10 iulie: Ziua în care naționala de fotbal a României a ratat la mustață calificarea în semifinalele Cupei Mondiale, performanță greu de egalat

Pe 10 iulie 1994, naționala de fotbal a României a pierdut calificarea în seminifanelel Cupei Mondiale. Tot pe 10 iulie a fost înființat Muzeul Național Cotroceni și a murit academicianul Augustin Buzura.

1856: S-a născut fizicianul Nikola Tesla

Numele fizicianului, inginerului și inventatorului american de origine sârbă Nikola Tesla, unul dintre cei mai apreciaţi oameni de ştiinţă din istorie, este legat de descoperirea curentului alternativ şi a motorului electric alternativ. Unul dintre promotorii cei mai importanţi ai electricităţii comerciale, Nikola Tesla a patentat, de-a lungul vieţii, sute de invenţii. Savantul a fost descris de presa vremii drept un om excentric şi megaloman, care făcea tot felul de experimente ciudate.

S-a luptat cu diverse afecţiuni mintale. Una dintre ele a fost o formă de tulburarea obsesiv-compulsivă, savantul dezvoltând o serie de obsesii, printre care fobia de mizerie ori teama de contaminare cu microbi. A murit în 1943.

10 iulie 1871; S-a născut scriitorul și criticul francez Marcel Proust

Romancier, eseist şi critic francez, Marcel Proust (1871 - 1922) a devenit celebru datorită romanului „În căutarea timpului pierdut“, operă monumentală de ficţiune a secolului XX, publicată în şapte volume, redactate vreme de mai bine de 14 ani.

1951: S-a născut autorul și interpretul de muzică folk Vasile Șeicaru

Vasile Șeicaru s-a lansat în urmă cu aproape cinci decenii, la „Cenaclul Flacăra", fiind recrutat de însuşi Adrian Păunescu in timpul unei transmisiuni TV din Galaţi (locul de naștere al interpretului). Alături de Ştefan Hruşcă, Victor Socaciu şi Ducu Bertzi, Vasile Şeicaru a făcut istorie în muzica folk autohtonă.

De-a lungul carierei, a participat la cele mai importante manifestări folk naţionale (Festivalul Primăvara Baladelor, Festivalul Naţional de Muzică Folk Om Bun), dar şi internaţionale (Festivalul Rock Pop Folk de la Moscova, unde a primit premiul presei pentru piesa „Lumina”), pe lângă concertele susţinute în ţări ca Germania, China, Coreea, Rusia, Statele Unite, Canada, Suedia, Irlanda, Austria, Franţa, Belgia, Grecia, Italia

1991: A fost înființat Muzeul Național Cotroceni

Ansamblul Cotroceni a fost ridicat între 1679–1681, la vest de orașul București de către Domnitorul Șerban Cantacuzino (1678–1688) și a fost cea mai importantă ctitorie a sa. Cotroceni este singura reşedinţă din întreg teritoriul românesc care a cunoscut folosinţa cea mai îndelungată, de la sfârşitul secolului al XVII-lea şi până în prezent.

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Datorită acestui fapt, prin Hotărârea Guvernului României nr. 478 din 10 iulie 1991, a fost înfiinţat Muzeul Naţional Cotroceni, ca instituţie de reprezentare naţională, în subordinea Ministerului Culturii. La 27 decembrie 1991, latura veche a Palatului a fost deschisă marelui public, iar, ulterior, prin H.G. 1279 din 20 decembrie 2001, Muzeul a fost transferat în subordinea Administraţiei Prezidenţiale.

1994: România pierde în fața Suediei, calificarea în semifinale Campionatului Mondial de Fotbal din SUA

Romania - Suedia (2-2, 4-5 după penalty-uri), Mondialul de fotbalul din 1994. Prelungirile, penalty-urile din meciul cu Suedia, disperarea şi criza de nervi ale lui Prunea, lacrimile lui Răducioiu, plânsul în hohote al lui Prodan, frustrarea lui Hagi sau privirea pierdută a lui Dan Petrescu după ratarea penalty-ului întregesc tabloul a ceea ce atunci a fost o dramă a fotbalului românesc, acum o performanţă care mult timp nu va mai fi egalată.

Pentru mulţi din generaţia celor care s-au strâns în Piaţa Universităţii pentru a celebra victoriile contra Columbiei, SUA, dar mai ales cu Argentina, performanţele echipei naţionale de la Mondialul din 1994 au fost printre puţinele bucurii ale acelor vremuri.

"Pentru noi a fost o presiune deosebită. A fost un meci de infarct chiar dacă ritmul a fost unul scăzut. Aici a contribuit şi căldura mare. Ambele echipe s-au jucat cu inimile suporterilor. Le mulţumesc băieţilor mei pentru dăruirea lor", a spus Iordănescu, antrenorul de atunci al naţionalei, la finalul meciului.

2015: A murit actorul Omar Sharif

Șarmantul actor de origine egipteană Omar Sharif, cunoscut mai ales datorită rolurilor din filmele clasice „Lawrence al Arabiei“ şi „Doctor Zhivago“, considerat şi unul dintre cei mai buni jucători de bridge din lume, a murit la vârsta de 83 de ani, în urma unui infarct.

Debutul în actorie şi l-a făcut în filmul egiptean „Devil of the Sahara“, din 1954, şi a devenit aproape imediat un star în ţara sa. Totuşi, adevărata faimă avea să o cunoască în momentul în care regizorul David Lean l-a distribuit în clasicul „Lawrence al Arabiei/ Lawrence of Arabia“ (1962), interpretarea pentru care a fost recompensat cu două Globuri de Aur şi o nominalizare la Oscar. Regretatul Peter O'Toole, care l-a jucat pe T.E. Lawrence în filmul ce are în palmares mai multe statuete Oscar, considera numele lui Sharif ridicol şi a insistat să-i spună „Fred“.

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Printre rolurile notabile interpretate de Omar Sharif, care a jucat în peste 100 de filme, se numără cel din „Al 13-lea Războinic“, unde a jucat alături de Antonio Banderas, dar şi cel din „Noaptea Generalilor“, unde l-a interpretat pe Maiorul Grau. În 2004, actorul egiptean a fost recompensat cu un premiu César pentru cel mai bun actor, pentru „Domnul Ibrahim şi florile Coranului“.

2017: A murit scriitorul Augustin Buzura

Născut pe 22 septembrie 1938, la Berinţa, în judeţul Maramureş, Augustin Buzura a fost un nume fundamental al prozei româneşti.

A fost psihiatru, prozator, scenarist și eseist. De-a lungul vremii, a fost preocupat nu doar de propria carieră, ci şi de modalităţile prin care se poate crea un cadru în care să aibă dreptul la exprimare cât mai multe dintre vocile artistice ale ţării, indiferent de orientarea, ideologia sau opţiunile estetice ale acestora.