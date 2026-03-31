Nicușor Dan anunță prioritățile României: trecerea la euro, aderarea la OCDE, reforma instituțiilor și construirea unei piețe energetice integrate

Președintele Nicușor Dan afirmă că România a ajuns aproape la 80% din PIB-ul mediu al Uniunii Europene și că următorii pași ai țării vor fi aderarea la OCDE, adoptarea monedei Euro și dezvoltarea unei piețe energetice europene care să aducă venituri mai mari și companii mai competitive pentru cetățeni.

„Aderarea României la Uniunea Europeană a fost o poveste de mare succes. Țara noastră avea un decalaj istoric față de țările dezvoltate, pe care l-a redus considerabil. În anul 2000, România avea doar 26% din PIB-ul mediu pe cap de locuitor al UE și am ajuns astăzi aproape la 80%. Este important să subliniem aceste lucruri pentru că bombardamentul constant cu știri negative ne face să pierdem imaginea de ansamblu”, a transmis președintele.

Referitor la prioritățile mandatului său, Nicușor Dan a precizat că reforma instituțiilor este esențială pentru o creștere economică solidă.

„Pentru a continua accelerat dezvoltarea României și în viitor sunt câteva direcții majore pe care trebuie să le consolidăm și pe care le-am menționat în discursul de aseară: Reforma instituțiilor reprezintă o prioritate a mandatului meu, astfel încât acestea să poată pune bazele unei creșteri economice solide. Calitatea instituțiilor și modul în care acestea influențează prosperitatea tuturor românilor sunt esențiale”, a spus Nicușor Dan.

Printre obiectivele majore pentru România se numără și aderarea la OCDE.

„Un obiectiv primordial pentru România este aderarea la OCDE în acest an. Suntem în grafic și acest lucru se datorează în mare măsură și colaborării între partidele politice. Este o etichetă care va spune lumii că țara noastră are o guvernanță economică similară cu cele mai bogate țări”, a explicat șeful statului.

Trecerea la moneda Euro reprezintă un alt obiectiv strategic: „Trecerea la moneda Euro trebuie să fie un alt obiectiv major pentru România. România își dorește o Uniune Europeană mai puternică economic, cu o Piață Unică funcțională, dar ca aceste lucruri să se reflecte în venituri mai mari pentru oameni și în companii mai competitive este necesară integrarea în nucleul economiei europene”.

Nicușor Dan a menționat și susținerea unei piețe energetice unice europene, în care energia nucleară să joace un rol mai important.

De asemenea, acesta subliniat importanța sprijinului pentru Republica Moldova: „Republica Moldova este și va rămâne o preocupare importantă pentru România. Vom continua să sprijinim integrarea sa în Uniunea Europeană și o integrare a celor două economii”.

Șeful statului a atras atenția și asupra bugetului Uniunii Europene pentru perioada 2028–2034, subliniind că acesta trebuie să atingă un echilibru între competitivitate și coeziune, astfel încât să crească relevanța economică globală a UE fără a adânci decalajul de dezvoltare între state.

„Uniunea trebuie ca în următorul buget pentru 2028-2034 să atingă un echilibru între competitivitate și coeziune în așa fel încât să își crească relevanța economică globală fără să adâncească decalajul de dezvoltare între țări”, a spus președintele Dan.