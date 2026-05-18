Remus Pricopie la Interviurile Adevărul. Rectorul SNSPA va discuta despre criza politică și consultările de la Cotroceni cu partidele

Rectorul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA), Remus Pricopie, vine luni, 18 mai, la Interviurile Adevărul, unde va vorbi despre criza politică actuală și consultările de la Cotroceni care vor avea loc astăzi.

Criza politică a fost generată moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan depusă de către PSD și AUR , adoptată cu 281 de voturi „pentru”, din 288 de parlamentari prezenți.

Imediat după moțiune, PNL a anunțat că va trece în opoziție, Bolojan adăugând că PSD „a dinamitat coaliția de guvernare, a folosit minciuna ca una din principalele arme politice, a tras frâna de mână la proiectele de reformă și asta este o decizie fără echivoc.”

În prezent, președintele Nicușor Dan organizează, la Palatul Cotroceni, o rundă amplă de consultări cu partidele parlamentare, în vederea desemnării candidatului pentru funcția de prim‑ministru.

Duminică, PNL a anunțat delegația care va merge la consultări: Ilie Bolojan, Dan Motreanu, Cătălin Predoiu, Ciprian Ciucu și Adrian Veștea. USR a transmis că își coordonează pozițiile cu PNL nu vor susține o formulă de guvernare în care se regăsește PSD.

Delegația PSD este formată din Sorin Grindeanu, secretarul general al partidului Claudiu Manda, fostul vicepremier Marian Neacșu, strategul partidului, și președintele CJ Dâmbovița Corneliu Ștefan, președintele CJ Suceava Gheorghe Șoldan și , președintele CJ Olt, Marius Oprescu..

UDMR merge la Cotroceni cu o echipă formată din: Kelemen Hunor, Miklós Zoltan, Túrós Lorand, Tánczos Barna și Cseke Attila. Liderul partidului,

Kelemen Hunor, a transmis vineri că formațiunea îşi dorește să participe la guvernare după alegeri, însă nu exclude varianta opoziției, pe care nu o consideră o amenințare pentru partid.

AUR va fi reprezentată de: George Simion, Dan Dungaciu și Petrișor Peiu. Partidul a anunțat duminică că președintele trebuie să respecte procedura constituțională și să desemneze un candidat pentru funcția de prim-ministru doar după finalizarea consultărilor:

Diana Șoșoacă, lidera SOS România, a anunțat, într-un mesaj video, că va întreba românii dacă partidul ar trebui să participe la consultările de la Cotroceni.

Șoșoacă afirmă că nici ea, nici SOS România nu îl recunosc pe Nicușor Dan ca președinte, însă subliniază că Administrația Prezidențială reprezintă poporul român, indiferent cine ocupă funcția de șef al statului.