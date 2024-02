Ziua în care a avut loc premiera comediei „Nea Mărin Miliardar”. Filmările s-au făcut în 32 de zile, iar regizorul a fost adus cu targa VIDEO

În urmă cu 45 de ani a avut loc premiera filmului „Nea Mărin Miliardar” în regia lui Sergiu Nicolaescu. În rolul principal a fost Amza Pellea, iar comedia care s-a filmat în 32 de zile.

„Nea Mărin miliardar”, comedia regizată de Sergiu Nicolaescu, se află pe locul 1 în topul celor mai vizionate filme romanești din toate timpurile, conform Uniunii Autorilor şi Realizatorilor de Film din România.

„Nea Mărin miliardar“ este un film de comedie românesc din 1979, regizat de Sergiu Nicolaescu după un scenariu scris de Vintilă Corbul, Eugen Burada şi Amza Pellea.

Rolurile principale sunt interpretate de Amza Pellea (în dublu rol), Draga Olteanu Matei, Jean Constantin, Ştefan Mihăilescu-Brăila, Sebastian Papaiani, Puiu Călinescu, Stela Popescu şi Colea Răutu.

În acest film, Amza Pellea îl interpretează pe ţăranul oltean Nea Mărin Juvete din Băileşti, personaj hazliu care era cunoscut anterior dintr-o serie de schiţe din emisiunile de televiziune. Nea Mărin ajunge să fie confundat cu un miliardar american, Marlon Juvett, datorită asemănării sale izbitoare cu acesta.

Miliardarul sosise în România cu o servietă cu un milion de dolari pentru a-şi răscumpăra fata ce fusese răpită de nişte gangsteri. Servieta plină cu dolari seamănă cu servieta lui Nea Mărin în care se afla brânză şi praz.

Ca urmare a confuziei între cele două personaje, dar şi între cele două serviete, au loc tot felul de situaţii hilare. Lucrurile se complică odată cu venirea pe litoral a nevestei lui Nea Mărin, Veta (Draga Olteanu Matei), care-i confundă şi ea pe cei doi. Filmul se termină cu happy-end: bandiţii sunt arestaţi de locotenentul Columbo, iar miliardarul se duce în vizită la Băileşti.

Filmările au început în iulie 1978, la Bucureşti, au continuat pe litoralul Mării Negre, în special la Olimp, apoi la Snagov şi la Otopeni. Comedia „Nea Marin Miliardar“ s-a filmat in 32 de zile.

Cu targa la filmări

Regizorul Sergiu Nicolaescu a fost adus cu targa la filmări, fiindcă avea o criză de sciatică. „Când am început filmările, aveam o criză de sciatică de nu puteam nici să mă mişc. Mă duceau cu targa la filmări. Aşa am înregistrat. Am început să lucrăm la sfârşitul verii, am reuşit să-i adun pe toţi actorii pe care i-am vrut. Nici regizorul, nici actorii nu ştiau dacă o să aibă succes sau nu. Amza îmi zicea la filmări: «Ce ne facem, că, uite, nu râde nimeni». «Nu râdem că n-avem timp!», îi ziceam eu. Nu ne-am liniştit decât după ce am avut succesul pe care l-am avut“, povestea regizorul Sergiu Nicolaescu.

De la filme istorice la comedii

Regizorul mărturisea că s-a bucurat că a făcut această comedie, deși nu era genul său. „De ce Nea Mărin? Pentru că e un ţăran român descurcăreţ şi oltean. A fost un film care a prins foarte mult la spectatorii români. Deţine recordul de spectatori, peste 14 milioane. Sunt mult mai mulţi, dacă socotim şi telesectatori, a fost văzut de minimum 30 milioane. Mă bucur că am făcut această comedie, deşi nu e genul meu, mie mi-au plăcut foarte mult filmele istorice, chiar şi adaptările pe care le-am făcut erau filme grele“, mărturisea Sergiu Nicolaescu într-un interviu acordat cotidianului Adevărul în mai 2008.

În film, regizorul a copiat sunete de la cinematografia americană: „Mi-a fost foarte frică de o comedie. Am studiat comediile americani cu mari actori, am copiat unele sunete şi le-am introdus şi eu în film. Nea Mărin, de fapt, porneşte de la ideea lui Amza Pellea, care începuse personajul Nea Mărin în televiziune. Şi p-ormă ne-am gândit să facem un film. Este făcut în acelaşi an cu «Mihail, câine de circ», după Jack London. Cu «Nea Mărin» am intrat destul de în toamnă cu filmările. Am venit la Mamaia în septembrie, acolo mai erau turişti, mai mult străini, pentru că românii stăteau până la 23 august“, relata regizorul.