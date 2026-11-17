La 18 noiembrie 1978, a avut loc sinuciderea în masă de la Jonestown, în urma căreia peste 900 de oameni și-au pierdut viața. Tot pe 18 noiembrie, în 1906, s-a născut pictorul Corneliu Baba.

Casele din Jonestown Foto: Wikipedia

1626: Bazilica Sfântul Petru din Roma este sfințită de Papa Urban al VIII-lea

Bazilica Sfântul Petru, situată în Cetatea Vaticanului, în Piața Sfântul Petru din Roma, este considerată cea mai mare biserică din lume și unul dintre cele mai importante centre ale creștinătății catolice.

Foto: Shutterstock

Potrivit tradiției creștine, bazilica a fost construită pe locul unde a fost înmormântat apostolul Petru, primul conducător al Bisericii creștine, executat la Roma în timpul împăratului Nero, în jurul anului 64 d.Hr.

Prima bazilică a fost ridicată la ordinul împăratului Constantin cel Mare, între anii 318 și 329. După mai multe secole de degradare, în 1506, papa Iulius al II-lea a decis demolarea vechiului edificiu și construirea unei noi bazilici.

Lucrările au durat aproximativ 120 de ani, fiind implicați artiști și arhitecți renumiți, precum Michelangelo și Gian Lorenzo Bernini. Noua bazilică a fost finalizată și sfințită în 1626.

Bazilica are o importanță religioasă majoră, găzduind ceremonii papale, celebrări de Crăciun și Paște, funeralii pontificale și evenimente solemne ale Bisericii Catolice.

1906: S-a născut pictorul Corneliu Baba

Corneliu Baba s-a născut la Craiova, la 18 noiembrie 1906, fiind al treilea fiu al lui Gheorghe Baba, pictor de biserici, şi al Matildei, născută Ciortus, ambii părinţi refugiaţi din Banat, provincie aflată la acea dată sub dominaţia Imperiului Austro-Ungar.

Corneliu Baba Foto: Arhivă

Nicolae Baba a debutat la Salonul de Artă din București cu pictura „Jucătorul de șah”, dar a fost arestat și închis scurt la închisoarea Galata din Iași și ulterior mutat de la Iași la București.

Deși a avut conflicte cu autoritățile comuniste, Baba s-a impus ca ilustrator și pictor. În anii 1940-1950, a trecut temporar prin realismul socialist, dar s-a concentrat pe redescoperirea vieții țăranului român, creând tablouri precum „Întoarcerea de la sapă” (1943), „Țărani” (1953) și „Odihnă pe câmp” (1954).

A participat la expoziții internaționale în Rusia, Varșovia, Veneția, Moscova, Leningrad și Praga, și a realizat ilustrații pentru romanul Mitrea Cocor de Mihail Sadoveanu.

În 1988 s-a rănit grav în atelier, iar ultimii ani au fost mai puțin productivi, dar opera sa a rămas de calibru ridicat.

Înainte de moartea sa, pe 28 decembrie 1997, și-a publicat memoriile Notele unui artist din Europa de Est și a primit postum premiul de excelență al Fundației Culturale Române.

1928: Mickey Mouse și-a făcut pentru prima oară apariția în filmul intitulat „Steamboat Willie”

„Steamboat Willie” este un scurtmetraj de animație american lansat pe 18 noiembrie 1928, regizat de Walt Disney și Ub Iwerks. Filmul marchează debutul oficial al personajelor Mickey și Minnie Mouse și este unul dintre primele desene animate cu sunet sincronizat.

Povestea îl urmărește pe Mickey în timp ce pilotează un vapor cu zbaturi, intră în conflict cu căpitanul Pete și o aduce la bord pe Minnie. Cei doi transformă animalele și obiectele de pe vas în instrumente muzicale, spre nemulțumirea căpitanului.

Filmul a avut un succes imediat și a contribuit la consacrarea internațională a lui Mickey Mouse și Walt Disney. Deși nu a fost primul desen animat cu sunet sincronizat, a fost unul dintre primele care au folosit această tehnologie cu succes comercial.

În 1998, pelicula a fost inclusă în Registrul Național de Film al Bibliotecii Congresului SUA, pentru importanța sa culturală și istorică.

La 1 ianuarie 2024, a intrat în domeniul public în Statele Unite, după expirarea drepturilor de autor.

1978: Are loc sinuciderea în masă din Jonestown

La 18 noiembrie 1978, a avut loc una dintre cele mai mari tragedii din istoria modernă, când peste 900 de cetățeni americani au murit după ce au ingerat otravă, la îndemnul direct al liderului lor spiritual, Jim Jones.

