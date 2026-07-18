 19 iulie: 61 de ani de când Nicolae Ceaușescu devenea liderul Partidului Comunist Român | adevarul.ro
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19 iulie: 61 de ani de când Nicolae Ceaușescu devenea liderul Partidului Comunist Român

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Data de 19 iulie a rămas în istorie prin evenimente care au influențat evoluția societății, politicii și culturii. În această zi a avut loc prima convenție pentru drepturile femeilor din Statele Unite, a fost inaugurată prima linie a metroului din Paris, iar Nicolae Ceaușescu a preluat conducerea Partidului Comunist Român. Tot pe 19 iulie s-au născut pictorul Edgar Degas și tenismenul Ilie Năstase și au murit poetul Francesco Petrarca și medicul Nicolae Paulescu.

Metroul din Paris împlinește 126 de ani și rămâne un reper al transportului urban. FOTO: AFP
Metroul din Paris împlinește 126 de ani și rămâne un reper al transportului urban. FOTO: AFP

1374: Moare Francesco Petrarca, părintele umanismului renascentist

La 19 iulie 1374 a murit poetul italian Francesco Petrarca, una dintre cele mai importante figuri ale Renașterii timpurii.

Sonetele sale dedicate Laurei au influențat profund literatura europeană, iar ideile promovate de Petrarca au stat la baza dezvoltării umanismului renascentist.

1553: Maria I urcă pe tronul Angliei după una dintre cele mai scurte domnii din istorie

La 19 iulie 1553, Maria Tudor a fost proclamată regină a Angliei, după ce Lady Jane Grey a fost înlăturată de pe tron la doar nouă zile de la proclamarea sa.

Lady Jane Grey fusese desemnată succesoare de regele Eduard al VI-lea pentru a împiedica revenirea unui monarh catolic la conducerea țării. Totuși, Maria, fiica regelui Henric al VIII-lea și a Caterinei de Aragon, a reușit să mobilizeze armata și să obțină sprijinul unei părți importante a nobilimii.

Domnia sa avea să fie marcată de încercarea de a readuce Anglia sub autoritatea Bisericii Catolice și de persecuțiile împotriva protestanților, motiv pentru care istoria i-a atribuit supranumele de „Bloody Mary”.

1834: Se naște Edgar Degas, unul dintre marii maeștri ai impresionismului

La 19 iulie 1834 s-a născut Edgar Degas, pictor și sculptor francez considerat unul dintre cei mai importanți artiști ai secolului al XIX-lea.

Deși este asociat impresionismului, Degas prefera să fie considerat realist. A devenit celebru prin reprezentările balerinelor, scenelor de teatru și curselor de cai, lucrările sale fiind apreciate pentru studiul mișcării și compozițiile inovatoare.

1848: Seneca Falls, începutul organizat al luptei pentru drepturile femeilor

La 19 iulie 1848, în localitatea Seneca Falls din statul New York, începea prima convenție dedicată drepturilor femeilor din Statele Unite. Evenimentul a fost organizat de activistele Elizabeth Cady Stanton și Lucretia Mott și este considerat momentul de naștere al mișcării feministe americane.

Aproximativ 300 de persoane au participat la reuniune, unde au fost discutate inegalitățile cu care se confruntau femeile în societatea americană. Printre revendicări se aflau dreptul la educație, la proprietate, la exercitarea unor profesii și, mai ales, dreptul de vot.

Monument la Seneca Falls, locul unde a început lupta pentru drepturile femeilor. FOTO: NPS
Monument la Seneca Falls, locul unde a început lupta pentru drepturile femeilor. FOTO: NPS

În urma convenției a fost adoptată „Declarația de Sentimente”, un document inspirat din Declarația de Independență a Statelor Unite, prin care organizatorii susțineau că femeile și bărbații sunt egali în drepturi. Deși multe dintre cereri au fost privite cu scepticism la acea vreme, întâlnirea de la Seneca Falls a pus bazele unei mișcări care avea să ducă, în 1920, la recunoașterea dreptului de vot pentru femei în SUA.

1900: Prima linie de metrou din Paris intră în circulație

La 19 iulie 1900 a fost inaugurată prima linie a metroului din Paris, construită cu ocazia Expoziției Universale organizate în capitala Franței.

