 Robert Kiyosaki, autorul „Tată bogat, tată sărac”, are datorii de 1,2 miliarde de dolari. Cum folosește împrumuturile | adevarul.ro
search
Vineri, 4 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Robert Kiyosaki, autorul „Tată bogat, tată sărac”, are datorii de 1,2 miliarde de dolari. Cum folosește împrumuturile

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Robert Kiyosaki, autorul cărții „Tată bogat, tată sărac”, spune că are datorii de aproximativ 1,2 miliarde de dolari, sumă pe care o prezintă ca parte a strategiei sale de investiții. Cea mai mare parte a acestei datorii este legată de proprietăți imobiliare deținute împreună cu parteneri și nu reprezintă o obligație personală de 1,2 miliarde de dolari.

Robert Kiyosaki, autorul cărții „Tată bogat, tată sărac”
Autorul cărții „Tată bogat, tată sărac”, spune că are datorii de aproximativ 1,2 miliarde de dolari Foto: Wikipedia

Kiyosaki, în vârstă de 79 de ani, a vorbit în repetate rânduri despre utilizarea banilor împrumutați pentru investiții. „Tată bogat, tată sărac”, publicată în 1997, a devenit una dintre cele mai cunoscute cărți de educație financiară din lume și s-a vândut în peste 44 de milioane de exemplare.

Datoria este legată de aproximativ 1.500 de apartamente

Cifra de 1,2 miliarde de dolari poate fi înșelătoare dacă este interpretată drept suma pe care Kiyosaki o datorează personal.

Kim Kiyosaki, fosta soție și partenera sa de afaceri, a explicat că cei doi dețin, împreună cu parteneri, un portofoliu de aproximativ 1.500 de apartamente. Împrumuturile sunt legate de aceste proprietăți și sunt contractate în cadrul structurilor care dețin activele.

Partea de datorie care i-ar reveni lui Kiyosaki a fost estimată la câteva zeci de milioane de dolari, mult sub cifra de 1,2 miliarde de dolari, scrie NY Post, precizând însă că aceasta este însă o estimare, nu o valoare oficială a obligațiilor sale personale.

Cum folosește Kiyosaki împrumuturile

Strategia descrisă de Kiyosaki se bazează pe investiții imobiliare finanțate prin împrumuturi. Proprietățile sunt cumpărate cu bani împrumutați, iar veniturile obținute din acestea contribuie la plata finanțării.

Pe măsură ce valoarea proprietăților crește, investitorul poate folosi activele existente pentru a obține finanțare suplimentară. Kiyosaki susține că această abordare îi permite să obțină capital fără să vândă activele.

Strategia are și riscuri

Utilizarea masivă a împrumuturilor poate amplifica atât câștigurile, cât și pierderile.

Dacă valoarea proprietăților crește, investitorul poate beneficia de creșterea valorii activelor, în timp ce o parte importantă din investiție este finanțată cu bani împrumutați.

În schimb, dacă valoarea proprietăților scade, datoria rămâne, iar diferența dintre valoarea activelor și valoarea împrumuturilor se reduce. În același timp, costurile de finanțare trebuie plătite indiferent de evoluția pieței.

Riscul este cu atât mai important în cazul unui portofoliu de dimensiuni mari, unde o modificare relativ mică a valorii proprietăților poate însemna sute de milioane de dolari.

Kiyosaki spune că aceasta este strategia pe care o promovează

Robert Kiyosaki nu încearcă să se distanțeze de cifra de 1,2 miliarde de dolari. Dimpotrivă, o folosește pentru a-și ilustra propria filosofie financiară.

Una dintre ideile centrale promovate de el este că datoria poate fi folosită pentru achiziționarea unor active care generează venituri. În această logică, problema nu este existența unei datorii, ci modul în care sunt folosiți banii împrumutați.

Kiyosaki susține că a folosit această strategie timp de mai multe decenii și că investițiile imobiliare reprezintă una dintre principalele componente ale portofoliului său.

El a precizat însă că utilizarea datoriei presupune experiență și cunoștințe și că strategia nu este una pe care investitorii fără experiență ar trebui să o copieze automat.

