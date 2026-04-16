Vicepreședintele PE, Victor Negrescu, invitat la Interviurile Adevărul. Tensiunile din coaliție și adoptarea euro, printre subiectele de discuție

Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, va fi prezent joi, de la 14.30, la emisiunea „Interviurile Adevărul”, unde va vorbi despre tensiunile din coaliție și despre posibilitatea ca România să adopte moneda euro.

Unul dintre subiectele abordate va fi scenariul ieșirii PSD de la guvernare, în contextul în care, pe 20 aprilie, 5.000 de membri ai partidului urmează să participe la o amplă consultare privind rămânerea în actuala formulă de guvernare.



Surse social-democrate susțin că premierul ar trebui să-și prezinte demisia fără să mai fie necesară o procedură parlamentară. Dacă Ilie Bolojan refuză acest pas, PSD va susține moțiunea de cenzură pregătită de AUR și PACE.

Victor Negrescu va discuta și despre ce ar însemna o criză politică suprapusă peste cea economică și provocările geopolitice.

De asemenea, acesta va vorbi și despre oportunitatea ca România să se concentreze pe adoptarea monedei euro.

La finalul lui martie, președintele Nicușor Dan afirmă că România a ajuns aproape la 80% din PIB-ul mediu al Uniunii Europene și că următorii pași ai țării vor fi aderarea la OCDE, adoptarea monedei Euro și dezvoltarea unei piețe energetice europene care să aducă venituri mai mari și companii mai competitive pentru cetățeni.

„Trecerea la moneda Euro trebuie să fie un alt obiectiv major pentru România. România își dorește o Uniune Europeană mai puternică economic, cu o Piață Unică funcțională, dar ca aceste lucruri să se reflecte în venituri mai mari pentru oameni și în companii mai competitive este necesară integrarea în nucleul economiei europene”, a transmis șeful statului.

Nu în ultimul rând, vicepreședintele PE va vorbi despre viitorul Uniunii Europene în contextul unui curent anti-european.