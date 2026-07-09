Terapia prin spații albastre: Cum ajută proximitatea apei în tratarea anxietății și a dependențelor

Cercetările recente privind impactul neurologic al proximității apei stimulează dezvoltarea globală a terapiilor bazate pe „spații albastre”. Astfel de practici au început să fie folosite ca tratament complementar pentru anxietate, traume și dependențe.

De-a lungul timpului, oceanul a reprezentat constant un pilon al practicilor restorative pentru îmbunătățirea sănătății la nivel mondial, de la medicii din epoca victoriană care le prescriau pacienților „cure marine”, până la tendința modernă a înotului în ape înghețate.

Totuși, cel care a adus cu fermitate în prim-plan puterea terapeutică a oceanului a fost biologul marin Wallace J. Nichols, prin cartea sa din 2014, Blue Mind. Lucrarea explorează beneficiile neurologice și psihologice ale prezenței în, pe sau în apropierea apei. Această atracție față de apă descrisă de Nichols este cunoscută sub numele de „teoria spațiului albastru” (sau a „minții albastre” – blue mind), concept aplicat în practicile terapeutice cu o frecvență tot mai mare în ultimii ani, scrie The Guardian.

De exemplu, când Sophie Pyne, cofondatoare a programului de terapie prin surf Waves of Recovery, a participat în 2022 la prima ei conferință dedicată organizațiilor de profil, a numărat aproape 50 de inițiative similare. „Acum sunt peste 100 în întreaga lume”, spune ea. „Fenomenul crește de la an la an.”

Organizația californiană nonprofit ajută oamenii să se confrunte cu problemele de sănătate mintală și cu dependența, folosind valurile și retragerile de surfing ca formă de terapie. Înainte de a lansa Waves of Recovery, Pyne s-a confruntat ea însăși cu epuizarea profesională și a dus o luptă grea cu dependența.

Oceanul, folosit ca terapeut

Vindecarea prin intermediul spațiilor albastre completează, de regulă, procese de recuperare mai ample, iar Waves of Recovery colaborează strâns cu centrele de tratament din regiune. „Natura și oceanul devin, de fapt, parteneri în procesul de vindecare, iar eu simt că acest lucru elimină cu adevărat stigmatul social asociat celor care cer ajutor”, spune Pyne.

Multe organizații consideră că activitatea lui Nichols a jucat un rol esențial în relansarea popularității acestei mișcări. Concluziile sale, fundamentate științific, demonstrează că expunerea la diverse spații albastre, inclusiv oceane, râuri și lacuri, poate acționa ca un adevărat medicament pentru creier, reducând nivelul de cortisol (hormonul stresului) și sporind starea de fericire.

Dezvoltarea terapiilor de wellness în spații albastre prinde avânt și ca răspuns la realitățile vieții moderne. Catherine Kelly, geograf de formație, scrie despre acest subiect de câteva decenii și oferă consultanță în cadrul unor inițiative guvernamentale legate de spațiile albastre. Discutând din locuința sa din Brighton, ea povestește că tocmai și-a condus fiul pe malul mării pentru a-l ajuta să se pregătească mental înainte de primul său examen important.

„Cercetările din domeniul ecoterapiei ne arată că natura, dar în special apa, ne oferă acea senzație de calm pe care nu o găsim în alte spații”, explică ea. „O mare parte din viața noastră de zi cu zi se desfășoară sub imperiul unei atenții puternic concentrate. Din păcate, adesea în fața ecranelor, iar acest lucru ne obosește extrem de mult creierul.”

Extinderea programelor în mediul subacvatic

Beneficiile spațiilor albastre nu se resimt însă doar la suprafața apei. Practicile terapeutice își fac acum loc și în scuba diving și freediving, unde participanții pot experimenta în plus senzația unică de imponderabilitate.

„Le spun că obiectivul este pur și simplu să învețe să facă scufundări libere, iar dacă reușesc asta, vor face implicit și acea muncă interioară care ajută sistemul nervos să se regleze și anumite mecanisme cerebrale să se reechilibreze”, explică dr. James Jung, un psihiatru din California care conduce Inner Depths, un centru de freediving situat în apropierea pădurilor de alge kelp de pe coasta californiană.

Cu toate acestea, în ciuda expansiunii terapiilor și a programelor de bunăstare susținute de ocean, cercetările privind spațiile albastre se află, s-ar putea spune, abia la început.

„Studiile abia acum încep să primească finanțare, deoarece toată lumea s-a concentrat ani la rând exclusiv pe spațiile verzi”, punctează Kelly. „Dacă ești un decident politic care încearcă să finanțeze rețetele sociale, de exemplu, este mult mai sigur din punct de vedere al riscurilor să trimiți oamenii pentru o intervenție terapeutică într-o pădure, într-o grădină, într-un parc sau într-o rezervație națională, decât să îi trimiți în apă.”