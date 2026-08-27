Rețeaua de la Viena. Legăturile însărcinatei de afaceri a României cu cercurile din jurul lui Călin Georgescu

De mai bine de un an, Ambasada României la Viena este condusă de Andrea Amza-Andraș. Din decembrie 2024, după plecarea lui Emil Hurezeanu la Ministerul Afacerilor Externe, postul de ambasador a rămas vacant, iar însărcinata cu afaceri a preluat conducerea reprezentanței. În jurul Andreei Amza-Andraș se regăsesc însă persoane și organizații care au avut un rol important în comunitatea românească din Austria și care au ajuns în centrul scandalului privind rețeaua de susținere a lui Călin Georgescu. Una dintre aceste conexiuni este cu familia Hanț. Potrivit unor interceptări realizate de DNA, Constantin Hanț l-ar fi angajat fictiv pe fostul candidat la alegerile prezidențiale pentru a-i facilita acestuia ieșirea din țară în timp ce se afla sub control judiciar.

Laura Hanț (stânga) și Andreea Amza-Andraș (dreapta) Foto: Facebook

Andrea Amza-Andraș și Laura Hanț au apărut împreună la mai multe evenimente ale comunității românești. În iunie 2024, cele două au participat la ceremonia dedicată lui Mihai Eminescu organizată la Viena. Laura Hanț este președinta Asociației „Mihai Eminescu” din Viena și fostă șefă a PSD Austria. În anul 2019, ea a fost făcută cetățean de onoare al municipiului Iași.

Asociația „Mihai Eminescu”, pe care o conduce, a organizat de-a lungul anilor numeroase evenimente cu participarea unor oficiali români și austrieci și a primit finanțări publice pentru proiecte destinate promovării României în străinătate.

Foto: Facebook

Soțul Laurei Hanț, omul de afaceri Constantin Dănuț Hanț, apare în stenogramele DNA publicate în cadrul anchetei privind rețeaua din jurul lui Georgescu. Potrivit interceptărilor, Hanț l-a angajat fictiv pe fostul candidat la o firmă din Austria pentru a-i crea acestuia posibilitatea de a părăsi România, în condițiile în care Georgescu se afla sub control judiciar.

„Costi l-a angajat pe Georgescu în Austria la firmă că ăștia nu-i dădeau voie să plece din țară și face notificare acuma că știi, n-au voie conform legii, să-ți interzică dreptul la muncă, știi? (...) Și i-a făcut hârtie Costi că e așteptat la servici în Austria”, se arată într-o interceptare în care Silviu Ularu descrie modul în care Dănuț Hanț Constantin ar fi încercat să îl scape pe Georgescu de interdicția de a părăsi țara, potrivit Digi24.ro.

Conform anchetatorilor, întreaga operațiune ar fi fost coordonată de Nicolae Iana, general în rezervă al SIE. Din rețea ar mai face parte și Silviu Pîrvu-Ularu. Atât Constantin Hanț cât și Silviu Pîrvu-Ularu sunt urmăriți penal de DNA într-un dosar de trafic de influență.

De asemenea, din discuțiile interceptate reiese că Dănuț Hanț Constantin și-ar fi dorit să se asocieze cu Georgescu într-o companie de consultanță pe probleme financiare.

„Au discutat și fac o firmă de consultanță pe probleme economice parte .... cu Georgescu, știi, să o preia Georgescu, să se ocupe de ea pe probleme economice cu parteneriat cu Profesional Consulting! Da, asta pe România și aia pe Austria și ... partener direct”, arată stenogramele.

Călin Georgescu a negat că îl cunoaște pe Hanț și a respins existența unei relații profesionale sau personale cu acesta. Afirmația sa contrazice informațiile rezultate din interceptările aflate la baza anchetei.

În timpul campaniei prezidențiale din 2024, familia Hanț s-a poziționat public în favoarea lui Călin Georgescu. Surse din comunitatea românească din Austria spun că prin intermediul asociației și al relațiilor construite în diaspora au fost mobilizați susținători ai acestuia și au fost organizate grupuri de sprijin pentru campania sa.

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Această rețea se intersectează astăzi cu reprezentanța diplomatică a României de la Viena prin relația dintre Andrea Amza-Andraș și Laura Hanț.

Ambasada, între diaspora și mediul de afaceri

Andrea Amza-Andraș a ajuns în ultimul an să gestioneze o parte importantă a relației României cu mediul politic și economic austriac. În această calitate, ea a organizat și vizita lui Ilie Bolojan în Austria, unde premierul român a fost primit cu onoruri militare. În program s-a aflat și întâlnirea dedicată „consolidării cooperării economice dintre România și Austria – Romanian Business & Innovation Platform Austria”.

La întâlnire au participat Ilie Bolojan, Andrea Amza-Andraș, ministrul de Externe Oana Țoiu, ministrul Economiei Bogdan Ivan, Mihai Jurca, Dragoș Hotea și oameni de afaceri români din Austria.

Foto: Facebook

În cercurile diplomatice de la Viena, Amza-Andraș este considerată una dintre persoanele care își pregătesc candidatura pentru postul de ambasador al României în Austria. Poziția pe care o ocupă acum îi oferă acces direct atât la oficialii austrieci, cât și la mediul de afaceri și la organizațiile românești din Austria.

O zonă aparte a acestei rețele de relații este Austria Inferioară, unul dintre principalele centre de putere ale ÖVP, partidul care a susținut blocarea aderării României la Schengen. În 2022 și 2023, ministrul austriac de Interne, Gerhard Karner, a menținut veto-ul Austriei împotriva aderării României și Bulgariei, într-un moment în care ÖVP se pregătea pentru alegerile regionale din Austria Inferioară, desfășurate în ianuarie 2023.

Decizia Vienei a provocat una dintre cele mai grave crize diplomatice dintre România și Austria din ultimii ani. La București, veto-ul a fost interpretat inclusiv prin prisma intereselor electorale ale ÖVP în Austria Inferioară, unde partidul condus la nivel regional de Johanna Mikl-Leitner își apăra poziția dominantă.

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În acest context, postul de consul onorific al României în Austria Inferioară capătă o importanță aparte. România a avut deja o experiență problematică în alegerea reprezentantului său în acest land.

În 2018, Harald Neumann, la acel moment director al grupului Novomatic, a fost numit consul onorific al României în Austria Inferioară. Numirea a fost prezentată atunci ca un instrument pentru consolidarea relațiilor economice dintre România și land și s-a bazat în mare măsură pe poziția lui Neumann în mediul politic și de afaceri austriac. Doi ani mai târziu, Neumann a demisionat de la conducerea Novomatic, după ce a fost pus sub învinuire într-un dosar de corupție. Ulterior, el a părăsit și funcția de consul onorific.

Gilbert Rukschcio, favorit să preia funcția de consul onorific în Austria Inferioară

În locul său ar putea fi numit un anume Gilbert Rukschcio. Acesta din urmă a lucrat timp de aproape două decenii în zona de consultanță, comunicare și public affairs și a fost partener al Pantarhei Advisors, una dintre agențiile austriece cunoscute pentru activitatea de relații guvernamentale și comunicare strategică.

În 2025, Rukschcio a ajuns la OMV, unde ocupă funcția de Senior Vice President pentru Government & International Affairs. Numele său apare în registrul oficial austriac al lobby-ului atât în dreptul OMV, cât și în dreptul Pantarhei Advisors. Registrul documentează astfel continuitatea sa profesională între compania de consultanță și gigantul energetic austriac.