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Jim Jones Foto: Wikipedia

Templul Popoarelor a fost o sectă fondată în anii ’50 în Indianapolis Jim Jones, care promova inițial idei egalitariste și mesaje împotriva rasismului, atrăgând în special membri ai comunității afro-americane.

În 1965, Jones a mutat gruparea în California, iar ulterior în San Francisco.

După apariția unor acuzații de fraudă financiară, abuz psihologic și violență, Jones și-a mutat adepții în Guyana, în 1977, unde a înființat comunitatea izolată Jonestown.

În noiembrie 1978, congresmanul american Leo Ryan a venit în Guyana pentru a investiga situația, însoțit de jurnaliști și observatori. Mai mulți membri ai sectei au cerut să plece împreună cu delegația, ceea ce a provocat furia lui Jones.

Pe 18 noiembrie, oamenii acestuia au deschis focul asupra delegației la aerodrom, ucigându-l pe Ryan și alte patru persoane.

În aceeași zi, Jones și-a convocat adepții și i-a îndemnat să participe la ceea ce numea o „sinucidere revoluționară”. Peste 900 de persoane au murit după ce au fost obligate sau determinate să consume o băutură cu cianură.

Printre victime s-au numărat 276 de copii. Jim Jones a fost găsit mort în urma unei răni provocate de un glonț în cap.

2020: S-a stins din viață actrița Draga Olteanu-Matei

Născută la 24 octombrie 1933, la București, Draga Olteanu-Matei a făcut parte din generația de aur a teatrului românesc.

Draga Olteanu-Matei Foto: TVR

A absolvit în 1956 Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografie „I. L. Caragiale”, după care a profesat ca actriță tot restul vieții. A jucat în 35 de filme, în opt piese de teatru și a scris două scenarii pentru filmele „Patima“ şi „Dumbrava minunată“.

Pentru cariera sa impersionantă a fost decorată cu Steaua României în grad de cavaler și a devenit societară de onoare a Teatrului Naţional Bucureşti. De asemenea, Draga Olteanu este cetățean de onoare al Capitalei şi al municipiului Piatra Neamţ.

Din nefericire, în noaptea lui 18 noiembrie 2020, marea actriță a cinematografiei românești s-a stins din viață la Spitalul ”Sf. Spiridon”, din Iaşi. Aceasta a fost internată pentru o hemoragie digestivă.

„Nu trebuie să plângem, cine ajunge la capăt, scapă, deşi ne dorim să mai fie ceva, e prea frumosă viaţa pe pământ, dacă ştii să ţi-o faci, ca să mai fie ceva de trăit după….

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Am scris în unul din caietele mele…m-am rugat lui Dumnezeu dacă e să ne reîncarnăm, pentru nimic în lume să n-o facă, sunt în stare să fac orice să nu mă mai nasc din cauză că iubesc viaţa foarte mult. Mă bucur de fiecare lucru, că suntem aici, că stăm de vorbă, că aţi trecut să mă vedeţi…”, spunea Draga Olteanu Matei într-un interviu la TVR.

2021: S-a stins din viață interpretul Benone Sinulescu

Născut pe 24 mai 1937, Benone SInulescu a fost un interpret român de muzică populară din comuna Siriu, județul Buzău.

Benone Sinulescu Foto: Click!

De-a lungul carierei, a colaborat cu diverşi interpreţi de muzică populară, printre care Irina Loghin, iar după 1989, a abordat şi stilul etno-dance şi cântat cu grupul Ro-Mania. A debutat discografic în 1967, cu albumul omonim şi cel mai recent, în 2011, a lansat un disc de colinde.

Artisul a murit pe 18 noiembrie 2021, la 84 de ani. Deşi informaţii iniţale au indicat că ar fi murit la spital din cauza unei pneumonii, soţia lui a explicat că el a refuzat internarea.

Sinulescu a avut în ultimele luni probleme de sănătate, fiind internat în mai multe rânduri.

„Am rămas singură, era bine, ne bucuram, dar a făcut o pneumonie de aspiraţie şi s-a dus, n-a vrut să fie dus la spital, de frică, din cauza Covid-19. A murit astăzi, la orele 14.30, îl ducem la o casă mortuară, la o firmă, apoi de aici o să-l ducem la Filarmonica, îl vom înmormânta la Eternitatea.”, a declarat, pentru Impact.ro, soţia lui Benone Sinulescu.