflictele dintre liderii republicilor și eșecul negocierilor privind viitorul federației au accelerat destrămarea Iugoslaviei. În 1991, Slovenia și Croația și-au declarat independența, urmate în 1992 de Macedonia și de Bosnia și Herțegovina, procesul fiind însoțit de conflicte armate în mai multe regiuni.

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