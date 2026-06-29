Video 30 iunie, ziua cu 7 minute de întuneric total: Cum s-a trăit cea mai lungă eclipsă a secolului trecut

Data de 30 iunie a marcat pe veci istoria globală, fiind ziua în care multe personalități s-au născut, dar și în care au avut loc evenimente inedite precum: publicarea romanului „Pe aripile vântului” și a lucrării lui Albert Einstein despre teoria relativității dar și multe altele. Pe 30 iunie 1908, a avut loc explozia care se crede că a fost cauzată de un meteorit, de un asteroid sau de un fragment de cometă la o altitudine de 5–10 km. Tot pe 30 iunie : Albert Einstein a avansat Teoria relativității.

1894: La Londra a fost inaugurat Tower Bridge, podul suspendat basculant peste Tamisa

Tower Bridge este un pod peste Tamisa situat în Londra. Podul a fost construit între anii 1888 – 1894 și leagă partea de sud cu nordul orașului. Lungimea totală a podului este de 244 m, înălțimea pilierilor atinge 65 m. Tower Bridge a fost proiectat în stilul neogotic de Horace Jones.

Pe malul de nord al Tamisei se află Turnul Londrei (Tower of London) și Saint Katharine Docks. Pe malul de sud se găsește City Hall.

Frecvent turiștii confundă Tower Bridge cu Podul Londrei (London Bridge), care este podul următor pe direcția sensului de curgere a Tamisei.

O legendă urbană spune că în 1968, Robert McCulloch, cel care a cumpărat London Bridge și l-a reconstruit în Lake Havasu, a crezut că a cumpărat Tower Bridge.

Acest zvon a fost infirmat de McCulloch și de Ivan Luckin, cel care a vândut podul.

Tower Bridge este în același timp un pod mobil și un pod suspendat.

Podul are două turnuri care sunt legate între ele la nivelul superior prin pasarele, care au rolul de a se opune forțelor orizontale exercitate de secțiunile suspendate ale podului de pe părțile dinspre uscat ale turnurilor.

Componentele verticale ale forțelor din secțiunile suspendate și reacțiile verticale ale celor două pasarele sunt suportate de cele două turnuri robuste.

Pivoții pentru basculare și mașinile necesare deschiderii podului sunt adăpostite la baza fiecărui turn. Culoarea actuală a podului datează din 1977 când a fost vopsit în roșu, alb și albastru în onoarea Reginei Elisabeta a II-a, cu prilejul celei de-a 25-a aniversări a urcării pe tron.

1905: Albert Einstein a avansat Teoria relativității

Teoria relativităţii reprezintă în fizica modernă un ansamblu a două teorii formulate de Albert Einstein: relativitatea restrânsă şi relativitatea generală. Ideea de bază a acestor două teorii este că timpul şi distanţele unui eveniment măsurate de doi observatori au, în general, valori diferite, dar se supun totdeauna aceloraşi legi fizice.

Când doi observatori examinează configuraţii diferite, şi anume deplasările lor, una în raport cu cealaltă, aplicând regulile logice, se constată că legile fizice au în mod necesar o anumită formă.

1908: Are loc explozia de la Tunguska, din Siberia

A fost cel mai mare eveniment de impact de pe Pământ din istoria înregistrată (de aproximativ 12 megatone), deşi impacturi mult mai mari au avut loc în vremuri preistorice. O explozie de această amploare, de pe taigaua din Siberia de Est, puţin populată, a aplatizat aproximativ 80 de milioane de copaci pe o suprafaţă de 2.150 km pătraţi de pădure, fiind capabilă să distrugă în prezent o zonă metropolitană mare. Incidentul fost menţionat de multe ori în cultura populară şi a inspirat, de asemenea, discuţii în lumea reală despre evitarea impactului cu asteroizi.

Explozia se crede că a fost cauzată de un meteorit, de un asteroid sau de un fragment de cometă la o altitudine de 5–10 km. Diferite studii au dat mai multe estimări privind dimensiunea și natura obiectului, toți cercetătorii fiind de acord că obiectul avea dimensiuni de zeci de metri.

1934: A avut loc, în Germania, „Noaptea cuțitelor lungi”

Evenimentul a fost de fapt un masacru împotriva liderilor asociațiilor politice rivale lui Hitler. Cel puțin 85 de oameni au murit în timpul epurării, deși numărul morților ar putea fi de ordinul sutelor, și peste o mie de presupuși adversari (politici) au fost arestați. Majoritatea omorurilor au fost comise de Schutzstaffel (SS), o altă organizație nazistă paramilitară de elită, și de către Gestapo, poliția secretă politică a regimului.

Epurarea SA-ului (Batalioanele de asalt) a întărit și a consolidat susținerea armatei pentru Hitler. De asemenea, a furnizat o mantie de legalitate pentru regimul nazist, întrucât tribunalele germane și guvernul acestei țări au dat rapid la o parte secole de interzicere a omorurilor extrajudiciare pentru a-și demonstra loialitatea față de regimul nazist.

1936: Se publică romanul „Pe aripile vântului”

Scriitoarea americană, Margaret Mitchell, publică romanul a cărui ecranizare avea să fie cel mai premiat film pentru zeci de ani, până în 1997.

Doar un an mai târziu, în 1937, autoarea a câștigat Premiul Pulitzer pentru ficțiune, cu acest roman. Este considerat a fi unul din Marile Romane Americane. În România a fost publicat în anul 1970 de Editura Univers în colecția Romanul secolului XX.

