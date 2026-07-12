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13 iulie: Cum a arătat primul Campionat Mondial de fotbal din 1930, la care a participat și România

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În ziua de 13 iulie, anul 1930, avea loc primul Campionat Mondial de fotbal, în Uruguay, la care a participat și România. Tot pe 13 iulie, în 1913, începea epidemia de holeră a Armatei Române.

Lotul României la Mondialul din Uruguay din 1930/FOTO: FRF
Lotul României la Mondialul din Uruguay din 1930/FOTO: FRF

1878: Serbia, Muntenegru și România devin complet independente de Imperiul Otoman

Tratatul de la Berlin, adoptat pe 13 iulie 1878, a fost tratatul internațional care a pus capăt Războiului Ruso-Turc din anii 1877–1878. El avea menirea de a revizui prevederile păcii de la San Stefano și a reduce astfel influența obținută prin aceasta de Imperiul Rus în Balcani.

Prin acest tratat semnat în urma Conferinței de la Berlin s-a recunoscut independența României, Serbiei și Muntenegrului față de Imperiul Otoman.

1913: Începe epidemia de holeră a Armatei Române din 1913

Al Doilea Război Balcanic a început în iunie 1913, după ce Bulgaria a atacat Serbia și Grecia. România a intrat rapid în conflict de partea alianței anti-bulgare, la decizia regelui Carol I, sprijinit de premierul Titu Maiorescu, potrivit Universității București.

Carte poștală cu Al Doilea Război Balcanic/FOTO: Arhivă
Carte poștală cu Al Doilea Război Balcanic/FOTO: Arhivă

Armata română a mobilizat peste 537.000 de oameni și a trecut Dunărea cu zece divizii, înaintând rapid pe teritoriul Bulgariei, unde a întâmpinat o rezistență redusă. Operațiunea era condusă de principele moștenitor Ferdinand, avându-l ca șef al Statului Major pe generalul Alexandru Averescu.

Cât despre epidemia de holeră, aceasta s-a extins foarte repede în rândurile unităților românești combatante în primul rând deoarece comandanții nu au luat niciun fel de măsuri în momentul declanșării bolii.

Holera se manifesta în Bulgaria în momentul avansării trupelor române iar sursele de contaminare au fost apele infectate. A lipsit și asistența medicală specializată, unii dintre ofițerii rezerviști mobilizați au relatat în amintirile lor despre mai marea atenție acordată cailor cavaleriei decât trupei.

Autoritățile române nu au anticipat epidemia de holeră din timpul campaniei din Bulgaria, deși existau avertismente privind situația sanitară precară. După încheierea păcii de la București din 10 august 1913, România a obținut sudul Dobrogei, însă victoria a fost umbrită de epidemie: peste 11.500 de militari s-au îmbolnăvit, iar peste 1.600 au murit, mult mai mulți decât în lupte.

Pentru a preveni răspândirea bolii în țară, principesa Maria a organizat un amplu sistem de carantină și spitale de campanie, experiență pe care avea să o valorifice și în Primul Război Mondial.

1930: Are loc primul Campionat Mondial de fotbal, în Uruguay

Campionatul Mondial de Fotbal din 1930 a fost prima ediție a Cupei Mondiale FIFA și s-a desfășurat în Uruguay, între 13 și 30 iulie 1930.

Țara a fost aleasă gazdă deoarece sărbătorea centenarul primei sale constituții și era campioană olimpică la fotbal. Toate meciurile au avut loc în capitala Montevideo, majoritatea pe nou-construitul Estadio Centenario.

La turneu au participat 13 echipe: șapte din America de Sud, patru din Europa, printre care și România, și două din America de Nord. În finală, Uruguay a învins Argentina cu 4-2, în fața a 68.346 de spectatori, devenind prima campioană mondială din istorie.

Competiția a rămas în istorie și prin faptul că francezul Lucien Laurent a marcat primul gol din istoria Cupei Mondiale, iar finala din 1930 este singura disputată între două echipe sud-americane și, totodată, singura finală a Cupei Mondiale jucată între două naționale vorbitoare de limba spaniolă. Turneul din 2030 va marca centenarul competiției printr-un meci inaugural organizat pe Estadio Centenario.

