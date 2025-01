Actorul român Sebastian Stan, a declarat la decernarea premiilor Globurile de Aur că îi mulțumește nespus de mult mamei sale, care i-a oferit totul și care a părăsit România pentru a-i asigura o viață mai bună.

În scurtul discurs de la decernarea premiului pentru cel mai bun actor într-un film de comedie/musical la Globurile de Aur 2025, Sebastian Stan i-a mulțumit mamei sale, Georgeta Orlovschi, care a lăsat totul în urmă și a plecat împreună cu fiul ei din România pentru a-i oferi un viitor mai bun.

Georgeta Orlovschi, de profesie pianistă, a plecat din România după Revoluție, prima oprire fiind la Viena unde a locuit timp de 3 ani. De acolo a plecat în Statele Unite ale Americii unde locuiește și acum.

Sebastian Stan și mama sa s-au mutat în Rockland County, New York, după ce aceasta s-a recăsătorit cu directorul unei școli din Statele Unite.

În perioada liceului, Sebastian a participat la numeroase producții teatrale școlare, printre care „Harvey”, „Cyrano de Bergerac” și „West Side Story”, descoperindu-și astfel pasiunea pentru actorie.

Ulterior, a studiat la Universitatea Rutgers, în cadrul Mason Gross School of the Arts, unde a avut ocazia să petreacă un an la Shakespeare's Globe Theatre din Londra, o experiență care i-a perfecționat talentul actoricesc. A absolvit în 2005, iar în 2002 a devenit cetățean american.

Georgeta a fost mereu alături de fiul ei și este una dintre cele mai importante persoane din viața actorului. Apare deseori alături de Sebastian Stan la evenimentele mondene, inclusiv la cele de la Hollywood, fiind un sprijin constant în viața și cariera acestuia, scrie Click.

Georgeta Orlovschi este o femeie de o eleganță aparte, care atrage mereu privirile atunci când apare la brațul fiului său. Cu o prezență caldă și un zâmbet discret, Georgeta reușește să îmbine simplitatea cu rafinamentul. Se remarcă prin naturalețea sa și prin dedicarea pe care i-o arată lui Sebastian Stan, fiind o prezență constantă în viața acestuia.