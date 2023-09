Care este cel mai bun ultim episod al unui serial din istoria televiziunii, potrivit părintelui „Game of Thrones“

Scriitorul american George R. R. Martin consideră că serialul „Six Feet Under”, produs de HBO, se află în fruntea producţiilor care au avut cele mai bune episoade finale din istoria industriei de televiziune, informează revista Variety.

După ce Vanity Fair a publicat un articol intitulat „25 Perfect TV Episodes From the Last 25 Years” („25 de episoade TV perfecte din ultimii 25 de ani”), conţinând un clasament în care a fost inclus şi episodul „Blackwater” scris de George R. R. Martin pentru serialul „Game of Thrones”, autorul seriei literare „Song of Ice and Fire” a scris pe blogul său („Not a Blog”) un text amplu în care a vorbit despre unele dintre episoadele sale preferate din industria TV, relatează Agerpres.

„Dacă ar trebui să aleg un episod care a fost «mai perfect» decât toate celelalte de pe acea listă... atunci ar trebui să fie episodul final din «Six Feet Under». Mi-a plăcut acel serial destul de mult, deşi nu pot să spun că mi-a plăcut la fel de mult ca «Rome», «Deadwood» şi «Fargo» sau ca alte seriale care nu apar pe listă, dar ultimul episod al său a fost de departe cel mai bun episod final din întreaga istorie a televiziunii şi nu pot să-mi imaginez cum ar putea cineva să facă un altul mai bun decât el”, a scris celebrul romancier american.

Serialul dramatic HBO „Six Feet Under”, a cărui difuzare s-a încheiat pe 21 august 2005, prezintă povestea familiei Fisher, care deţine o casă de pompe funebre în Los Angeles. Episodul final, scris şi regizat de creatorul serialului, Alan Ball, este considerat pe scară largă drept unul dintre cele mai bune episoade finale TV care au fost făcute vreodată.

George R. R. Martin a vorbit şi despre episoadele sale preferate din lista publicată de Vanity Fair, inclusiv „The Suitcase” din serialul „Mad Men” şi „Ozymandias” din serialul „Breaking Bad”.

„«The Sopranos» a avut multe episoade minunate, dar «The Pine Barrens» a fost special (...) şi deşi nu pot să contest decizia celor de la Vanity Fair de a include episodul «Middle Ground» din serialul «The Wire», un alt episod ce a prezentat moartea unui personaj central m-a impresionat chiar mai mult”, a adăugat George R. R. Martin.

„«The Wire» a fost atât de bun, încât s-a apropiat de perfecţiune destul de frecvent”, a adăugat el, referindu-se la această dramă produsă de HBO şi cu o acţiune plasată în Baltimore. El consideră că serialul de antologie SF „Black Mirror”, produs de Netflix, este la rândul lui o producţie extraordinară din multe puncte de vedere, însă episodul „San Junipero” este episodul pe care l-a văzut de mai multe ori şi pe care l-a recomandat prietenilor săi spre vizionare.

George R. R. Martin, autorul seriei literare „Song of Ice and Fire” care stă la baza celui mai apreciat serial TV produs de postul HBO, a fost destul de vocal în trecut vorbind despre dorinţa lui ca „Game of Thrones” să aibă mai multe sezoane decât cele opt care au fost deja produse.

„Am spus că trebuia să aibă cel puţin 10 sezoane, dacă nu, cumva, 12 sau 13. Am pierdut acel pariu”, a declarat el pentru The Wall Street Journal.

George R. R. Martin a fost producător executiv al serialului „Game of Thrones” şi a scris scenariile pentru patru dintre episoadele sale, însă a devenit tot mai puţin implicat în producţie pe măsură ce show-ul TV continua să evolueze. Cei doi creatori ai producţiei TV, David Benioff şi D.B. Weiss, au decis să încheie „Game of Thrones” după opt sezoane. Deşi primele cinci sezoane s-au bazat în mare parte pe cele cinci cărţi publicate până în prezent de George R. R. Martin în seria literară „A Song of Ice and Fire”, serialul TV a depăşit în cele din urmă ritmul de publicare al romancierului american, permiţându-le lui Benioff şi Weiss să îşi acorde mai multe libertăţi creative în ultimele trei sezoane ale producţiei TV.

Deşi „Game of Thrones” a fost adorat atât de criticii de specialitate, cât şi de publicul general timp de aproape un deceniu, episodul său final a stârnit un val de dezamăgiri şi de critici.

George R. R. Martin s-a distanţat ulterior de acel episod final controversat şi a declarat anul trecut pentru The New York Times: „Până când s-a ajuns la sezoanele 5 şi 6 şi, cu siguranţă, la sezoanele 7 şi 8, eu nu prea mai eram implicat în producţie”.

În prezent, scriitorul american este unul dintre creatorii şi producătorii executivi ai serialului „House of the Dragon”, un prequel HBO a cărui acţiune este plasată tot în regatul fictiv Westeros, dar cu o acţiune plasată cu aproape 200 de ani înainte de evenimentele prezentate în „Game of Thrones”.