Robert Kiyosaki, autorul „Tată bogat, tată sărac”, are datorii de 1,2 miliarde de dolari. Cum folosește împrumuturile

Robert Kiyosaki, autorul cărții „Tată bogat, tată sărac”, spune că are datorii de aproximativ 1,2 miliarde de dolari, sumă pe care o prezintă ca parte a strategiei sale de investiții. Cea mai mare parte a acestei datorii este legată de proprietăți imobiliare deținute împreună cu parteneri și nu reprezintă o obligație personală de 1,2 miliarde de dolari.

Autorul cărții „Tată bogat, tată sărac”, spune că are datorii de aproximativ 1,2 miliarde de dolari Foto: Wikipedia

Kiyosaki, în vârstă de 79 de ani, a vorbit în repetate rânduri despre utilizarea banilor împrumutați pentru investiții. „Tată bogat, tată sărac”, publicată în 1997, a devenit una dintre cele mai cunoscute cărți de educație financiară din lume și s-a vândut în peste 44 de milioane de exemplare.

Datoria este legată de aproximativ 1.500 de apartamente

Cifra de 1,2 miliarde de dolari poate fi înșelătoare dacă este interpretată drept suma pe care Kiyosaki o datorează personal.

Kim Kiyosaki, fosta soție și partenera sa de afaceri, a explicat că cei doi dețin, împreună cu parteneri, un portofoliu de aproximativ 1.500 de apartamente. Împrumuturile sunt legate de aceste proprietăți și sunt contractate în cadrul structurilor care dețin activele.

Partea de datorie care i-ar reveni lui Kiyosaki a fost estimată la câteva zeci de milioane de dolari, mult sub cifra de 1,2 miliarde de dolari, scrie NY Post, precizând însă că aceasta este însă o estimare, nu o valoare oficială a obligațiilor sale personale.

Cum folosește Kiyosaki împrumuturile

Strategia descrisă de Kiyosaki se bazează pe investiții imobiliare finanțate prin împrumuturi. Proprietățile sunt cumpărate cu bani împrumutați, iar veniturile obținute din acestea contribuie la plata finanțării.

Pe măsură ce valoarea proprietăților crește, investitorul poate folosi activele existente pentru a obține finanțare suplimentară. Kiyosaki susține că această abordare îi permite să obțină capital fără să vândă activele.

Strategia are și riscuri

Utilizarea masivă a împrumuturilor poate amplifica atât câștigurile, cât și pierderile.

Dacă valoarea proprietăților crește, investitorul poate beneficia de creșterea valorii activelor, în timp ce o parte importantă din investiție este finanțată cu bani împrumutați.

În schimb, dacă valoarea proprietăților scade, datoria rămâne, iar diferența dintre valoarea activelor și valoarea împrumuturilor se reduce. În același timp, costurile de finanțare trebuie plătite indiferent de evoluția pieței.

Riscul este cu atât mai important în cazul unui portofoliu de dimensiuni mari, unde o modificare relativ mică a valorii proprietăților poate însemna sute de milioane de dolari.

Kiyosaki spune că aceasta este strategia pe care o promovează

Robert Kiyosaki nu încearcă să se distanțeze de cifra de 1,2 miliarde de dolari. Dimpotrivă, o folosește pentru a-și ilustra propria filosofie financiară.

Una dintre ideile centrale promovate de el este că datoria poate fi folosită pentru achiziționarea unor active care generează venituri. În această logică, problema nu este existența unei datorii, ci modul în care sunt folosiți banii împrumutați.

Kiyosaki susține că a folosit această strategie timp de mai multe decenii și că investițiile imobiliare reprezintă una dintre principalele componente ale portofoliului său.

El a precizat însă că utilizarea datoriei presupune experiență și cunoștințe și că strategia nu este una pe care investitorii fără experiență ar trebui să o copieze automat.

Relația lui Kiyosaki cu datoriile nu este nouă. În 2012, una dintre companiile sale, Rich Global LLC, a intrat în procedură de faliment după ce a fost obligată să plătească aproximativ 23,7 milioane de dolari într-un litigiu comercial. Cazul a implicat compania Learning Annex și un acord privind promovarea și organizarea unor evenimente asociate lui Kiyosaki.