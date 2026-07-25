ChatGPT a picat la nivel global. Mii de utilizatori nu se pot conecta, OpenAI confirmă problemele

ChatGPT, chatbotul de inteligență artificială dezvoltat de OpenAI, se confruntă sâmbătă cu o întrerupere majoră a serviciului. Utilizatori din întreaga lume au raportat că nu se pot autentifica în conturi, nu își pot accesa conversațiile sau primesc mesaje de eroare. OpenAI a confirmat incidentul și a anunțat că lucrează la remedierea acestuia.

Potrivit primelor informații, problemele au început în jurul orei 13:00, ora României, când utilizatorii au început să semnaleze dificultăți de autentificare și imposibilitatea accesării conversațiilor.

Întreruperea nu este limitată la o singură regiune. Cele mai multe raportări au venit din Statele Unite, mai multe țări din Europa – inclusiv Marea Britanie, Germania, Italia, Spania, Austria, Grecia și Croația –, dar și din India, unde s-a înregistrat unul dintre cele mai ridicate volume de sesizări. Probleme au fost semnalate și în Singapore, Malaezia, Filipine, Indonezia și Australia.

Utilizatorii reclamă că nu se pot autentifica în conturi, istoricul conversațiilor apare gol, chat-urile nu se încarcă, iar platforma afișează erori precum „primaryapi_server_error”, „500 Internal Server Error” sau rămâne blocată într-un ecran de încărcare.

Pe pagina oficială de stare a serviciilor, OpenAI a confirmat incidentul, precizând că platforma „se confruntă cu probleme” și înregistrează „o rată ridicată de erori”.

„Am aplicat măsuri de remediere și monitorizăm procesul de revenire”, a transmis compania.

Potrivit OpenAI, întreruperea afectează nu doar ChatGPT, ci și API-urile OpenAI și platforma de programare Codex.

Datele publicate de DownDetector arată că peste 3.000 de utilizatori au raportat probleme în cursul zilei de sâmbătă. Dintre sesizări, 79% au vizat ChatGPT, 9% aplicația mobilă, iar 8% platforma Codex.

Totodată, expresia „Nu funcționează ChatGPT?” a ajuns în tendințele Google, pe fondul numărului mare de utilizatori care încearcă să afle dacă problemele sunt generale.

În timp ce OpenAI lucrează la remedierea incidentului, utilizatorii au reacționat cu umor pe rețelele sociale. Pe X, Reddit și TikTok au apărut numeroase meme-uri și videoclipuri ironice despre pana globală, mulți glumind că au verificat mai întâi conexiunea la internet sau au repornit dispozitivele înainte să afle că problema afecta milioane de utilizatori din întreaga lume.