Relația lui Kiyosaki cu datoriile nu este nouă. În 2012, una dintre companiile sale, Rich Global LLC, a intrat în procedură de faliment după ce a fost obligată să plătească aproximativ 23,7 milioane de dolari într-un litigiu comercial. Cazul a implicat compania Learning Annex și un acord privind promovarea și organizarea unor evenimente asociate lui Kiyosaki.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Noua coaliție mortală ce amenință să destabilizeze și mai mult Orientul Mijlociu. Doi foști inamici s-au aliat în lupta contra SUA
digi24.ro
image
Guvernul îi premiază pe absolvenții cu media 10 la BAC și Evaluarea Națională. Câți bani vor primi cei 99 de elevi
stirileprotv.ro
image
„Călin Georgescu al ITALIEI”, probleme mari! Ce acuzații i se aduc
gandul.ro
image
Rogobete SPULBERĂ zvonurile despre funcția de premier și primar al Timișoarei
mediafax.ro
image
Universitatea Craiova l-a scos de pe lista UEFA pe fotbalistul de 650.000 de euro
fanatik.ro
image
CTP desființează „Justiția PSD-Savonea-Dan” după eliberarea lui Horațiu Potra: „Macetarul va ajunge ministru de Interne sau șef la SRI”
libertatea.ro
image
Zelenski, reacție furioasă după schimbul de focuri între serviciile secrete ale Kievului: „Absolut rușinos”
digi24.ro
image
Martor la episodul ȘOCANT din vestiarul FCSB: „I-a dat un pumn lui Tănase! N-am fost de acord cu ce s-a întâmplat după”
gsp.ro
image
Neverosimil: a decis pe loc să divorțeze când a aflat câți bani are în cont soțul ei! Se căsătoriseră după 10 zile de relație
digisport.ro
image
Ce să pui în apa de mop pentru o podea mai curată. Trucuri simple pe care nu le știai
click.ro
image
Rătăcea din plajă în plajă căutându-și mama printre turiști, în Grecia. Puiul de focă Alexis a fost salvat după ce a rămas fără puteri
antena3.ro
image
Ce cumperi cu 10.000 de lei, un ETF sau un fond de acţiuni?
zf.ro
image
A cumpărat un apartament cu 105.000 EUR, fără să ştie că era vândut. Proprietarul a venit apoi să îl dea afară
observatornews.ro
image
Doi soți, găsiți MORȚI într-un jacuzzi în timp ce se aflau în vacanță în Spania. Ce au descoperit anchetatorii 😲
cancan.ro
image
Precizări importante de la Casa de Pensii pentru toți pensionarii. Ce trebuie să facă chiar de luna aceasta?
newsweek.ro
image
Iubitul Simonei Halep, lovitură financiară de proporții! Colosul imobiliar One, în care Dorin Mateiu e acționar, a închiriat totul!
prosport.ro
image
Mii de locuri de muncă pentru românii fără facultate. Domeniile în care cererea de angajați este cea mai mare
playtech.ro
image
„Ne-a trecut glonțul pe la ureche!” Bogdan Baratky scrie după Poli Timișoara – Rapid 0-2, meciul care putea dinamita sezonul giuleștenilor
fanatik.ro
image
De ce stațiunile de pe litoralul românesc poartă nume de planete
ziare.com
image
Antrenorul dorit de Gigi Becali în locul lui Marius Baciu i-a dat răspunsul FCSB-ului
digisport.ro
image
Cum să faci condimente din cojile de la ardeii copți. „Nu puteți ști ce miros și ce aroma “
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
ULTIMA ORĂ: Nicuşor Dan a semnat decretul. Acum totul se decide la votul din Parlament
romaniatv.net
image
Pensia poate fi tăiată cu 85%. Proiectul de lege a trecut deja de Senat
mediaflux.ro
image
Durul din fotbalul anilor ’90 joacă în serialul momentului pe Netflix » Interviu inedit: „Vă spun o poveste amuzantă. Mergeam la audiții în Los Angeles”
gsp.ro
image
Dana Budeanu desființează Mița Biciclista, după ce a gustat croasantele și prăjiturile. Îl face praf pe Edmond Niculușcă: „Sunteți la un nivel de 4 din 10, cu indulgență / Din groapa în care ați căzut n-o să mai ieșiți”
actualitate.net
image
Fiica Oanei Roman, schimbată complet la 12 ani. Isabela a slăbit 8 kilograme după luni întregi de monitorizare. Ultima apariție a surprins-o chiar și pe mama ei: „Fata mea e mare”
actualitate.net
image
Cum au reușit doi români să transforme o dubă într-o casă pe roți. „Am făcut toate schimbările astea în mai puțin de o săptămână”
click.ro
image
Tragedie în Spania. Un cuplu a fost găsit mort în jacuzzi, în fața copiilor
click.ro
image
Elena Merișoreanu, cuvinte grele după moartea Ancăi Pandrea: „Păcat. Ce păcat...”
click.ro
Belinda Lee a jucat o pe MESSALINA în filmul MESSALINA VENERE IMPERATRICE profimedia 0954597802 jpg
Cea mai desfrânată soție de împărat s-a culcat cu 25 de bărbați într-o noapte! A intrat în istorie ca simbol al excesului și al vieții libertine în Roma
okmagazine.ro
Regina Elisabeta cu Prințul Philip foto profimedia 0694722059 jpg
„A avut amante. Mai mult de una!” Regina Elisabeta vedea, dar prefera să nu știe? Dezvăluirile explozive despre infidelitățile Prințului Philip
okmagazine.ro
Excentricul Berlioz jpeg
Excentricul Berlioz
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cine ar fi făcut publice informațiile despre idila dintre Andreea Popescu și Dan Alexa? Vedeta a dat cărțile pe față
image
Cum au reușit doi români să transforme o dubă într-o casă pe roți. „Am făcut toate schimbările astea în mai puțin de o săptămână”

OK! Magazine

image
„A avut amante. Mai mult de una!” Regina Elisabeta vedea, dar prefera să nu știe? Dezvăluirile explozive despre infidelitățile Prințului Philip