8 iulie: Ziua când a început isteria OZN. „Experimentul Roswell” a dat naștere la numeroase cărți, filme și teze conspiraționiste

La 8 iulie 1947 a avut loc incidentul OZN de la Roswell. Tot pe 8 iulie s-au născut John Pemberton, inventatorul Coca Cola și actrița Anjelica Huston.

1831: S-a născut John Pemberton, inventatorul Coca-Cola

John Pemberton fost un farmacist american și ofițer. În aprilie 1865, Pemberton a fost rănit în Bătălia de la Columbus, Georgia, și la fel ca mulți alți veterani răniți a devenit dependent de morfină. Căutând un leac pentru dependența sa a început să facă experimente cu coca și vinuri obținute din coca, creând în cele din urmă propria sa versiune de Vin Mariani, care conținea nucă de kola și damiana și pe care l-a numit Pemberton's French Wine Coca.

O dată cu creștea îngrijorării publice privind dependența de droguri, depresia și alcoolismul în rândul veteranilor și a neurasteniei în rândul femeilor sudiste irascibile, produsul lui medical a fost promovat ca fiind foarte benefic pentru "doamne și toți cei a căror loc de muncă sedentar cauzează neurastenie, probleme ale stomacului, intestinelor și rinichilor, precum și cei care au nevoie de un fortifiant și de un agent stimulant pur."

8 iulie 1868: A apărut, la Iaşi, Abecedarul lui Ion Creangă

La 8 iulie 1868 a apărut, la Iaşi, manualul lui Ion Creangă „Metoda nouă de scriere şi citire pentru anul clasei I-a primare». Ea este cunoscută și ca Abecedarul lui Creangă.

A fost o lucrare didactică redactată de Ion Creangă, în colaborare cu colegii săi institutori C. Grigorescu, Gh. Ienăchescu, N. Climescu, V. Răceanu și A. Simionescu. Lucrarea a avut 23 de ediții succesive până în 1893.

În epocă și ulterior după aceea până în perioada interbelică, sistemul a permis existența unor manuale paralele, drept care abecedarul respectiv a circulat concomitent cu alte manuale de acest tip.

Încă din primii ani de institutorat, Creangă a început să adune material pentru redactarea unui manual destinat învățării scrierii și citirii. A făcut-o, probabil, la îndemnul lui Maiorescu și mai ales datorită nevoii grabnice de cărți școlare din acea perioadă.

În relatarea lui George Călinescu, Ion Creangă se uni cu alți cinci institutori „spre a compune un abecedar ca lumea. Până atunci copiii învățaseră cum da Dumnezeu și după cum era și dascălul, cărți fiind puține și proaste”.

Manualul a avut un deosebit succes, fiind difuzat în întregul Regat și a servit inclusiv ca suport de curs pentru instruirea adulților, în armată.

1869: La Timișoara s-a inaugurat prima linie de tramvai tras de cai din țară

În 1869 a luat ființă „Societatea de tramvaie cu cai din Timişoara”, iar în data de 8 iulie în Timişoara a fost inaugurată prima linie pentru tramvai. Vagoanele erau de fabricaţie austriacă, iluminatul se făcea cu lămpi pe gaz, iar parcul număra 15 perechi de cai, cinci vagoane dintre care trei erau rezerve.

În 3 noiembrie 1869 traseul a fost extins pe ruta: Fabric – Cetate – Iosefin – Gară. În 1898, anul de vârf al tramvaiului tras de cai, se înregistrau peste 850.000 de călătorii pe acest mijloc de transport.

În 1899 s-a trecut la tramvaiul arhaic la cel electric schimbându-se astfel denumirea instituţiei în Tramvaiele Comunale Electrice Timişoara (TCT). Vagoanele electrice aveau un grad mare de confort; de asemenea durata unui traseu s-a redus de la 1 oră şi 30 de minute la 32 de minute. Depoul număra pe vremea aceea un număr de 43 de vagoane motor, 3 vagoane remorcă, 2 pluguri de zăpadă şi câteva vagoane platformă.

Primele tramvaie de fabricaţie românească au început să fie puse în circulaţie în 1921. Peste zece ani, vagonul motor şi vagonul remorcă „Gemene” au fost transformate în tramvai cu dublă comandă care aveau în dotare motoare şi instalaţie de frânare de fabricaţie germană.

27 de ani mai târziu s-a construit linia simplă de tramvai, cu ramificaţie din cea existentă: Mehala – Bulevardul Cetăţii – Calea Bogdăneştilor până în strada Războieni.

1947: A avut loc Incidentul OZN de la Roswell.

Cu privire la incidentul OZN de la Roswell se presupune că s-au recuperat resturi extraterestre, inclusiv cadavre străine, de la un obiect neidentificat care s-a prăbușit în apropiere de Roswell, sediul comitatului Chaves, statul New Mexico, SUA, în 8 iulie 1947.

