1 noiembrie: 37 de ani de la tragica noapte în care Mihaela Runceanu a fost ucisă în propria casă. Premoniția sumbră a artistei

Arta, istoria politică și începuturile radioului public românesc se întâlnesc în calendarul zilei de 1 noiembrie. Data amintește, deopotrivă, de intrarea lui Mihai Viteazul în Alba Iulia, de cutremurul care a devastat Lisabona și de moartea cântăreței Mihaela Runceanu.

1512: Plafonul Capelei Sixtine, pictat de Michelangelo, este prezentat publicului

Capela Sixtină Foto: Shutterstock

La 1 noiembrie 1512, frescele realizate de Michelangelo pe plafonul Capelei Sixtine au fost arătate pentru prima dată publicului. Artistul fusese chemat la Roma în 1508 pentru această lucrare, care avea să devină una dintre creațiile emblematice ale Renașterii italiene.

Compoziția cuprinde nouă scene biblice centrale, între care celebra „Crearea lui Adam”, cu mâinile lui Dumnezeu și ale omului întinse una spre cealaltă. Realizarea frescelor a durat mai mulți ani, iar Michelangelo a încheiat lucrul în 1512.

1599: Mihai Viteazul intră triumfal în Alba Iulia

Intrarea triumfală în Alba Iulia a lui Mihai Viteazul Foto: Historia

La 1 noiembrie 1599, Mihai Viteazul a intrat în Alba Iulia împreună cu oastea sa, după victoria de la Șelimbăr din 28 octombrie. În acea bătălie, domnul Țării Românești învinsese armata principelui Transilvaniei, Andrei Báthory.

Momentul a precedat cu câteva luni cucerirea Moldovei și reunirea, în 1600, a celor trei țări sub autoritatea lui Mihai Viteazul. Intrarea în Alba Iulia din 1599 și stăpânirea asupra celor trei țări din anul următor sunt, așadar, etape distincte ale aceluiași parcurs.

1604: Prima reprezentație consemnată a tragediei „Othello”

La 1 noiembrie 1604, la Palatul Whitehall din Londra, a avut loc o reprezentație a tragediei „Othello”, de William Shakespeare, consemnată drept premiera piesei. Data adaugă calendarului zilei un reper din istoria teatrului.

1755: Un cutremur devastator lovește Lisabona

În dimineața de 1 noiembrie 1755, de sărbătoarea Tuturor Sfinților, Lisabona a fost lovită de un cutremur puternic. Prăbușirea clădirilor, valurile tsunami și incendiile izbucnite în oraș au provocat distrugeri uriașe. Numeroși locuitori se aflau în biserici în momentul seismului.

Bilanțul exact al victimelor rămâne incert, estimările indicând zeci de mii de morți. Reconstrucția a fost coordonată de marchizul de Pombal: străzile înguste și întortocheate au făcut loc unor artere largi, schimbând înfățișarea capitalei portugheze.

1834: Gheorghe Asachi înființează prima școală de fete din Principatele Române

La 1 noiembrie 1834, la Iași, cărturarul și iluministul Gheorghe Asachi a pus bazele primei școli publice de fete din „țara noastră” (Principatul Moldovei). Într-o epocă în care accesul femeilor la educație era extrem de limitat sau rezervat exclusiv medilor aristocratice prin tutori privați, această inițiativă a reprezentat un moment de cotitură pentru modernizarea societății românești. Școala înființată de Asachi a deschis drumul egalității în educație și a oferit tinerelor șansa la o instruire sistematică, punând bazele învățământului feminin românesc.

1928: Prima emisiune a radioului public românesc

La 1 noiembrie 1928 a fost difuzată prima emisiune a Societății de Difuziune Radiotelefonică, denumirea de atunci a serviciului public de radio. „Alo, Alo, aici Radio București!” au fost cuvintele care au anunțat începutul emisiei. Momentul deschidea istoria instituției cunoscute astăzi sub numele Radio România.

1989: A murit asasinată cântăreața Mihaela Runceanu

Mihaela Runceanu, una dintre cele mai iubite, talentate și populare cântărețe de muzică ușoară din România anilor '80, a avut un sfârșit tragic care a șocat o țară întreagă. Premonițiile sale, cu puțin timp înainte de a fi ucisă, i-au îngrozit pe apropiații săi: "Eu am să mor la 35 de ani. Dar nu vreau să mor în chinuri". Din păcate, viața i-a fost curmată înainte de a împlini 35 de ani. Asasinarea ei a avut loc în noaptea de 1 noiembrie 1989, cu doar câteva săptămâni înainte de Căderea comunismului, în garsoniera ei situată pe Șoseaua Mihai Bravu din București.

