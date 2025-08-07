8 august, ziua în care Richard Nixon a devenit primul președinte din istoria SUA care a demisionat

Pe 8 august 1974, Richard Nixon a anunțat că va demisiona din funcția de președinte al SUA, în urma scandalului Watergate. A fost primul și singurul președinte american care a renunțat la mandat înainte de încheierea acestuia.

117 – Moartea împăratului Traian

La 8 august 117, împăratul Traian a murit la vârsta de 63 de ani, în timpul unei călătorii spre Roma, în urma unor probleme de sănătate. A fost succedat de Hadrian, pe care îl adoptase în mod oficial.

Traian a condus Imperiul Roman între anii 98 și 117, perioadă în care a extins granițele la cea mai mare întindere din istorie, inclusiv prin cucerirea Daciei în 106. A fost cunoscut pentru reforme administrative, construcții publice și toleranță religioasă.

1942 – Premiera mondială a filmului Bambi

La 8 august 1942, animația Bambi, produsă de Walt Disney, a avut premiera mondială la Londra. Premiera americană a avut loc cinci zile mai târziu, pe 13 august, la New York.

Filmul, bazat pe romanul austriac „Bambi, o viață în pădure” de Felix Salten, a fost al cincilea lungmetraj animat produs de Disney și a necesitat aproape cinci ani de muncă. A devenit un reper în istoria animației pentru realismul desenului și tonul emoțional.

1946 – România, invitată la Conferința de Pace de la Paris

La 8 august 1946, Guvernul francez a transmis oficial invitația către România pentru a participa la Conferința de Pace de la Paris. Scopul conferinței era de a stabili tratatele de pace cu statele învinse în Al Doilea Război Mondial.

România a participat ca stat co-beligerant, după întoarcerea armelor împotriva Germaniei naziste în 1944. Negocierile au avut impact direct asupra granițelor și statutului internațional al țării în perioada postbelică.

1969 – Fotografia albumului Abbey Road

La 8 august 1969, la ora 11:35, fotograful scoțian Iain Macmillan a realizat fotografia care avea să devină coperta albumului Abbey Road al trupei The Beatles. Imaginea îi surprinde pe membrii formației traversând o trecere de pietoni în fața Abbey Road Studios din Londra.

Sesiunea foto a durat aproximativ șase minute și a produs șase imagini, dintre care a cincea a fost aleasă pentru copertă. Fotografia este considerată una dintre cele mai iconice din istoria muzicii și a devenit simbol al trupei.

1974 – Richard Nixon își anunță demisia

La 8 august 1974, într-o declarație televizată, președintele american Richard Nixon a anunțat că va demisiona din funcție, începând cu 9 august la prânz. Decizia a fost luată în contextul scandalului Watergate.

Nixon a devenit astfel primul președinte al Statelor Unite care a demisionat. Scandalul a avut efecte majore asupra încrederii în guvernul federal și a dus la întărirea mecanismelor de control parlamentar asupra executivului.