1942: Se naște actorul american Harrison Ford

Harrison Ford s-a născut pe 13 iulie 1942, în Chicago, statul american Illinois, avându-i ca părinți pe Dorothy (Nidelman), actriță de radio, și Christopher Ford (născut John William Ford), actor devenit director de publicitate.

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Harrison Ford/FOTO: Shutterstock
Harrison Ford/FOTO: Shutterstock

Primul succes colosal l-a cunoscut cu rolul lui Han Solo în „Star Wars: Episode IV - A New Hope” (1977). După încă patru ani, Ford a interpretat rolul lui Indiana Jones în „Raiders of the Lost Ark” (1981).

Patru ani mai târziu, a fost nominalizat la premiile Oscar și Globul de Aur pentru rolul lui John Book din filmul „Witness” (1985). O altă nominalizare la Globul de Aur i-a fost acordată pentru rolul doctorului Richard Kimble din The Fugitive (1993).

Ford este pilot privat atât de avioane cu aripi fixe, cât și de elicoptere și deține o fermă de 800 de acri (3,2 km2) în Jackson, Wyoming, aproximativ jumătate din aceasta fiind donată ca rezervație naturală.

În mai multe rânduri, Ford a furnizat personal servicii de urgență cu elicopterul la cererea autorităților locale, într-un caz salvând un drumeț afectat de deshidratare. A început antrenamentul de zbor în anii 1960.

1966: Moare prințesa Beatrice de Saxa-Coburg-Gotha, sora reginei Maria a României 

Prințesa Beatrice de Saxa-Coburg și Gotha s-a născut pe 20 aprilie 1884, în Kent, Marea Britanie, fiind nepoata pe linie paternă a reginei Victoria a Marii Britanii și fiica prințului Alfred, duce de Edinburgh, și a marii ducese Maria Alexandrovna a Rusiei.

Prințesa Beatrice de Saxa-Coburg-Gotha/FOTO: Wikipedia
Prințesa Beatrice de Saxa-Coburg-Gotha/FOTO: Wikipedia

În tinerețe, Beatrice a avut o relație cu Marele Duce Mihail Alexandrovici al Rusiei, fratele țarului Nicolae al II-lea, însă căsătoria a fost interzisă de Biserica Ortodoxă Rusă și de țar, deoarece cei doi erau veri primari.

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După despărțire, ea s-a căsătorit în 1909 cu prințul Alfonso de Orléans y Borbón, infant al Spaniei și văr al regelui Alfonso al XIII-lea. Din cauza opoziției guvernului spaniol, cuplul a fost nevoit inițial să trăiască în exil, revenind în Spania în 1912. Un an mai târziu, Beatrice s-a convertit la catolicism.

În 1916, regele Alfonso al XIII-lea i-a alungat din nou din Spania, oficial pentru o misiune diplomatică, însă au circulat zvonuri că adevăratul motiv a fost refuzul prințesei de a răspunde avansurilor regelui. Cuplul s-a întors în Spania în 1924 și a avut trei fii.

Prințesa Beatrice a murit la 13 iulie 1966, la vârsta de 82 de ani, în Sanlúcar de Barrameda, Spania. La momentul morții era ultimul copil supraviețuitor al prințului Alfred și al marii ducese Maria Alexandrovna.

2019: Simona Halep o învinge pe Serena Williams, la Wimbledon

Pe 13 iulie 2019, Halep a câștigat al doilea titlu de Grand Slam al carierei, după ce a învins-o în finala de la Wimbledon, 6-2, 6-2, pe Serena Williams. „A fost cel mai bun meci al meu”, a declarat jucătoarea, care la acea vreme avea 27 de ani.

Simona Halep și Serena Williams, la Wimbledon/FOTO: Getty Images
Simona Halep și Serena Williams, la Wimbledon/FOTO: Getty Images

Pentru Williams, în vârstă atunci de 37 de ani, a fost a treia înfrângere într-o finală importantă în ultimele 12 luni.

A jucat extraordinar, iar eu am fost puțin paralizată”, a declarat ea.

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