1966: S-a născut boxerul american Mike Tyson

Michael Gerard Tyson a fost boxer profesionist american, fiind considerat unul dintre cei mai mari boxeri la categoria grea din toate timpurile. A fost campion mondial incontestabil la categoria grea între 1987 și 1990. Tyson a câștigat primele sale 19 meciuri profesioniste prin KO, 12 dintre ele în prima rundă.

18 iunie: Dincolo de „Formele fără fond”: peste un secol de la moartea lui Titu Maiorescu, fondatorul „Junimii”

Cucerindu-și prima centură la 20 de ani, Tyson deține recordul de cel mai tânăr boxer care a câștigat vreodată un titlu la categoria grea. A fost primul boxer la categoria grea care a deținut simultan titlurile WBA, WBC și IBF, precum și singurul boxer la categoria grea care le-a unificat succesiv.

În 1997 Tyson a fost descalificat pentru că l-a mușcat de urechi pe Holyfield, o mușcătură fiind, după cum se știe, suficient de puternică pentru a-i îndepărta o porțiune din urechea dreaptă. În 2002, Tyson a luptat pentru titlul mondial la categoria grea, pierzând prin knock-out în fața lui Lennox Lewis.

1970: Brazilia a câştigat Campionatul Mondialul de fotbal din Mexic

Brazilia a câștigat CM; din Mexic, unde a participat și România, după 4-1 în finala cu Italia. Pentru sud-americani au marcat Pele, Gerson, Jairzinho şi Carlos Alberto în timp ce italienii au reuşit punctul de onoare prin Bonisegna. Victoria Braziliei a adus încă un record în premieră.

Antrenorul Selecao, Mario Zagallo a devenit primul sportiv care a câştigat mondialele atât ca jucător (1958, 1962) cât şi ca antrenor (1970). De altfel, în aceeași zi de 30 iunie, dar în anul 2002, finala Campionatului Mondial de Fotbal este câștigată tot de Brazilia, cu un 2-0 împotriva Germaniei, prin dubla lui Ronaldo.

1973: Cea mai lungă eclipsă totală de soare din secolul XX

A fost una dintre marile eclipse totale din epoca noastră.

Cu o totalitate maximă de șapte minute și 4 secunde, aceasta a fost ultima eclipsă totală care a depășit durata de șapte minute, până în secolul al XXII-lea. Această eclipsă a rămas celebră prin faptul că a fost observată de pe un prototip al avionului supersonic Concorde, deasupra deșertului Sahara, timp de 74 de minute, adică de circa 10 ori durata maximă a unei eclipse totale observate de la un punct fix terestru.

1977: S-a născut actorul Cosmin Seleşi

Cosmin Seleși este un actor român de film, vedetă de televiziune, membru al juriului show-ului de televiziune Splash! Vedete la Apă și prezentator TV al show-urilor „Te cunosc de undeva” și „Familiada” difuzate de Antena 1.

A fost nominalizat la premiile Gopo 2009 pentru rolul Emil din filmul „Schimb valutar”.

1995: S-a semnat Protocolului adiţional la Acordul de Asociere a României la UE

România a fost prima țară din Europa centrală și de est care a avut relații oficiale cu Comunitatea Europeană. În ianuarie 1974, o înțelegere a inclus România în Sistemul Generalizat de Preferințe al Comunității, după care a semnat o serie de acorduri cu CEE pentru facilitarea schimburilor comerciale. În 1980, România a procedat la recunoașterea de facto a Comunității Economice Europene, prin semnarea Acordului privind crearea Comisiei mixte România - CEE, concomitent, fiind semnat și Acordul asupra Produselor Industriale.

20 iunie: Ultima mare bătălie a Antichității. Cum a fost oprită expansiunea hunilor în Europa Occidentală

Aderarea României la Uniunea Europeană a avut loc la 1 ianuarie 2007.

30 iunie 1999: Se aprobă legea care permite retrocedarea proprietăților

Camera Deputaţilor adoptă Legea privind reconstituirea dreptului de proprietate, pe vechile amplasamente, în limita a 50 de hectare de teren agricol şi a 10 ha de teren cu destinaţie forestieră.

2013: Lovitura de stat din Egipt din 2013

Pe 30 iunie 2013, la prima aniversare a alegerii președintelui egiptean Mohamed Morsi, milioane de protestatari din Egipt au cerut demisia imediată a președintelui din cauza incapacității sale de a rezolva problemele politice, economice și sociale care s-au agravat în timpul mandatului său.

În Cairo, sute de mii de manifestanți s-au adunat în Piața Tahrir și în jurul palatului prezidențial, în timp ce alte demonstrații au avut loc în orașele Alexandria, Port Said și Suez.

Demonstrațiile au fost în mare parte pașnice, deși cinci protestatari anti-Morsi au fost uciși în ciocniri și tiruri izolate.

În același timp, susținătorii lui Morsi au organizat o adunare în Nasr City, un cartier din Cairo.

În dimineața zilei de 1 iulie protestatarii au invadat și au vandalizat sediul național al Frăției Musulmane din Mokattam, au aruncat cu pietre și au incendiat clădirea.

Ministerul egiptean al Sănătății a confirmat moartea a opt persoane care au fost ucise în aceste ciocniri.