După 31 de ani, Tratatul de la Maastricht rămâne la fel de relevant pentru noi!

Mihaela Runceanu a fost ucisă în locuința sa din București în noaptea de 31 octombrie spre 1 noiembrie 1989. Avea 34 de ani.

Cu doar o zi înainte de a fi ucisă, pe 31 octombrie 1989, Mihaela Runceanu își lansase cel de-al doilea album de autor din carieră, intitulat „Pentru voi, muguri noi”.

În jurul orei 19.30, Mihaela îşi sună părinţii, la Buzău, să le dea vestea cea mare.

"Marţi seară am vorbit cu ea la telefon. Plângea de bucurie că i-a ieşit albumul. Cum spunea ea, dădea «apă la şoricei»... La un moment dat ne-a spus că sună cineva la uşă şi a închis telefonul. Asta a fost ultima convorbire", povestea Nicolae Runceanu, tatăl Mihaelei, în urmă cu mai mulți ani.

Era într-o perioadă de împlinire profesională maximă: pe lângă cariera solistică plină de hituri („De-ar fi să vii”, „Fericirea are chipul tău”), era și o profesoară de canto foarte apreciată la Școala Populară de Artă din București, fiindu-i mentor unor viitoare mari nume ale muzicii românești (precum Mădălina Manole sau Malvina Cservenschi).

Conform anchetei oficiale, în acea noapte, în jurul orei 1:00, în garsoniera artistei a pătruns Dan Cosmin Ștefănescu, un tânăr de 21 de ani care tocmai devenise tatăl unei fetiţe și pe care artista îl cunoștea. Poate de aici şi încrederea femeii de a-i da drumul în casă, seara.

Numai că, la un moment dat, Mihaela îl surprinde pe tânăr încercând să-i fure lucruri din casă. Anchetatorii spun că nu a mai apucat să facă nimic, pentru că tânărul s-ar fi năpustit asupra ei strangulând-o cu firul de la telefon. Pentru a-și acoperi urmele, a turnat o canistră de benzină peste ea şi i-a dat foc. La trei zile de la abominabilă crimă era prins de Miliţie.

Motivul morţii cântăreței a fost în acte jaful, însă mulţi oamenii nu au crezut această ipoteză. Unii spun că Mihaela a fost eliminată de Securitate, alţii că nu ar fi plătit taxa de protecţie impusă de figuri ale lumii interlope bucureştene.

A recunoscut că mobilul a fost jaful

Anchetatorii au găsit criminalul, care şi-a recunoscut vinovăţia chiar de la primul termen de judecată. Suspectul a recunoscut că el a omorât-o şi a explicat că a fost vorba de jaf şi că a luat de la aceasta mai multe electrocasnice, bijuterii, cosmetice, carnete CEC şi alte bunuri personale.

Cum și-a prezis moartea Mihaela Runceanu. Sfârșitul înfiorător al îndrăgitei cântărețe: când a fost prins asasinul VIDEO

Dan Cosmin Ştefănescu avea 21 de ani când a primit pedeapsa de 25 de ani pentru crimă. În 2004, a fost eliberat din eroare, pe baza unei graţieri acordate de fostul preşedinte Ion Iliescu. A fost reîncarcerat și eliberat pentru bună purtare în 2006.

O persoană „fără fiţe”

Invitat la emisiunea „Happy Hour” de la Pro TV, în urmă cu câțiva ani, criminalul a şocat prin detaşarea cu care vorbea despre Mihaela Runceanu. Daniel Ştefănescu a povestit că se întâlnea cu Mihaela Runceanu pentru a-i duce casete video. S-au văzut de circa şase – şapte ori până s-o ucidă şi o descrie ca fiind o persoană „fără fiţe”. Zâmbind, ucigaşul a spus că nu-i plăcea garsoniera Mihaelei Runceanu, pentru că avea prea multă mobilă. A subliniat în câteva rânduri că nu era „băiatul de casă” al îndrăgitei cântăreţe, dar n-a schiţat niciun gest de regret.

1993: Intră în vigoare Tratatul de la Maastricht – Nașterea Uniunii Europene

Deși semnat anterior, la 1 noiembrie 1993 a marcat oficial intrarea în vigoare a Tratatului de la Maastricht și, implicit, momentul fondator al Uniunii Europene în structura sa modernă. Tratatul a pus bazele pieței unice europene, a instituit cetățenii europene și a pregătit terenul pentru viitoarea monedă unică, euro, transformând Comunitatea Economică Europeană dintr-o simplă uniune comercială într-o entitate politică și economică integrată