De mai bine de cinci decenii, incidentul a făcut obiectul unor controverse intense, iar de el au fost legate teorii ale conspirației cu privire la natura reală a obiectului care s-a prăbușit.

Potrivit explicațiilor date atunci de Armata SUA, ceea ce s-a întâmplat a fost doar recuperarea resturilor unui balon experimental de supraveghere la mare altitudine care aparținea unui program secret numit Mogul.

Totuși, mulți susținători ai teoriei conspirației legate de OZN-urilor spun că, de fapt, o navă extraterestră s-a prăbușit și câteva cadavre au fost recuperate și că apoi militarii au început o operațiune de mușamalizare.

1951: S-a născut Anjelica Huston, actriță americană

Este câștigătoare a premiului Oscar pentru cel mai bun rol secundar în filmul Onoarea familiei Prizzi. Este fiica regizorului John Huston și nepoata legendarului actor britanic Walter Huston.

Cunoscută pentru că interpretează adesea personaje excentrice și distincte, a primit numeroase distincții, printre care un premiu Oscar și un Glob de Aur, precum și nominalizări la trei premii ale Academiei Britanice de Film și șase premii Primetime Emmy. În 2010, a primit o stea pe Hollywood Walk of Fame.

Huston s-a mutat de la Londra la New York, unde a lucrat ca model de-a lungul anilor 1970. La începutul anilor 1980 a decis să se ocupe în mod activ de actorie și, ulterior, a avut o mare descoperire cu interpretarea sa în rolul unei cârtițe mafiote din Prizzi's Honor (1985), regizat tot de tatăl său, pentru care a devenit a treia generație din familia sa care a primit un premiu Oscar.

Este cunoscută pentru celebrul său rol. Mirticia, din Familia Addams.

1958: S-a născut actorul Kevin Bacon

Este regizor, actor și producător american. Cunoscut pentru rolurile sale principale și de personaj principal, Bacon a primit numeroase distincții, printre care Golden Globe Award și Screen Actors Guild Award, precum și o nominalizare la Primetime Emmy Award. The Guardian l-a numit unul dintre cei mai buni actori care nu au primit niciodată o nominalizare la Oscar. În 2003, a primit o stea pe Hollywood Walk of Fame.

Bacon și-a făcut debutul în lungmetraj în National Lampoon's Animal House (1978), înainte de a debuta în filmul muzical-dramatic Footloose (1984). De atunci a jucat în filme aclamate de critici precum Diner (1982), JFK (1991), A Few Good Men (1992), Apollo 13 (1995), Mystic River (2003) și Frost/Nixon (2008). Bacon a mai regizat filmele Losing Chase (1996) și Loverboy (2005).

1967: A decedat Vivien Leigh, actriță de film și teatru britanică

Este laureată a două premii Oscar, unul pentru interpretarea personajului Scarlett O'Hara din Pe aripile vântului (1939), iar cel de-al doilea pentru rolul Blanche DuBois din producția Un tramvai numit dorință (1951), pe care l-a interpretat și în teatru în West End din Londra.

Vivien Leigh a fost o actriță prolifică, ea colaborând adesea pe plan artistic cu soțul său, Laurence Olivier, care a regizat multe dintre filmele ce au făcut-o celebră. De-a lungul celor 30 de ani de carieră, actrița a interpretat roluri variate, începând de la eroinele comediilor lui Noël Coward și ale lui George Bernard Shaw, până la personaje din opere clasice ale lui William Shakespeare, precum Ofelia, Cleopatra, Julieta sau Lady Macbeth.

1994: A murit Kim Ir Sen, lider comunst nord-coreean

Kim Ir-sen (n. 15 aprilie 1912 – d. 8 iulie 1994) a fost un comunist nord-coreean, politician care a condus Coreea de Nord de la fondarea sa în 1948 până la moartea sa în 1994.

A deținut postul de prim-ministru (1948–1972) și președinte din 1972 până la moartea sa. A fost, de asemenea, Secretarul General al Partidului Muncitorilor din Coreea.

2022: Fostul prim-ministru al Japoniei este ucis

Fostul premier japonez Shinzo Abe, unul dintre cei mai puternici lideri postbelici ai țării, a fost ucis într-un atac cu armă în timp ce participa la un eveniment de campanie de la Nara, lângă Osaka, potrivit postului public NHK. Avea 67 de ani.

Shinzo Abe a murit în spital după ce a fost împușcat la un eveniment electoral pentru alegerile programate să aibă loc pe 10 iulie. Abe a fost împușcat de două ori în timp ce ținea un discurs pe o stradă din orașul Nara, vineri dimineață. Trupele de securitate de la fața locului au prins un bărbat de 41 de ani, înarmat cu armă artizanală.