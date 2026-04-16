PNL face scut în jurul lui Bolojan. Ciucu critică dur PSD: „Veți da foc la țară, ați pariat greșit”

Primarul Capitalei și prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, a criticat PSD, acuzându-l de dezechilibre economice și lipsă de viziune, și a apărat conducerea liberală, susținând că Ilie Bolojan este un lider credibil, cu rezultate și susținut de partid.

Ciprian Ciucu acuză PSD că nu are un plan FOTO Profimedia

„Vă asumați și voi, vreodată, ceva? Să te apuci să vorbești despre starea economiei după ce ai aruncat deficitul bugetar în aer, ajungând cel mai mare din Uniunea Europeană, punând în pericol atragerea miliardelor de euro alocate României, după ce ai venit în ani electorali cu măsuri care au pus economia într-o zonă de risc major, mi se pare culmea neasumării. Culmea iresponsabilității”, a scris Ciprian Ciucu pe pagina sa de Facebook.

Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu a sărit apoi în apărarea lui Ilie Bolojan, afirmând că liberalii și-au ales „un președinte credibil, cu rezultate în județul și în orașul lui, care vor dăinui peste generații”.

„Noi ne-am ales un lider asumat! Am ales un lider care a recunoscut greșelile propriului partid și și-a dedicat apoi viața profesională, politică, să le îndrepte! Și le-a îndreptat, în timp ce voi l-ați atacat, subminat și blocat zi de zi, săptămână de săptămână! Și cu toate acestea a reușit un minim de reforme care ne țin astăzi pe linia de plutire! Din păcate, preponderent pe acelea care au pus presiune pe populație. Pentru că atunci când a ajuns la tăierea privilegilor voastre ați decis imediat griparea deciziilor Coaliției”, a continuat Ciprian Ciucu.

El i-a acuzat, totodată, pe social-democrați, că vor „da foc la țară” și că „nu va avea cine să atingă țintele din PNRR și banii europeni nu vor mai veni”.

„Să vă fie clar: Ilie Bolojan nu este o marionetă, așa cum v-ați obișnuit în trecut. Nu își va da demisia! Mai mult, larga majoritate a Partidului Național Liberal va face scut în jurul lui Ilie Bolojan. Pentru că este omul care în acest moment poate duce guvernarea mai departe”, a mai afirmat Ciprian Ciucu.

Primarul Capitalei a reamintit, de asemenea, că Partidul Național Liberal a decis la ultimul Birou Politic Național că nu va mai face coaliție cu PSD dacă acesta va demite Guvernul printr-o moțiune de cenzură.

„Nu exportați propria criză de identitate politică din partidul vostru în toată țara! Nu aveți niciun plan, ați pariat greșit pe faptul că Partidul Național Liberal îl va trăda pe Ilie Bolojan”, a mai avertizat Ciucu, acuzând PSD că nu are un plan și o viziune pentru țară.

Potrivit informațiilor obținute de „Adevărul”, în cazul în care Bolojan nu va părăsi Palatul Victoria până la data de 23 aprilie, miniștrii social-democrați își vor depune demisiile.

Mișcările ar urma să înceapă după 20 aprilie, atunci când 5.000 de membri ai partidului urmează să participe la o amplă consultare privind rămânerea în actuala formulă de guvernare. În ciuda retoricii agresive din ultimele luni asupra USR, PSD nu ar spune nu rămânerii la guvernare a partidului fondat de președintele Nicușor Dan.

Surse social-democrate susțin că premierul ar trebui să-și prezinte demisia fără să mai fie necesară o procedură parlamentară. Dacă Ilie Bolojan refuză acest pas, PSD va susține moțiunea de cenzură pregătită de AUR și PACE. Potrivit Legii, în situația în care miniștrii PSD își prezintă demisiile, Ilie Bolojan are la dispoziție 45 zile pentru a cere un vot de încredere în fața Parlamentului.