Linia lega Porte Maillot de Porte de Vincennes și a fost realizată într-un timp record pentru a răspunde numărului mare de vizitatori ai expoziției. Proiectul a reprezentat un moment important în dezvoltarea transportului urban modern.

8 iulie: Ziua când a început isteria OZN. „Experimentul Roswell” a dat naștere la numeroase cărți, filme și teze conspiraționiste

În deceniile următoare, rețeaua s-a extins constant și a devenit unul dintre simbolurile Parisului. Astăzi, metroul parizian numără peste 300 de stații și transportă zilnic milioane de pasageri.

1931: Moare Nicolae Paulescu, pionier al cercetării asupra insulinei

La 19 iulie 1931 a murit medicul și fiziologul român Nicolae Paulescu, cercetător care a demonstrat efectele unui extract pancreatic asupra glicemiei.

Descoperirile sale din 1921 au reprezentat o etapă esențială în dezvoltarea tratamentului diabetului cu insulină. Deși Premiul Nobel din 1923 a fost acordat altor cercetători, contribuția lui Paulescu este recunoscută în istoria medicinei, chiar dacă personalitatea sa rămâne controversată din cauza unor poziții antisemite exprimate în afara activității științifice.

1965: Nicolae Ceaușescu devine liderul Partidului Comunist Român

La 19 iulie 1965, în cadrul Congresului al IX-lea al Partidului Comunist Român, Nicolae Ceaușescu a fost ales secretar general al partidului, după moartea lui Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Liderii PCR, cu n. Ceaușescu în mijlocul lor. FOTO: Fototeca Online a Comunismului Românesc
Liderii PCR, cu n. Ceaușescu în mijlocul lor. FOTO: Fototeca Online a Comunismului Românesc

În primii ani ai conducerii sale, Ceaușescu și-a construit imaginea unui lider care încerca să se distanțeze de influența Uniunii Sovietice, poziție care i-a adus apreciere în Occident. În timp însă, regimul său s-a transformat într-o dictatură caracterizată prin cultul personalității, cenzură, represiune politică și măsuri economice care au afectat profund populația.

Mandatul său s-a încheiat în decembrie 1989, odată cu Revoluția Română și prăbușirea regimului comunist.

1996: Atlanta găzduiește Jocurile Olimpice la 100 de ani de la prima ediție modernă

La 19 iulie 1996 au fost deschise Jocurile Olimpice de vară de la Atlanta, desfășurate la un secol după prima ediție modernă organizată la Atena, în 1896.

România a participat cu 168 de sportivi, înscriși în 18 discipline olimpice. La finalul competiției, delegația română a cucerit 20 de medalii – patru de aur, șapte de argint și nouă de bronz –, clasându-se pe locul 13 în clasamentul pe națiuni.

Printre sportivii care au urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului s-au numărat Simona Amânar și echipajele de canotaj, discipline în care România și-a consolidat statutul de forță mondială.

10 iulie: Ziua în care naționala de fotbal a României a ratat la mustață calificarea în semifinalele Cupei Mondiale, performanță greu de egalat

2022: Valul de căldură din 2022 lovește Europa

La 19 iulie 2022, Europa traversa unul dintre cele mai severe episoade de caniculă din ultimele decenii. Temperaturile extreme au provocat incendii de vegetație în mai multe țări, au afectat infrastructura și au pus presiune pe sistemele medicale.

La acel moment, estimările indicau că cel puțin 12.000 de persoane muriseră din cauza efectelor directe și indirecte ale valului de căldură.

Temperaturile extreme din 2022 au provocat incendii și mii de victime. FOTO: EPA-EFE
Temperaturile extreme din 2022 au provocat incendii și mii de victime. FOTO: EPA-EFE

Ulterior, analizele autorităților și ale comunității științifice au arătat că bilanțul real a fost mult mai ridicat, vara anului 2022 devenind un reper în studiile privind impactul schimbărilor climatice asupra sănătății populației.

1946: Se naște Ilie Năstase, primul lider mondial din tenisul masculin

La 19 iulie 1946 s-a născut Ilie Năstase, unul dintre cei mai mari sportivi din istoria României.

În anii '70 a devenit primul lider mondial din istoria clasamentului ATP și a câștigat două titluri de Grand Slam la simplu, la Roland Garros și US Open. De-a lungul carierei a cucerit peste o sută de trofee la simplu și dublu și este considerat unul dintre cei mai spectaculoși jucători din istoria tenisului.

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